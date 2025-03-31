緬甸地震｜無國界醫生兩支隊伍趕抵曼德勒　緊急創傷護理需求甚高

緬甸3月28日下午發生強烈地震，震央位於中部地區、靠近第二大城市曼德勒（Mandalay）。無國界醫生(香港)傳訊主管陶曉琴交代組織在緬甸之最新情況：



無國界醫生的兩支緊急隊伍（包括醫療和水利衞生人員）已抵達受災的曼德勒地區展開需求評估，為災後應對作準備。只要當局夠讓團隊無阻地進入災區，無國界醫生在緬甸和周邊地區的醫療人道人員，均具備應對受災地區需求的能力。我們願意與各方合作以展開救援行動。

無國界醫生在緬甸和泰國的團隊在地震後均平安無恙。但由於持續衝突導致受災最嚴重地區通訊中斷，道路和橋樑也受損，十分難抵到達，因此要全盤了解當地的損失和醫療需求規模甚具挑戰。我們仍致力前往最需要醫療和人道援助的地方——無論其種族、宗教或政治立場。

地震後果需要密切監測：

鑑於地震的規模和強度，身受擠壓傷勢、需要緊急創傷護理的人或承受極大影響。災後首 72小時內，救命的緊急創傷護理需求甚高。

•我們也擔心那些因失去住所、無法獲得一般醫療護理以及無法獲得安全飲用水而身陷脆弱處境的人，而安全飲用水，對於控制經水傳播疾病、病媒（如蚊蟲）傳播疾病或風土病爆發的可能，至關重要。

•醫療設施需要穩定的電力和清潔水供應，以提供救命和保存肢體的手術或分娩（用具消毒等）；設施的損壞可能需要緊急修復或臨時搭建，以及重新供應失去或損毀的庫存。依靠日常治療來控制長期病（愛滋病毒、結核病、糖尿病、高血壓等）的病人需要密切監察病情，並補充可能在災難中失去的藥物。

為有效應對，迅速進入受災地區，並及時批准必要物資和人員前往當地至關重要。雖然我們看到的很多近日的圖像和影片均展示城區（如曼德勒等）的受災情況，但偏遠的社區更可能陷入困境，因為無法很快得知他們的需求，而且援助需要時間到達他們手中。

2025年3月31日，緬甸曼德勒強烈地震過後，孩子們在受損建築現場檢查狀況。（路透社）

無國界醫生在緬甸：

2021年2月緬甸爆發軍方奪權政變，使得當地公共醫療系統陷入混亂。無國界醫生團隊在當地提供愛滋病毒、結核病和丙型肝炎護理，和基層醫療護理、性與生殖健康護理，以及應對緊急醫療狀況。

在受衝突影響嚴重的地區，儘管人道救援的進入受限，無國界醫生仍努力運作。組織在若開邦的實兌（Sittwe）和孟都（Maungdaw）設有流動團隊，提供基本醫療護理。他們也為包含羅興亞人在內的族群安排緊急轉介。

2023年，無國界醫生在緬甸進行181,600次門診診症 、3,340次個人心理健康諮詢，為1,600人提供抗逆轉錄病毒治療，並助190名新病人接受組織的耐多藥結核病治療。