緬甸地震｜曼德勒為昔日皇家首都　千年寺廟佛塔崩塌

緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，震源深度30公里，緬甸6個地區進入緊急狀態，大量建築倒塌。作為緬甸的第二大城市，曼德勒（Mandalay，又稱為瓦城）是其中一個主要災區。曼德勒由敏東國王於1857年建立，是緬甸文化重鎮和佛教中心，僧院和塔寺眾多，有超過1,000座佛塔。

這次強烈地震對眾多古蹟造成嚴重破壞，其中包括著名旅遊景點曼德勒皇宮（Mandalay Palace）、烏本橋（U Bein Bridge）和曾獲聯合國教科文組織世界遺產（UNESCO World Heritage Site）認證的蒲甘（Bagan）。



曼德勒位於緬甸伊洛瓦底江（Irrawaddy River）東岸，距離首都仰光以北631公里，人口約為170萬。

曼德勒由敏東國王於1857年建立，取代阿瑪拉布拉成為貢榜王朝的皇家首都。在1885年緬甸被大英帝國吞併之前，曼德勒是緬甸的最後一個皇家首都。

在英國統治下，雖然仰光成為了英屬緬甸的新首都，但是曼德勒依然擁有重要的商業和文化價值。在第二次世界大戰期間日本佔領緬甸，曼德勒曾遭到嚴重破壞。如今，曼德勒是上緬甸的經濟中心，並被視為緬甸文化及宗教中心。

曼德勒皇宮（Mandalay Palace）

緬甸最後一個王朝貢榜王朝的宮殿，建於1857年至1859年，建築風格遵循緬甸傳統的皇宮設計；整體格局呈正方形，宮內有104座大殿，外圍則有護城河。

在第二次世界大戰期間，宮殿一度被日軍佔領作為補給站，後來宮殿遭盟軍燒毀，只有皇家鑄幣廠和鐘樓倖存。1989年，緬甸政府開始按照歷史圖片和資料進行修復，成功恢復89座主要大殿，1996年9月竣工並對公眾開放。

在經歷今次大地震後，曼德勒皇宮的城牆遭到嚴重破壞，皇宮已暫時關閉。

烏本橋（U Bein Bridge）

烏本橋是緬甸曼德勒省阿馬拉布拉城附近橫貫東塔曼湖的一座木橋，長達1.2公里，建於1850年左右，被認為是世界上最古老、最長的柚木橋。

烏本橋建於阿瓦王朝首都遷往阿馬拉布拉城時，並以建橋的市長命名。它不僅是當地人的主要交通通道，也是一個主要旅遊景點。

興建烏本橋的木材據報來自阿瓦昔日的皇宮，共有1,086根橋樹立於水中，其中部份換成了混凝土。

經歷大地震的烏本橋遭受嚴重損壞，多塊木板出現裂痕或脫落，對遊客造成危險。當地政府已暫時關閉這座大橋，以進行安全檢查和維修。

蒲甘（Bagan）

位於緬甸曼德勒省的蒲甘是一個歷史悠久的地方。從9至13世紀，蒲甘有一個蒲甘王國，該地形成統一的一個地區，後來構成現代的緬甸。從11至13世紀之間，超過10,000座佛教寺廟矗立於此，亦有寶塔和寺院建於蒲甘平原，擁有2200年歷史的寺廟和佛塔至今依然完好。蒲甘是緬甸國內兩個獲得聯合國教科文組織世界遺產認證的地方之一。

2016年8月，緬甸發生6.8級地震，蒲甘當時亦遭到嚴重破壞。經歷過數年修復，今次再經歷7.9級強震後，古城目前的損毁情況未明，但有影片可見有的寺廟破壞程度不輕。有些屹立了數世紀的古老寺廟和寶塔，部份已經倒塌或結構變得極其脆弱。當地政府正與修復專家合作，以評估建築物的損毀程度。