加沙平民戰區冒險領援助　救助兒童會：人道救援不能淪為控制工具

2025年5月29日 —救助兒童會表示，人道救援物資的運送必須能夠安全獲取，並以民眾需求為基礎。早前有報導指在加沙的平民被迫前往軍事區域領取急需的救援物資，期間發生日益嚴重的混亂和傷亡事件，引發急切關注。



圖、文：救助兒童會

監視下領物資 民眾冒拘留風險領物資

救助兒童會中東、北非及東歐區域總監Ahmad Alhendawi表示：「人道援助必須是安全、公正且基於需求，絕不應透過人面識別、生物特徵篩查或在武裝人員監視下進行。我們在加沙所目睹的一切，毫無人道可言。」

早前有報導指在加沙的平民被迫前往軍事區域領取急需的救援物資，期間發生日益嚴重的混亂和傷亡事件，引發急切關注。（救助兒童會）

Ahmad Alhendawi續說：「將平民圍困、禁錮並集中在一個地方的做法極其危險，尤其是在一場民用場所，包括房屋、庇護所、學校和醫院屢遭轟炸的戰爭中。家庭面臨著一個兩難的選擇：留守原地忍受飢餓，還是冒著被槍擊或轟炸的風險去尋找賴以生存的物資。援助絕不能淪為控制工具，而非救援。加沙人民被迫冒著難以想像的風險，直接走向他們花了20個月試圖逃離的暴力。這不是獲取人道援助的途徑，而是一條充滿危險的障礙賽道，將最需要幫助的人排除在外。這種援助模式毫無人性、有失尊嚴、極不安全，而且完全不人道。」

就近日發生平民領取物資時引發混亂，甚至發生軍隊鳴槍示警的情況，Ahmad Alhendawi形容：「在這個新系統下，平民必須走進重兵駐守的區域，在武裝人員的監視下領取食物或基本用品，這使得本應是鬆一口氣的時刻，卻變成了一種可怕的危機。物資派發點持續有槍械出現，突顯了這種援助模式是何等不安全和不人道。」

加沙衛生組織表示，5月27日在加沙南部，由美以支持的加沙人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation，GHF）設立的新援助物資分發點附近，人群遭到槍擊。至少一名巴勒斯坦人死亡，48人受傷。（影片截圖）

救援工作準備就緒 呼籲確保人道通道暢通無阻

Ahmad Alhendawi亦觀察到這種情況如何排除了最需要受幫助的人：「在大多數情況下，承擔這項任務的是男性，因為他們既要長途跋涉，又要將沉重的箱子搬回家中。但加沙的男性面臨額外的危險，包括在檢查站被拘留。這個系統亦有可能將最需要幫助的人排除在外：無法行的老年人、失去父母的兒童以及在戰爭中受傷的人。」

Ahmad Alhendawi呼籲：「救助兒童會數十年來一直在加沙當地工作，我們已準備好與合作夥伴一起，按照詳細且操作完善的計劃運送拯救生命的援助物資。我們擁有行之有效的系統去派發物資，包括為超過7萬名面臨營養不良危機的五歲以下兒童提供合適的營養支援，以及兒童專用醫療品。我們需要的是安全、不受阻礙的通道，讓我們履行我們的職責。」

加沙居民嚴重缺乏物資，大批人於周三湧入聯合國世界糧食計劃在加沙中部的援助中心，並衝進倉庫搶奪麵粉等食物，混亂中導致數人死亡。(Reuters)

香港救助兒童會



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