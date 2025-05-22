內塔尼亞胡：以色列將完全控制加沙　聯合國：民眾仍未獲救援物資

以色列周三（5月21日）繼續對加沙地帶發動空襲，造成至少82人死亡。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）證實哈馬斯領袖穆罕默德·辛瓦爾（Mohammed Sinwar）「可能」是被以軍擊斃的，並表示在本輪攻勢結束後，以色列將控制整個加沙。此前以色列對加沙實施11星期的封鎖後，允許恢復有限的人道主義救援，惟據聯合國表示，載有救援物資的貨車已駛過邊境，但加沙民眾尚未取得物資。



據《衛報》報道，內塔尼亞胡在新聞發布會上表示，以色列軍隊可能殺死了哈馬斯（Hamas）領導人穆罕默德·辛瓦爾（Mohammed Sinwar），他上週在以色列的空襲中喪生。穆罕默德·辛瓦爾是該組織已故領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）的兄弟。

哈馬斯旗下武裝組織的實際指揮官穆罕默德·辛瓦爾（Mohammed Sinwar）的屍體，在汗尤尼斯的一條地道中被發現。（Israel Defense Force）

內塔尼亞胡補充道，他準備在 「確保以色列安全的明確條件下 」結束戰爭，這將包括完全解除巴勒斯坦領土武裝 和以色列 「充分利用美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的計劃」。

據加沙衛生部和地區醫院的資料，周三至少有82名巴勒斯坦人在空襲中喪生，包括幾名婦女和1名一週大的嬰兒。

以巴局勢：運載物資的貨車2025年5月20日在凱雷姆沙洛姆過境點以色列一側，準備前往加沙（COGAT/Handout via REUTERS）

聯合國發言人表示，載有救援物資的貨車仍在加沙邊境Kerem Shalom口岸的裝貨區。但路透社引述消息人士稱，至少有15輛援助卡車離開口岸，前往世界糧食計劃在加沙中部的倉庫。