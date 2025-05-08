專訪伊藤詩織：從「被強姦的女孩」到導演——我想活着講自己的故事

醒來的時刻伊藤正在酒店的床上，下體傳來撕裂般的疼痛。幾個小時前與她面對面喝酒相談的業界大前輩山口敬之壓在她的身上，對她說：「我真的喜歡上你了」、「我想儘快帶你去華盛頓，你合格了」。

事情發生在2015年4月3日，在此後十年間，伊藤一次又一次向警察、法官、記者和鏡頭外的陌生人描述這個畫面，講述那天早上的她如何試圖抵抗、卻像她掙扎着哀求的話語一樣無力：「請你停下（やめでください）！」



提起山口，伊藤陷入思考，彷彿正在腦海裏搜刮着合適的英語詞彙。為了宣傳關於她這段遭遇及後續調查的紀錄片《黑箱日誌》，伊藤再次來到香港、坐在鏡頭前。一陣短暫的沈默後，她開口對記者說：「你知道⋯⋯我至今不知道該怎麼稱呼山口，我不能說他是罪犯。」

施害者山口敬之2015年時是日本東京放送公司（TBS）華盛頓分局局長，並以時任首相安倍晉三的「御用記者」為人所知。伊藤詩織幾個星期前發了郵件給山口，詢問TBS華盛頓分局的實習機會。據她回憶錄所述，她當時正在東京的路透社實習，而山口欣然與她約在惠比壽一家餐廳見面。

2025年4月，日本Metoo運動的代表人物、《黑箱日誌》導演伊藤詩織來港宣傳。（香港01）

當晚伊藤一邊喝酒一邊等待遲遲未端上桌面的餐點，最終在因身體不適而去洗手間期間失去意識，再睜開眼便發生了那個多年以來她不得不在腦海中重複無數次的畫面。

24歲的伊藤在逃出酒店後大腦一度空白，跑回家，「想要把身上經歷的一切洗掉」——全然不知這一舉動意味着什麼。她向記者回憶道，那天早上她跟正在讀高中的妹妹說好，要一起去一家很漂亮的夏威夷咖啡廳吃班戟。她看着妹妹，腦海裏卻想起了自己從小便開始經歷的性騷擾，意識到妹妹或許也要承受這一切：「我覺得很難受、悲傷......所以那一刻我看着她，決定必須做點什麼。」

根據日本內閣府發佈的一項最新調查，近3000名受訪者中，約4成人曾在20至30歲期間經歷非自願性行為，20%稱曾在15至19歲期間有這類遭遇，另有15%在就讀小學時經歷。政府2017年的調查數據則顯示，在日本，性侵受害者中只有不到4%會向警方報案。

在警察局報案時，調查人員沒有同意同行的朋友陪她一起接受調查。她隨警員來到一間健身房，按照指示躺在一張墊子上。在3名男警察的注視下，伊藤被要求利用一個人型模特，還原她遭到強暴的過程，一旁的警員一邊移動放在她身上的人型模特，一邊向她提出各種私密的問題。「那是第二次性侵，我認為。」——伊藤後來對媒體說。

山口敬之（中）2015年時是日本東京放送公司（TBS）華盛頓分局局長，並以時任首相安倍晉三（左）的「御用記者」為人所知。安倍遇刺當日，山口是首個確認並報道安倍死訊的記者。（Facebook@Noriyuki Yamaguchi）

6月，警方以「準強姦嫌疑」前往成田機場準備逮捕山口，但行動被中途叫停，時任警視廳刑事部長中村格後來證實，自己判斷案件「證據不足」而阻止逮捕，調查自此陷入停滯。參與案件調查的警員被調離崗位。2016年，東京地方檢察廳以「嫌疑不足」為由決定不起訴。伊藤最終在同年5月召開記者會實名曝光性侵案。

「被強姦的女孩」

「遭到強暴之後，我感覺自己好像死了。那時我覺得自己不再是自己，但我還活着，還在呼吸，但有什麼東西卻變得截然不同。」——伊藤再次陷入回憶，試圖為自己的感受尋找準確的表達。事件已經過去了十年之久，她並不總是記得所有前因後果，她的潛意識曾經把一些記憶的片段埋藏起來，包括她一度輕生的時刻。

