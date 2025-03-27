《混沌少年時Adolescence》：震撼英國社會的「有毒男子氣概」

Netfilx新劇《混沌少年時》於全球71 個國家的 收視率名列前茅，也登上香港區熱播節目的第一位，還在爛番茄上保持99%的好評率，獲得了一致五星好評。該劇甫推出，已經引起英國社會上下的廣泛討論，甚至被當地一個警察部門形容為「給父母的警鐘」，連首相施紀賢（Keir Starmer）亦透露自己最近亦與家人一同觀看，他還支持在議會和學校內播放該劇。



劇集好評如潮背後，或許是因為它深刻揭示了英國社會當前的潛在問題，繼而引起該國以至全球的普遍共鳴……



《混沌少年時》（Adolescence）是一部關於網上「男性圈」（manosphere，一種網路次文化，其中男性為了反對女性主義而推崇厭女理論）惡劣影響的短篇犯罪劇，長四集的故事講述13歲少年占美（Jamie Miller）因涉嫌殺害同校女學生凱蒂（Katie）而被逮捕的事件，逐步揭開青春期少年男女的內心世界，以及探討這宗令人震驚的犯罪背後的深層動機。

其中，占美長期遭受校園霸凌，更被貼上「非自願單身者」（involuntary celibate，簡稱Incel，指時下社會基於經濟條件或其他非自願的原因而無法找到伴侶的人，通常是男性、異性戀者和白人）標籤，其社交賬號充斥着極右翼網紅的厭女言論。他的父母承認，他會將自己關在房間內長時間玩電腦。他們以為他是安全的，但兒子卻暗中受到激進主義思想的薰陶。這個故事凸顯了社交媒體對易受影響的年輕人思想上的負面影響，因而引起了外界的關注。

Netflix最新迷你影集《混沌少年時》早前於三月中啟播，第一季四集劇情均以「一鏡到底」形式拍攝，盡顯劇組製作功架實力，旋即於出品地英國及全球觀眾之間引起話題。（《混沌少年時》電影劇照）

該劇採取「一鏡到底」的拍攝手法，每集60分鐘，全無剪接，拍攝鏡頭全程跟隨角色移動，營造出強烈的臨場感和真實感，讓觀眾仿佛一同置身於案件之中，與劇中的人物角色共同經歷每刻的掙扎與煎熬。

《衛報》評論家Lucy Mangan稱這部劇集為「數十年來最接近完美的電視劇」，而英國電影學院獎得主編劇Sarah Phelps則稱讚其為「神級劇本」。

隨着劇集的熱播，工黨議員米奇利（Anneliese Midgley）呼籲，在議會和學校放映該電視劇，認為這有助於抵制針對婦女和女孩的厭女症和暴力行為；安全大臣傑斯（Jess Phillips）則指：「它不僅僅是一部電視劇，還讓我們看到了成千上萬年輕男孩的內心，他們被每天在網上目睹的暴力和虐待所扭曲。」

工黨議員米奇利（Anneliese Midgley，站立者）呼籲，在議會和學校放映《混》劇，認為這有助於抵制針對婦女和女孩的厭女症和暴力行為。(Reuters)

「希望劇集成為國家的一個分水嶺」

本月中，去年轟動一時的北倫敦三屍命案，以十字弓殺害英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員亨特（John Hunt）的妻子及兩名女兒的兇手克利福德（Kyle Clifford），被判終身監禁。最新消息顯示，在犯案前數個小時，兇手曾在網上搜索過一個名叫泰特（Andrew Tate）的播客。這或許增加了當地社會對這部差不多同期推出的劇集的關注。

上週，前英格蘭足球隊主帥修夫基（Gareth Southgate）在電視演講中警告，「年輕男性花更多時間在網上尋找方向，並陷入遊戲、賭博和色情等不健康的生活方式。」他認為需要採取更多行動來支持年輕人掌握身分、文化和韌性。女性主義作家Caitlin Moran認同修夫基，表示有毒的男子氣概（toxic masculinity）「非常無趣且令人沮喪」，她希望修夫基的演講和《混》劇能成為該國的一個「分水嶺」。

本月中，轟動一時的北倫敦三屍命案，以十字弓殺害英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員亨特（John Hunt）的妻子及兩名女兒的兇手克利福德（Kyle Clifford），被判終身監禁。圖為去年事發現場。(Getty)

《混》劇編劇Jack Thorne更希望，劇集能為社會帶來真正的改變，因情況只會變得更糟。他呼籲引入「數碼同意時代」（digital age of consent），禁止 16 歲以下兒童使用智能手機。有專家還建議，社交媒體巨頭應加強對演算法驅動的極端內容的監管力度，尤其是最近的一項調查顯示，逾半年輕女性害怕她們的男性同儕。

17.3%的持刀犯罪者年齡介乎10至17歲

無可否認，英國社會針對有害的男子氣概和暴力的驚人增長，是劇集大熱的主要原因。特別是在校園事件中，此前提及的泰特等男性內容創作者，對當今年輕男孩的影響，被視為英國社會一種危險的激進力量。

泰特對「男性圈」有着廣泛的影響力，這位 38 歲的英裔美國網紅在過去幾年因其宣揚厭女觀點的熱門內容而聲名大噪。他曾說：「我是一個現實主義者，當你是一個現實主義者時，你就是一個性別歧視者。你不可能立足於現實而不帶有性別歧視。」他和其他男性圈影響者一起，讓當今不少年輕男性的思想變得激進，深信他們成功的關鍵是拒絕女權主義的平等價值觀。

