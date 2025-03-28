生育率9年來首次回升　數據看韓國真能迎來人口增長轉捩點？

撰文：藺思含
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作為全球人口下降的教科書案例，韓國人口問題的悲觀預期甚至引起關於「國家消失」的討論。上月，韓國統計局公佈2024年的初步生育率數據卻帶來一線希望，韓國名韓國女性一生中平均生育的嬰兒數量從2023年的0.73增加至0.75——雖然變化微乎其微，卻是近10年來首次出現增長。有當地官員認為，2024年或將成為韓國人口危機的轉捩點。

新婚夫婦數量出現90年代以來最大增長

除生育率以外，2023至2024年，韓國結婚率連續兩年出現增長。由於新冠疫情令許多新人將婚期延後，直接導致2023年結婚率出現11年來以來的首次攀升，增長1個百分點。2024年，超過22.2萬對新人結為夫婦，比去年同期增長14.8%，為1990年以來的最大增幅。

正如許多亞洲國家一樣，許多夫妻會在婚後1至2年間生育，因此結婚與出生之間一般存在一到兩年的時間滯後關係，意味着在結婚率連續兩年增長下，2025至2026年韓國的生育率也很可能繼續增長。

韓國統計局官員朴賢榮在新聞發佈會上表示：「社會價值觀有所改變，對於結婚與生育的看法更加正面。」

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總統辦公室負責低生育率應對的首席秘書對路透社表示：「未來幾年（生育率）進一步上升的可能性很高，我們正處於轉捩點。

「人口緊急狀態」

韓國出生人口及生育率自2015年來連續9年下跌，當年新生兒數量約44萬，生育率為1.24。到2018年，韓國生育率就已經跌破平均每名女性生1個孩子，到2023年更達到0.72的最低點。即便2024年回升至0.75，韓國的生育率仍然是全球最低。

一般而言，維持韓國目前5,100萬人口水平需要2.1的生育率。根據美國華盛頓大學的健康指標與評估機構（Institute for Health Metrics and Evaluation）的推算，如果韓國人口以目前的速度減少下去，到2100年人口或將減半。

而韓國政府計劃在2030年前將生育率提高到1，與目前的水平仍有不小的差異。

去年，韓國政府宣佈國家進入「人口緊急狀態」，成立了一個專職「人口戰略企劃部」來應對低生育率、老齡化等導致的國家人口危機。

政府亦在2024年進一步加大對育兒政策支持力度，在雙親均需請育兒假時，將給員工的100%薪資補助從最長3個月增加至最長6個月，補助的薪資上限從每月150萬韓元（約8,000港元）大幅上調到250萬韓元（約13,000港元）。育兒假總時長也從1年延長至1年半。

此外，還有生育一孩的一次性200萬韓元（約11,000港元）補貼、0至1歲嬰兒家庭的每月100萬韓元（約5,500港元）補貼、1至2歲幼童家庭每月50萬韓元（約2,250港元）補貼、住房優惠等等。

政府還承諾承擔中小企業員工休假期間的薪資補助，但也強制要求上市公司從2025年起在監管文件中申報員工育兒相關的統計資料。

韓國國旗：圖為2019年3月1日，在首爾出席第100屆三一節紀念活動的韓國小學生。（Getty Images）

儘管這些措施大多在2025年起實施，但不少都在此前有「低階版」的支持。有新晉父母表示，政府的政策支持和社會態度的變化都推動了育兒決定。但若將近兩年的生育率和結婚率轉機歸功於這些政策扶持，似乎還言之尚早。

政策、疫後反彈、還是嬰兒潮？

統計局官員指出，韓國90年代嬰兒潮一代人進入適婚年齡、以及新冠疫情後的反彈都是推動結婚和生育率回升的因素。

韓國在朝鮮戰爭後迎來長9年的嬰兒潮，而這批出生於1955年至1963年的韓國人又在90年代初誕下子女，促成了在1991年至1996年間新生兒數的明顯增長，被稱為「回聲嬰兒潮」。2024年，這一批嬰兒潮後代年齡介於28歲至33歲之間，恰好是主要生育年齡。對比往年同一年齡段的生育數據，不難發現2024年這一年齡區間的新晉媽媽數量明顯高於往年。

韓國保健社會研究院研究員李相林（音譯）認為，在「回聲潮」一代的推動下，韓國出生率回暖的趨勢可維持兩年左右。

統計局數據顯示，2023年全年新生兒數量大幅下跌，這很可能是2022年韓國疫情高峰期下，韓國民眾推遲結婚和生育計劃，也令新生兒數量在2024年回彈。

韓國翰林大學社會學教授Shin Kyung-ah就認為，這種反彈可能只是疫情後的暫時現象：「我不確定生育率是否已經好轉。如果經濟惡化，情況可能會更糟。考慮到結構性經濟和文化問題，年輕人對婚姻和生育的看法並沒有太大改善。」

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