事件公開後，伊藤成了人們口中那個「被強姦的女孩」。她原本希望有資深的記者能為她質問阻止調查的位高權重者，但發佈會上記者們的閃光燈不斷在伊藤面孔上略過，最終見報的文章卻寥寥無幾，反倒是威脅和辱罵的郵件、社交媒體留言，伊藤收到了不少。

自民黨前女國會議員杉田水脈曾經對着BBC的攝影機說：「被強暴這件事她（伊藤）自己也有責任」、「女性在社會上生存，這種事情像山一樣多」、「男性一方也遭受了嚴重的受害」。這一片段後來通過BBC的紀錄片播出，杉田水脈在社交平台上表示：「如果是我的女兒做了這種事（公開受害經歷），我一定會罵她。」

2025年4月，伊藤詩織攜紀錄片《黑箱日誌》來港宣傳。（香港01）

學者們指出，性侵的殘酷不僅在於性侵行為本身，也在於社會常常透過沉默、質疑或指責而對受害者造成的二次傷害。美國俄勒岡大學心理學榮休教授、史丹福大學行為科學前副教授Dr Jennifer Freyed將其歸納為一種「制度性背叛」：對性侵的否認或淡化其傷害、對受害者的指責、有失公正的調查或懲罰等都可能構成這種背叛......Freyed認為，這種二次傷害有時甚至比原始創傷更具破壞性，因為它破壞了受害者對機構的信任，造成更嚴重的創傷、抑鬱等精神上的痛苦。

伊藤在公開事件以後陷入了最痛苦的時期之一，以至於漸漸失去了活下去的意志。在美國攝影記者Mary F. Calvert的作品展上，她接觸到關於美軍內部性侵問題的攝影作品。其中一張屬於一個名曾在海軍部隊服役的女孩Carri，她在遭到性侵後被解除軍職回家，5天之後便告別人世。Calvert拍下了日記本的其中一頁，上面畫着Carri的手腕以及上面的一道道割痕，一旁的文字寫着：「如果事情可以如此簡單」。伊藤說：「那就是我，我在照片裏看到了自己。」

以記者的身分揭露真相

伊藤最終堅持下來了：「我覺得我在日本已經生活不下去了，但我覺得，如果我決定『離開』，那是一個信號，意味着在日本社會，如果你談論（性侵），你會遭受這些負面反響，然後你的人生就完了。但那與我想做的恰恰相反。」

攝影師Calvert還用鏡頭留下另一張照片——照片當中的父親Gary站在去世女兒的房間裏。當Carri的私人物品被送回家時，原本並不知情的他看到了女兒的日記，得知她遭到性侵。這兩個畫面讓伊藤產生了深深的共鳴，她在看見自己的同時，也看見了自己的父親。她感受到「故事」所擁有的強大力量。她感受到作為一個「講故事的人」的使命。

她回到日本，拿起紙和筆，用自己的故事去講述日本的性侵受害者所面臨的重重阻力。她帶着攝影記者，在中止警方逮捕山口的警視廳刑事部長、中村格的家門口潛伏，試圖向他追問叫停行動的動機；她甚至一度想要採訪性侵她的山口，給當事人一個回應的機會。

圖為2019年12月18日，東京地區法院就性侵案判伊藤詩織勝訴，要求山口敬之賠償330萬日圓（按當時匯率約為23萬港元）。（Getty）

「我把希望寄托在通過講故事改變社會上。但為了做到這一點，我在某種程度上犧牲了自己的生活。令我驚訝的是——我覺得自己仿佛從懸崖上跳下、準備好這樣做了，然後，我不知不覺就取得了一些進展，而且我還活着。」

2017年，伊藤的案件推動了日本修訂其百逾年來未曾改革的性犯罪法，提高了性犯罪的量刑，同時將男性也納入為法律的保護對象。然而，改革後的性侵法仍然以施害者是否採取暴力和恐嚇行為作為犯罪與否的標準，而非以受害者是否同意性行為為準。在法庭上，這意味着那些利用藥物或職務之便等實施性侵的施害者，很大可能得以逃脫法律的制裁。直到2023年，日本才再次修改法律，將受害者意願作為裁判標準。

《黑箱》出版之時適逢Metoo運動剛剛從荷里活開始，逐漸蔓延到世界各地，越來越多受害者站出來發聲，曾經反對她公開性侵案的家人也逐漸改觀並站在她的身後——「我覺得我終於不用再當那個穿着堅硬的盔甲戰鬥的人，因為那實在是太累了。」

