MeToo｜「殿堂級影后」自揭美國留學期間曾遭性侵：想忘記的恥辱

金馬影后陳沖近日出版自傳《貓魚》，首度公開談及她在美留學期間遭性侵的經歷，稱這是一段曾被自己刻意遺忘的恥辱經驗，希望以此提醒更多人關注性暴力問題，被內媒《人物》評選為「2024年年度作家」。



現年63歲的陳沖出生於上海，為著名美籍華人演員和導演，也是唯一一位同時拿過金馬獎最佳女主角和金馬獎最佳導演的電影人，曾在《如懿傳》飾演烏拉那拉氏皇后。10日，內媒《人物》發表對陳沖的專訪文章，她就自傳中提及​昔日在美留學於校醫務室遭到侵犯的經歷作出公開回應。

金馬影后陳沖近日出版自傳《貓魚》，首度公開談及她在美留學期間遭性侵的經歷。（微博圖片）

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陳沖在受訪時表示：

這個事情我沒有和任何人說過，親人也好，朋友也好，好像已經被自己否定掉了，就是一個非常有意識地想去忘記的恥辱。原本我就是想寫一寫初到美國時候的一些記憶。但在寫的時候，它就冒出來了，它再出現的時候，我發現我感受到也看到了當時的自己在慌亂當中沒有去記住的東西，它們很清晰地出現了。

在被問及是否是因為寫作才意識到侵犯時，陳沖予以否認：「在『#MeToo』運動的時候，有體育教練性侵的事情被曝光出來，我就意識到了。但我沒有講過，也沒有寫過。這是我第一次寫，也是我第一次去面對它。」

此外，陳沖也在訪談中大方談及對衰老的看法，坦言儘管在30歲生日之後就自覺青春已逝，但她並未因此感到焦慮。

《人物》評論稱，陳沖「相信寫作是抵禦失去的力量，是我們通往彼此的橋樑」：

為了她暴露的勇氣，為了那些不虛此行的生命故事，《人物》評選她為2024年年度作家。

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