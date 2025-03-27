曾是最大「嬰兒出口國」　調查報告建議韓國政府正式道歉

韓國真相與和解委員會指出，長期以來，韓國收養機構將兒童「像行李一樣」送往海外。其中一些兒童在父母仍然在世的情況下被偽裝成孤兒，另有部份嬰兒在送往國外之前就已去世，收養機構隨後以其他嬰兒替代後繼續送出。 路透社報道，經過兩年的調查，這個由韓國議會授權成立的委員會建議，韓政府應就此問題正式道歉，並開展後續調查，並採取一連串補救措施為受害者提供支持。



委員會表示，1964年至1999年間，共有367名被收養者被送往包括美國、法國、丹麥和瑞典在內的11個國家，其中至少56人的案例涉及人權侵犯；這些案例均來自收養者提交的請願書。

委員會展示了一張1984年的照片，畫面顯示一名被毯子包裹的孩童被固定在飛機座位上送往海外，標題為「像行李一樣送往海外的兒童」。

委員會指出，韓國的收養機構根據外國機構的要求，每月按數量分配兒童。「在韓戰後的近50年裏，韓國政府將跨國收養視為增強國內兒童福利政策的成本效益替代方案。」

委員會指責韓政府沒有盡到監管責任，也未能阻止收養機構的不當行為，包括偽造孤兒身份登記、篡改身份信息，以及對收養父母的資格審查不充分。

據調查，收養機構未經合法授權便將兒童送往國外，並通過偽造文件將有父母的嬰兒報作孤兒。當一些嬰兒在出國前去世後，機構則用其他嬰兒的身份代替他們被送出。

韓國代理總統辦公室尚未對此置評。

除建議當局正式道歉外，委員會還呼籲對被收養者的國籍狀況進行全面調查，並根據調查結果採取相應的政策措施。委員會還建議為身份被篡改的受害者提供補救，盡快批准《海牙收養公約》，並確保收養機構致力於恢復被收養者的權益。

本文獲《聯合早報》授權轉載

