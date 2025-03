《混沌少年時Adolescence》：震撼英國社會的「有毒男子氣概」

Netfilx新劇《混沌少年時》於全球71 個國家的 收視率名列前茅,也登上香港區熱播節目的第一位,還在爛番茄上保持99%的好評率,獲得了一致五星好評。該劇甫推出,已經引起英國社會上下的廣泛討論,甚至被當地一個警察部門形容為「給父母的警鐘」,連首相施紀賢(Keir Starmer)亦透露自己最近亦與家人一同觀看,他還支持在議會和學校內播放該劇。



劇集好評如潮背後,或許是因為它深刻揭示了英國社會當前的潛在問題,繼而引起該國以至全球的普遍共鳴……



《混沌少年時》(Adolescence)是一部關於網上「男性圈」(manosphere,一種網路次文化,其中男性為了反對女性主義而推崇厭女理論)惡劣影響的短篇犯罪劇,長四集的故事講述13歲少年占美(Jamie Miller)因涉嫌殺害同校女學生凱蒂(Katie)而被逮捕的事件,逐步揭開青春期少年男女的內心世界,以及探討這宗令人震驚的犯罪背後的深層動機。

其中,占美長期遭受校園霸凌,更被貼上「非自願單身者」(involuntary celibate,簡稱Incel,指時下社會基於經濟條件或其他非自願的原因而無法找到伴侶的人,通常是男性、異性戀者和白人)標籤,其社交賬號充斥着極右翼網紅的厭女言論。他的父母承認,他會將自己關在房間內長時間玩電腦。他們以為他是安全的,但兒子卻暗中受到激進主義思想的薰陶。這個故事凸顯了社交媒體對易受影響的年輕人思想上的負面影響,因而引起了外界的關注。

該劇採取「一鏡到底」的拍攝手法,每集60分鐘,全無剪接,拍攝鏡頭全程跟隨角色移動,營造出強烈的臨場感和真實感,讓觀眾仿佛一同置身於案件之中,與劇中的人物角色共同經歷每刻的掙扎與煎熬。

《衛報》評論家Lucy Mangan稱這部劇集為「數十年來最接近完美的電視劇」,而英國電影學院獎得主編劇Sarah Phelps則稱讚其為「神級劇本」。

隨着劇集的熱播,工黨議員米奇利(Anneliese Midgley)呼籲,在議會和學校放映該電視劇,認為這有助於抵制針對婦女和女孩的厭女症和暴力行為;安全大臣傑斯(Jess Phillips)則指:「它不僅僅是一部電視劇,還讓我們看到了成千上萬年輕男孩的內心,他們被每天在網上目睹的暴力和虐待所扭曲。」

本月中,去年轟動一時的北倫敦三屍命案,以十字弓殺害英國廣播公司(BBC)電台賽馬評述員亨特(John Hunt)的妻子及兩名女兒的兇手克利福德(Kyle Clifford),被判終身監禁。最新消息顯示,在犯案前數個小時,兇手曾在網上搜索過一個名叫泰特(Andrew Tate)的播客。這或許增加了當地社會對這部差不多同期推出的劇集的關注。

上週,前英格蘭足球隊主帥修夫基(Gareth Southgate)在電視演講中警告,「年輕男性花更多時間在網上尋找方向,並陷入遊戲、賭博和色情等不健康的生活方式。」他認為需要採取更多行動來支持年輕人掌握身分、文化和韌性。女性主義作家Caitlin Moran認同修夫基,表示有毒的男子氣概(toxic masculinity)「非常無趣且令人沮喪」,她希望修夫基的演講和《混》劇能成為該國的一個「分水嶺」。

《混》劇編劇Jack Thorne更希望,劇集能為社會帶來真正的改變,因情況只會變得更糟。他呼籲引入「數碼同意時代」(digital age of consent),禁止 16 歲以下兒童使用智能手機。有專家還建議,社交媒體巨頭應加強對演算法驅動的極端內容的監管力度,尤其是最近的一項調查顯示,逾半年輕女性害怕她們的男性同儕。

無可否認,英國社會針對有害的男子氣概和暴力的驚人增長,是劇集大熱的主要原因。特別是在校園事件中,此前提及的泰特等男性內容創作者,對當今年輕男孩的影響,被視為英國社會一種危險的激進力量。

泰特對「男性圈」有着廣泛的影響力,這位 38 歲的英裔美國網紅在過去幾年因其宣揚厭女觀點的熱門內容而聲名大噪。他曾說:「我是一個現實主義者,當你是一個現實主義者時,你就是一個性別歧視者。你不可能立足於現實而不帶有性別歧視。」他和其他男性圈影響者一起,讓當今不少年輕男性的思想變得激進,深信他們成功的關鍵是拒絕女權主義的平等價值觀。

泰特最可惡之處是,他並沒有躲在任何黑暗的角落,相反他十分公開談論其「男性圈」的觀點,並與極右翼英國改革黨(Reform UK)的黨魁法拉奇(Nigel Farage)合照,甚至有傳與美國極右人士有着千絲萬縷的關係。今天,在許多社交媒體上都能輕易找到泰特,而演算法甚至似乎將他那些仇視女性的「內容」推送給那些迷失方向、情感壓抑的年輕男性。

以上所講的絕非無的放矢。據英國國家統計局(Office for National Statistics,ONS)的數據顯示,英格蘭和威爾斯的持刀犯罪呈上升趨勢,去年上升了 4.4%。截至 2024 年 3 月的一年中,41% 的兇殺案使用了銳器。另外,強姦和性侵犯是過去四年中持刀犯罪增幅最高的兩個類別。另外,司法部在過去一年內判處或警告了超過 18,000 起與刀具有關的犯罪,其中 17.3% 的犯罪者年齡在 10 至 17 歲之間。

「自從泰特和男性圈爆發以來,本地年輕男孩的行為已發生了變化。」有英國高中教師表示:「學校裏一直存在着一種不成熟的厭女症,如『女孩是粗魯、可怕的生物,我無法理解』。」她補充在當地校園內留意到的其中一個變化是,女孩們談論學校內的性騷擾或性侵犯行為時,她們更有可能告訴你男孩們是多麼的厭惡女性。

有教師也表示,像占美的男孩在英國十分常見,「我認為它忽略了我們學校每天發生的厭女虐待和暴力的規模。它亦忽略了我們社會暴力的規模,這些暴力不僅針對女性,還針對年輕男性,他們因為自己的信仰體系以及對世界感到憤怒,而實施暴力行為。」

