古代戰爭中被敵軍抓走的女俘虜有什麼下場？當軍妓慘況超乎你想像

中國自古以來就發生過許多大大小小的戰爭，造成無數人命的犧牲，但其實死亡還不是最慘烈的。



根據《搜狐網》報導，古代的戰俘被敵軍抓走後，結局通常十分悽慘，特別是女戰俘的下場，簡直比死還更難受。

當軍妓不止要被凌辱 一個圖輯看清古代女戰俘5種下場（點圖放大瀏覽）：

+ 17

1.贖回

兩方交戰各有勝負，如果對方帶走了比較重要的高階人物，可以透過雙方互換俘虜，或是交換等量的金錢把人要回來。

但能擁有這種特殊待遇的人少之又少，除非是皇室與特別受寵的臣子才有可能，例如東漢才女蔡文姬就曾落入匈奴手裡12年，曹操統一北方後，才花了重金將她贖回。

2.充宮

充宮是較常見的方式，長得漂亮的女戰俘會被帶到皇宮裡作為妃子，長相平庸的就成為宮女，雖然寄人籬下，但生活還算是富裕。

【延伸閱讀】古時無身份證監視器 為何被「誅九族」的人不逃跑？3大殘酷理由（點擊放大閱讀）：

+ 15

3.賣到妓院

再來是較少發生的情況，有些女性俘虜會被賣到妓院，也就是把女人當做物品，進而交換財富的手段。

她們往後的人生就得自食其力，但如果遇上了達官貴人，重獲新生還是有可能的。

4.處死

直接處死也是相對常見的處理方式，有一說是靖康之亂中，有6000名女性被俘，在路上就被虐殺了一半之多。

後來的清軍揚州十日，以及晚清對待太平天國女俘虜，甚至採用凌遲的手段，極為兇殘。

【延伸閱讀】「發配邊疆」到底發配去邊？為何犯人如此恐懼？實際慘況令人心寒（點擊放大閱讀）：

+ 30

5.軍妓

最後一種則是最令人慘不忍睹的，相傳在五胡亂華中侵略中原的少數民族，便把女俘虜都當成軍妓，讓她們日夜受人凌辱。

敵軍享樂完之後，甚至把她們都當做軍糧吃了，被人生吞活剝而死，下場極其慘烈。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代戰爭中，被敵軍抓走的女俘虜最後都怎麼了？5大悽慘下場曝光，最後一種比處死更殘忍】