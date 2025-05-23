放話控制加沙、對外交官鳴槍：以色列劍指美國伊朗談判？

5月以來，以色列持續擴大在加沙的軍事行動。

5月21日的新聞發布會上，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）證實哈馬斯新領袖穆罕默德·辛瓦爾（Mohammed Sinwar）「或許」是被以軍擊斃，並表示在本輪攻勢結束後，以色列將控制整個加沙。

內塔尼亞胡同時強調，自己準備在 「確保以色列安全的明確條件下 」結束戰爭，這將包括完全解除巴勒斯坦領土武裝，以及讓以色列 「充分利用美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的計劃」，言下之意，就是要執行特朗普提出的「清空加沙」計畫。

但與此同時，以色列與歐美的裂痕似乎持續擴大。除了特朗普的5月中東行繞過以色列外，英國也宣布暫停與以色列的自由貿易協定談判，歐盟更將根據《歐盟－以色列聯繫國協議》中有關人權的第二條進行審查，但以色列似乎毫不介意。

5月21日，一群來自近二十個國家的外交官在訪問約旦河西岸（West Bank）城市傑寧（Jenin）時，遭到以色列軍隊人員鳴槍示警，雖沒有造成人員傷亡，卻涉及中國、俄羅斯、英國、法國、和歐盟等多國的外交官，導致歐盟、意大利、西班牙和德國等國對事件予以強烈譴責，法國外長更傳召以色列大使要求解釋，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也指必須追究責任。

一直以來，以色列是否能憑軍事手段佔領全部加沙，都是前景未明的一大問號，2023年開始的鏖戰更是證明這一方案有其難度，但如今以色列偏偏又要捲土重來，背後考量相當耐人尋味。

2025年5月20日，加沙地帶，圖為巴人在加沙北部的加沙城中哀悼因襲擊而喪生的居民。（Reuters）

不變的三大原因

首先，以色列當然有始終不變的結構性因素。

第一是軍事與安全考量，也就是殲滅哈馬斯。以色列政府聲稱，這輪軍事行動的主要目標，就是徹底摧毀哈馬斯的軍事與治理能力。國防部長卡茨（Israel Katz）甚至警告，哈馬斯計畫對以色列邊境城鎮發動新一輪攻擊，而且獲得了伊朗等外部勢力支持。卡茨強調，以軍必須決定性地擊敗哈馬斯，來防止進一步威脅。

此外，根據以色列國防軍（IDF）發布訊息，哈馬斯也在停火期間趁機重建軍事能力，甚至招募超過30,000名新戰士，並且積極耕耘游擊戰術。以上種種，都讓以軍主張，必須採取更大規模的軍事行動，來削弱哈馬斯的戰鬥能力。

第二是政治因素，也就是內部壓力與極右翼勢力影響。眾所周知，內塔尼亞胡面臨來自極右翼聯盟夥伴的強大壓力，要求總理打破停火、對加沙採取更強硬立場。此外，極右翼勢力也主張重新在加沙建立以色列定居點，並將巴勒斯坦人驅逐到別的國家。

5月5日，民眾在耶路撒冷舉行示威，抗議內塔尼亞胡政府，呼籲尋求釋放所有人質。（Reuters）

基本上從2023年這輪以巴衝突開始以來，為維持執政聯盟穩定，內塔尼亞胡始終不能忽視這些要求，這也是為何加沙停火如此艱難、且反覆被打破的關鍵原因之一。此外，內塔尼亞胡的政治生涯也面臨挑戰，除了輿論對其無法解決人質危機的不滿，內塔尼亞胡也遭到部分政敵質疑，以及司法案件的傳喚，這也在一定程度上，促使內塔尼亞胡反覆利用軍事攻勢轉移注意力，包括此前的以色列入侵黎巴嫩、敘利亞，基本上都受到相關情境催化。

第三就是國際縱容。從2023年這輪以巴衝突開始，歐美即便屢有譴責，卻始終沒有拿出制裁俄羅斯的氣勢，同步壓制以色列的戰爭暴行，究其原因，當然還是以色列的特殊身分：猶太金融資本勢大、反猶主義是大屠殺之後永遠的政治逆鱗。這也導致民主黨的拜登（Joe Biden）政府在應對戰爭上進退維谷，雖想譴責卻始終無法大刀闊斧。