泰特(右)最可惡之處是，他並沒有躲在任何黑暗的角落，相反他十分公開談論其「男性圈」的觀點。(Reuters)

泰特最可惡之處是，他並沒有躲在任何黑暗的角落，相反他十分公開談論其「男性圈」的觀點，並與極右翼英國改革黨（Reform UK）的黨魁法拉奇（Nigel Farage）合照，甚至有傳與美國極右人士有着千絲萬縷的關係。今天，在許多社交媒體上都能輕易找到泰特，而演算法甚至似乎將他那些仇視女性的「內容」推送給那些迷失方向、情感壓抑的年輕男性。

以上所講的絕非無的放矢。據英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）的數據顯示，英格蘭和威爾斯的持刀犯罪呈上升趨勢，去年上升了 4.4%。截至 2024 年 3 月的一年中，41% 的兇殺案使用了銳器。另外，強姦和性侵犯是過去四年中持刀犯罪增幅最高的兩個類別。另外，司法部在過去一年內判處或警告了超過 18,000 起與刀具有關的犯罪，其中 17.3% 的犯罪者年齡在 10 至 17 歲之間。

有英國高中教師表示，「自從泰特和男性圈爆發以來，本地年輕男孩的行為已發生了變化。」(Getty)

「自從泰特和男性圈爆發以來，本地年輕男孩的行為已發生了變化。」有英國高中教師表示：「學校裏一直存在着一種不成熟的厭女症，如『女孩是粗魯、可怕的生物，我無法理解』。」她補充在當地校園內留意到的其中一個變化是，女孩們談論學校內的性騷擾或性侵犯行為時，她們更有可能告訴你男孩們是多麼的厭惡女性。

有教師也表示，像占美的男孩在英國十分常見，「我認為它忽略了我們學校每天發生的厭女虐待和暴力的規模。它亦忽略了我們社會暴力的規模，這些暴力不僅針對女性，還針對年輕男性，他們因為自己的信仰體系以及對世界感到憤怒，而實施暴力行為。」

澳洲國旗：The Australian Flag flies at half mast after the death of Her Majesty Queen Elizabeth II during Sydney Racing at Rosehill Gardens on September 10, 2022 in Sydney, Australia. (Getty Images)

效法澳洲禁兒童使用社交媒體，還有……？

誠然，《混》劇中所探討的社會議題要比上述的來得多，除了男性圈、厭女文化、青少年暴力外，還涉及到校園霸凌、教育、家庭關係，以至互聯網和社交媒體的負面影響。

舉例，占美父母長時間需要工作或外出，以至鮮有時間在家陪伴子女，或影響孩子的身心健康和價值觀形成。而且，占美的社交賬號充斥着極右翼網紅的厭女言論，反映出網絡和社交媒體上不良信息的傳播對青少年的影響。青少年在心智尚未完全成熟時，容易受到網絡上各種偏激、不良思想的侵蝕，從而影響他們的價值觀和世界觀的形成，甚至可能誘導他們做出錯誤的行為。

2021年7月13日，在智能手機上可以看到Facebook、TikTok、Twitter、YouTube和Instagram等社交媒體應用程式。（Reuters）

當中最發人深省的是，男性圈和右翼人物之間的結盟，可能會加劇男女之間的政治分歧。去年的一項研究發現，Z 世代在政治觀點上存在性別差異，而前幾代人並沒有這種差異；當中英國 Z 世代的男性右翼傾向比女性高出 25%。

說到底，《混》劇所發生的悲劇絕不限於英國，從美國、加拿大、澳洲到韓國，男性圈、厭女文化激化年輕男性的行為已受到世界多國一定的關注，尤其是考慮到今天完全成長在互聯網世界的新世代。其中，澳洲已率先採取措施來應對社交媒體對青少年的危害，該國政府於去年年底通過立法禁止 16 歲以下兒童使用社群媒體。

如今，英國有政界人士建議效法。目前，該國即將實施《網路安全法案》（OSA），這是一套旨在保護兒童和成年人上網安全的新法律，旨在阻止年輕人存取有害內容。

有英國教師希望，這部新劇能引起外界的注意並推動變革，以重申有關年輕人在網路上消費的內容是十分重要的。(Getty)

有英國教師亦希望，這部新劇能引起外界的注意並推動變革，以重申有關年輕人在網路上消費的內容是十分重要的。他說：「家長和教師必須加大力度，努力確保孩子在網上的安全，需要提高認識和教育，尤其是關於如何通過雙關語或表情符號（emoji）將信息隱藏在短片中，以及人工智能能力的進步——特別是與深度偽造、網絡釣魚和假新聞有關的。」

無疑，《混》劇播映至今外界大多將焦點落在15歲天才童星Owen Cooper、編劇和劇集一鏡到底的拍攝手法之上。但其實這部大熱劇集更值得外界關注的是，其所反映的社會上各種暗流，如極右思潮的傳播、人際關係的冷漠、社會的失衡等，或多或少影響着無數的青少年，有機會致使他們在成長的過程中迷失了方向，最終甚或走上錯誤的道路。

因此，正如Jack Thorne一再指出該劇劇本反映出社會環境對於青少年健康成長的重要性，他重申：「我們必須了解占美所接觸的東西，這意味着特別要關注網路、男性圈和非自願獨身文化」。這句話不僅適用於英國社會，對全球各國而言也許亦是個重要警示。