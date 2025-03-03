奧斯卡2025｜Adrien Brody兩奪影帝　荷爾芭莉紅地氈「復仇」成功

年度影壇盛事奧斯卡（Oscars 2025）3月2日在洛杉磯舉行，美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗獷派建築師》（The Brutalist）奪得影帝，是他第二度獲封金像影帝稱號。而他在會場行紅地氈時，就遭「邦女郎」荷爾芭莉（Halle Berry）「一報22年之仇」。



奧斯卡2025：荷爾芭莉紅地氈當眾「搶仔」，與應屆影帝艾哲倫保迪重演22年前頒獎禮上的一幕。（Getty Images）

《衛報》報道，奧斯卡頒獎禮的官方社交平台上載一段名為《22年以來的重聚》短片，見到擔任頒獎嘉賓的荷爾芭莉在紅地氈與艾哲倫保迪打招呼後，向他的女友Georgina Chapman表示「對不起，但我需要這樣做」，並與這位出爐影帝接吻，重演2003年奧斯卡上的同一事件。

艾哲倫保迪當年憑《鋼琴戰曲》（The Pianist）成為史上最年輕的金像影帝，他上台頒獎時，與頒獎的荷爾芭莉擁抱，再突如其來地與對方接吻。這個場面亦成為奧斯卡頒獎禮的其中一個經典時刻。

近年#MeToo運動冒起，艾哲倫當年的接吻事件惹來不少批評。荷爾芭莉在2017年就事件解畫，稱自己在2002年贏得金像影后，所以理解靈魂出竅的感受，但自己被吻的一刻，她就像「發生甚麼事？」

荷爾在「復仇成功」後接受《Variety》雜誌訪問時再次淡化事件，指當時對艾哲倫和自己而言都是極好的一晚，她成為對方重要時刻的一部分，因此會在今屆頒獎禮向他「找數」。她表示大家在多個派對上會面，不過今次則是大家首次在紅地氈碰面，又認為對方值得提名。

圖為2003年3月23日，艾哲倫保迪獲頒奧斯卡影帝後，與頒獎的荷爾芭莉在台上擁抱接吻。（Getty Images）

而Georgina眼見男友「被強吻」就完全不介意，與場內其他傳媒和嘉賓看得興高采烈。