緬甸地震災區缺水缺電　民眾露宿街頭　無國界醫生傾力支援

緬甸中部3月28日發生7.9級大地震。截至4月8日晚，已增至超過3600人罹難、逾5000人受傷。估計約有1,700萬緬甸人受災，其中許多民眾流離失所，景況堪虞。多座城市的醫院、道路和供水系統等重要基礎設施遭受嚴重破壞，而持續的電訊中斷仍繼續妨礙救援工作。



無國界醫生（Médecins sans frontières，MSF）駐緬甸的前線統籌德索薩（Mikhael De Souza）向《香港01》表示，他們的團隊深入主要災區，在首都奈比都（Naypyidaw）和第二大城市曼德勒（Mandalay）的醫院和流動診所向災民提供緊急心理支援。德索薩指，有大量無家可歸的民眾被迫在街頭露宿；他們面臨缺水、缺電和帳篷的困境，而隨著雨季的來臨更有傳染病爆發的風險，急需國際社會向災民施以援手。



無國界醫生在緬甸的前線統籌德索薩憶述地震發生時的情況，由於他的辦事處位於南部的仰光（Yangon），他並沒有正面經歷這場強震。在地震發生翌日，無國界醫生派遣首支評估小隊前往北部的災區。

2025年3月29日，無國界醫生緬甸派遣首支評估小隊前往北部的災區。（無國界醫生提供）

他們從仰光出發，距離曼德勒約600公里；他們花了14小時，才完成平時8-9小時就可以完成的路途，於3月29日晚上約7時抵達曼德勒展開評估工作。

曼德勒大量房屋倒塌和損毀 覆蓋面積猶如四分之三個油麻地和旺角

目前，單單在曼德勒，已知有515幢房屋完全倒塌，至少2000幢建築物部份損毀，這代表當地有大量災民只能棲身於戶外，在面對高溫等惡劣環境下露宿街頭。而這種程度的破壞，以香港的規模作比較，猶如在旺角和油麻地，有四份之三的建築物倒塌或損毀。

德索薩指出，在強震發生後，緬甸國內的電話網絡中斷多時，民眾難以與國內其他地區聯絡，這也對救援工作帶來極大的挑戰。德索薩分享他和他的團隊要透過不斷更換電話卡，測試哪張能夠使用，才能保持聯繫。現時通訊網絡情況已大為改善，但仍然時不時會出現訊號中斷的問題。

不缺乏醫療人員 惟缺水缺電嚴重阻礙救治

儘管緬甸是亞洲其中一個最貧窮的國家，但德索薩表示，緬甸並不缺少優秀的醫療工作人員。這次當地遇到最大的困難反而是缺水和缺電。緬甸全國的水資源，不論數量或品質都嚴重匱乏，尤其是受地震影響的地區。

曼德勒省民眾強震後排隊領食水：

無國界醫生向曼德勒的醫院運送水箱；而食水短缺不僅立即威脅民衆的生存，更可能在往後引發各種流行病問題。

2025年4月，緬甸曼德勒，無國界醫生在受損的醫院內安裝水箱和額外的洗手盆。（無國界醫生提供）

無國界醫生緬甸項目經理瓜達拉瑪（Adrian Guadarrama）表示，我們同時憂慮受災社區的心理問題，許多民眾在地震和持續餘震後，正經歷壓力和急性創傷症狀。為協助災民建立抗逆力，我們團隊正積極提供心理急救訓練，作為緊急應對工作中不可或缺的一環。

瓜達拉瑪指，無國界醫生在緬甸的首要工作是社區參與，與當地緊密合作，確保對災民的健康和福祉帶來具意義的持續影響。我們旨在加強現有能力，尤其透過當地社區和我們當地員工的付出和努力。」

無國界醫生致力在緬甸提供醫療和心理諮詢服務，亦有向醫院提供用水，期望能夠讓受災災民度過這個困難時期。 無國界醫生緬甸前線統籌德索薩（Mikhael De Souza）

德索薩表示，儘管這次救援任務困難重重，他也有遇到熱心的商家和民眾，與他們共享車輛，一同將物資運往災區，讓他備感鼓舞。

德索薩指出，無國界醫生現時有大量物資滯留在緬甸邊境無法進入該國，理由是並沒有得到軍政府的放行。惟他認為，軍政府對待外國非政府組織（NGO）參與救援的態度較以往開放，遺憾的是，這次緬甸整個國家的基礎設施都受到重挫，其中水電和通訊訊號是硬傷，導致軍政府在統籌和應對救災方面似乎比較吃力。

德索薩提到，雨季馬上來臨，而災區仍有大量屍體並未尋獲，很容易發生傳染病爆發的問題。他呼籲國際社會透過支持無國界醫生這類NGO，向緬甸的民眾施以援手。

根據2023年年報，無國界醫生在緬甸有1300名工作人員，其中90%是當地人。