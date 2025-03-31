緬甸地震｜世衞宣布為3級緊急事件 緊急尋求800萬美元救援資金
撰文：聯合早報
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世界衞生組織（WHO）宣布，緬甸地震屬於最高級別的緊急情況，並緊急尋求800萬美元（約6,222.8萬港元）用於未來30天內挽救生命和防止疾病暴發。
法媒報道，世衞周日（3月30日）說，由於緬甸在外科手術方面能力有限，而傷亡和創傷人數龐大，感染風險高，再加上緬甸的基本情況，地震可能會加劇疾病暴發的風險。
世衞已將緬甸此次危機列為三級緊急事件，併發出緊急募捐呼籲。三級緊急事件為世衛組急響應框架下的最高響應級別。
世衞說：「初步評估顯示，緬甸有大量人員傷亡和受到創傷性損傷，急需緊急救治。當地電力和供水仍然中斷，不僅醫療服務可及性進一步惡化，水源和食源性疾病暴發風險也在加劇。
「由於外科手術能力、感染預防和控制都不足，創傷相關損傷，包括骨折、開放性傷口和擠壓綜合症的感染以及併發症的風險很高。」
緬甸中部城市曼德勒附近3月28日發生7.7級強震，幾分鐘後又發生6.7級餘震。地震至今已造成緬甸1700多人死亡，鄰國泰國也有至少18人死亡。
紅十字會與紅新月會國際聯合會3月30日發出緊急呼籲，要求募集超過1億美元（約7.77億港元）資金，以幫助緬甸地震受害者。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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