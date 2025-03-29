緬甸大地震　無國界醫生：基建損毀救災工作挑戰多　冀入災區救援

緬甸3月28日下午發生大強震，震央位於該國中部地區、靠近第二大城市曼德勒（Mandalay）。此次地震的規模和強度，或會對當地民眾造成毀滅性影響，尤其是那些因創傷而需要緊急救命援助的人。無國界醫生在緬甸及鄰近國家的團隊已待命準備救援，只要當局允許組織迅速無阻地進入災區，救援團隊將能展開評估和提供醫療護理以應對當地受災社區的需求。

文：無國界醫生



圖為緬甸消防部門2025年3月29日上傳在社交媒體Facebook的照片，圖中可見緊急服務人員正在曼德勒省（Mandalay）執行救援任務。（FB@Myanmar Fire Services Department）

目前難以完全掌握災情 預計傷亡數字將再上升

無國界醫生在緬甸和泰國的團隊在地震後均平安無恙。目前在仰光的無國界醫生緬甸項目總管法蘭科（Federica Franco）表示：「雖然我們並非身在受災最嚴重的地區，但在緬甸的所有團隊成員都切身感受到地震，我們的辦公室也都暫時撤離。這次地震持續時間特別長，因此對許多人來說相當可怕。所幸我們的員工都安全，但我們深切關注受災地區的民眾。」

法蘭科說：「目前很難完全掌握地震的破壞程度，但當然我們預計這些數字（死傷人數）會持續上升」。

2025年3月28日緬甸發生大地震，中部曼德勒一幢建築在地震後嚴重傾斜（Reuters）

持續衝突與基礎設施受損 救援工作多重挑戰

由於緬甸受持續衝突影響，加上部分受災最嚴重的地區通訊中斷，目前當地情況非常嚴峻。此外，重要道路已受破壞，包括從仰光到首都內比都（Naypyidaw）和曼德勒的高速公路。法蘭科說：「我們昨日較早時間有一支團隊正在路上，但他們不得不折返。當地一些機場也已關閉。」

法蘭科續稱：「無國界醫生團隊已準備好介入並展開救援，我們的緊急應對計劃也在進行當中。目前首要工作是派遣評估小組，而在理想情況下亦會調動緊急創傷護理團隊。然而，前提是我們需要能夠進入災區，而在此緊急情況下，時間分秒必爭，對那些需要立即救治的人尤甚。為此，無國界醫生已明確表示，我們願意與各方合作以展開救援行動。」

緬甸2025年3月29日發生大地震造成當地大量建築物損毀，政府派出救援隊伍（X@Myanmar Fire Services Department）

首要派遣評估小組進入災區

只要當局能夠讓團隊無阻地進入災區，無國界醫生的醫療人道救援人員具備應對受災地區需求的能力。當地民眾目前可能面臨嚴重影響，尤其是那些需獲救命援助的傷者。無國界醫生也關注那些脆弱人群，包括失去住所、無法獲得一般醫療護理和安全食水的人們，而安全飲用水對控制水傳播疾病十分重要。

若要為傷者提供救命和保存肢體的外科手術護理，在地震發生後首數小時至數天內能夠派遣評估小組屬非常關鍵，情況理想下還應該提供外科支援。為展開有效的救援行動，能迅速前往受影響地區，並及時允許必要物資和人員進入，也是至關重要的。

緬甸發生大地震，位於震央附近的曼德勒災情嚴重，曼德勒機場內猶如被轟炸一樣，地震一刻民眾在停機坪蹲下。（Khaosod - ข่าวสด）

無國界醫生在緬甸

2021年2月緬甸爆發軍方奪權政變，使得當地公共醫療系統陷入混亂。無國界醫生團隊在當地提供愛滋病毒、結核病和丙型肝炎護理，和基層醫療護理、性與生殖健康護理，以及應對緊急醫療狀況。在受衝突影響嚴重的地區，儘管人道救援的進入受限，無國界醫生仍努力運作。組織在若開邦的實兌（Sittwe）和孟都（Maungdaw）設有流動團隊，提供基本醫療護理。他們也為包含羅興亞人在內的族群安排緊急轉介。

2023年，無國界醫生在緬甸進行181,600次門診診症 、3,340 次個人心理健康諮詢，為1,600 人提供抗逆轉錄病毒治療，並助190名新病人接受組織的耐多藥結核病治療。