共和黨的特朗普上台後，內塔尼亞胡便更加有恃無恐，尤其前者還多次脫口要清空加沙，甚至提議美國親自接管加沙，這無疑是滿足了以色列極右翼的期待。直到今日，即便歐美都想與加沙戰爭拉開距離，不願為以色列暴行背書，真正施加在以色列身上的箝制卻依舊少得可憐，大有做做樣子、走個過場的意味。

以上三個不變的結構性原因，正是以色列反覆在加沙重啟戰火的重要背景。

2025年4月15日，加沙地區，圖為內塔尼亞胡來到以軍駐地聽取作戰簡報。（以色列總理辦公室）

以色列不樂見美伊談判

但論及近期進展，似乎有一個特殊轉折，成為以色列拼了命要鬧大場面的原因：美國正與伊朗進行談判。

今年3月，特朗普公開表示希望啟動新核談判，伊朗方面雖不置可否，卻也沒有悍然拒絕。2025年4月12日，美伊第一輪談判在阿曼登場，根據伊朗媒體透露，伊方在阿曼會談中提出與美國達成協議的三步驟計畫。

第一，伊朗同意暫時將其鈾濃縮水準降低至3.67%，以換取美國凍結的金融資產和出口石油的授權。

第二，伊朗將永久停止高濃度鈾濃縮，恢復聯合國核監督機構的檢查，並承諾履行附加議定書，允許對未申報的地點進行突擊檢查。如果美國解除進一步制裁，並說服英國、德國和法國不要觸發聯合國對德黑蘭制裁的恢復，伊朗就會採取這些措施。

第三，美國國會將批准該核協議，華盛頓將解除主要和次要制裁，而伊朗將把其高濃縮鈾庫存轉移給第三國。

顯然，伊朗是想以核發展換取經濟制裁解禁。雙方第二輪會談接著在羅馬舉行，但也就在這輪會談後，以色列空軍進行了模擬伊朗導彈襲擊以色列空軍基地的演習，顯然是不樂見相關協議達成。

2025年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）抵達阿曼，準備與美國進行談判。（Reuters）

從以色列的視角來看，伊朗是導致自己被多面包圍的地緣威脅：不僅加沙哈馬斯、黎巴嫩真主黨、前敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權、也門的胡塞武裝，都是「抵抗軸心」的成員，就連伊朗自己也持續發展核技術，可能在未來掐住以色列的咽喉。

而特朗普如今企圖解禁伊朗制裁、卻不徹底根除核發展的做法，在以色列看來，或許就與過去奧巴馬（Barack Obama）政府如出一轍：為了更好聚焦印太，必須在一定程度上緩和「伊朗問題」，但這就等於「犧牲」以色列的國家安全。

為此，以方過去便對核協議頗有微詞，並也多次挑起以伊緊張，目的就是把美國拉回中東；這次突然加劇的加沙戰火，當然也不能排除類似考量，尤其美伊談判持續進行時，胡塞武裝卻沒有對以色列停火，在以方看來，這預示「抵抗軸心」死而不僵，且隨著美伊談判進展，伊朗未來可能會有更多資源支援抵抗軸心，包括胡塞與哈馬斯，甚至可能還有真主黨，因此自己必須「先下手為強」，所以在加沙戰火擴大時，西方媒體也紛傳以色列即將打擊伊朗核設施的說法。

當然，美伊談判並沒有那麼容易達成，因為從當前局勢來看，雙方圍繞零鈾濃縮的分歧始終存在，伊朗最高領導人哈梅內伊（Ali Khamenei）也已在5月20日的公開演講中，明確拒絕了美國關於零鈾濃縮的要求。這是哈梅內伊4月12日美伊談判開始以來，首次公開討論該談判。從這一公開姿態來看，短期之內，談判恐怕不太容易有突破性進展。

但在以色列看來，光是特朗普同意與伊朗談判，就已經是危險訊號。這或許就是特拉維夫不惜犯眾怒、也必須製造緊張的真實心理。而特朗普雖以「大交易」自我標榜，在中東卻恐怕還是要面對過去總統的共同難題：華盛頓想抽身，但以色列不肯。