就在一切似乎都漸漸開始變好的時候，2019年10月，伊藤自殺未遂。

2025年4月，伊藤詩織攜紀錄片《黑箱日誌》來港宣傳。（香港01）

在後來製作紀錄片的過程中，伊藤找到了自己從醫院的病床上醒來後拍下的畫面。回想起來，伊藤也不免感到匪夷所思：「誰會在從醫院醒來後馬上就拍攝？真的...我不知道我腦袋裏在想什麼。」但她察覺到，那是自己想要活下去的證明：「雖然我很想逃離眼前發生的這一切，但我更想活着講述自己的故事。」

在各種意義上，記者的身份似乎都拯救了伊藤。在早年的一次採訪中，伊藤描述了自己在報案時被要求「再現」性侵過程的經歷。她說，在那個於她而言無異於是「第二次性侵」的時刻，她將自己的身分從受害者切換成了一名記者。在BBC記錄下來的一段自述中，伊藤說：「讓我能夠繼續的唯一方法就是把我的情感徹底分隔開——我必須把它當成是我在報道的一個故事：我以記者的身分追尋真相，超然而冷靜。」

「我至今不知道該怎麼稱呼山口」

儘管刑事公訴的希望早早落空，伊藤對山口提起的民事訴訟歷時兩年後勝訴，法院判定山口在未獲伊藤同意的情況下與其發生性關係，要求賠償330萬日元（按當時匯率約為23萬港元）。

在訴訟後的媒體見面會上，山口堅持否認自己有任何違法的行為，自己或許做了「在倫理上令人後悔的事」，卻並沒有犯罪。

在她看來，這樣的結果完美反映了日本司法系統的弊端：「法官對案件的判決是，是的，在沒有『同意』的情況下我被侵犯了。但在日本這並不違法。這不是一宗刑事案件。」伊藤不知道該怎麼稱呼山口，在法律意義上，他不是罪犯。

伊藤坐在眾多記者之間聽着，時不時抬起頭，手裏始終拿着筆記錄。不過兩年前，伊藤還因為在一篇新聞報道中不小心看到山口的照片而驚恐症發作。但在媒體會上，對作為一名記者的她來說，無論山口說什麼都沒關係，在場的她只不過是一名見證者——「這對我來說是最重要的。」

2025年2月28日，伊藤詩織和《黑箱日誌》的製作人Hanna Aqvilin（中）在洛杉磯出席奧斯卡頒獎禮提名者聚會。（Getty）

與創傷共存

紀錄片在海外上映後，伊藤忙着出席各種電影節、宣傳活動。上月底，在香港出席電影映後談的其中一個晚上，伊藤與工作人員站在影廳外的走廊，看着《黑箱日誌》的電影海報，她忍不住說：「這張照片中的我看着好生氣。」

現實中的伊藤是個活潑的多的人。被問及朋友眼中的自己，她想起的第一個詞是「瘋子」。

去年，她在歐洲議會參與主持了一場有關性別與腐敗的對談。那天她穿着牛仔褲和一件亮眼的紅色上衣，伴着一首叫作「I Will Survive」的70年代老歌，在議事廳里跑來跑去，唱着、跳着跟參會者互動。

拍攝和製作這部紀錄片用了8年，在這期間她不得不一次又一次回顧自己留下的調查錄音和錄像、影片日誌，反覆重溫自己的創傷。電影的剪輯室裏放着一張沙發，剪輯期間，每當伊藤受不了的時候她就會睡着，但到了影片快剪完的時候，她睡着的時候越來越少了——「這代表我能夠應付它（創傷）了，我不必再讓大腦關機了。」

伊藤說：「它（創傷）永遠不會消失......人們說：克服它。但那不是你能克服的東西。你只是去面對它、以某種方式與它共存。」

對她而言，這是製作這部紀錄片的另一重意義，就像接受創傷治療中的「暴露療法（Exposure Therapy）」——她在剪輯室中和電影院裏、在媒體的鏡頭前一次又一次回到過去，學習與它共存。如今，伊藤到各地宣傳電影的時候總會打趣說：「如果你也經歷創傷，就去拍部電影吧。」