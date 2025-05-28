馮德萊恩斥以色列空襲加沙學校「令人髮指」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）星期二（5月27日）與約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）通話時，強烈譴責以色列在加沙對平民設施發動的新一輪空襲，稱其對包括學校在內的目標使用致命武力「令人髮指」。



法新社報導，馮德萊恩指出，以軍襲擊的目標包括一所臨時避難所，造成包括兒童在內的大量平民死傷。「以色列擴大在加沙的軍事行動，攻擊民用基礎設施，包括一所作為巴勒斯坦難民避難所的學校，造成包括兒童在內的平民死亡，這種行為令人髮指。」

馮德萊恩重申，歐盟一貫支持以色列的安全與自衛權，但「這場升級行動，以及對平民使用不成比例的武力，在人道與國際法下無法被正當化」。

她呼籲以色列立即恢復人道援助物資的通行，並強調聯合國與其他國際人道組織須參與援助機制，確保依照人道原則分發資源。

2025年5月27日，加沙南部拉法（Rafah），巴勒斯坦民眾搭乘車輛前往由美國支持，加沙人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）營運的援助物資派發點。（Reuters）

自以色列重新對加沙啟動軍事行動以來，國際社會批評聲浪不斷升高。歐盟內部原本在以巴立場上分歧明顯，部分成員國長期堅定支援以色列，另一些則更同情巴勒斯坦。不過，近期的情勢變化正推動歐盟重新評估與以色列的關係。

歐盟上周宣佈啟動對與以色列簽署的《聯繫國協定》進行審查。協定是雙方最重要的政治與經濟框架機制之一，此次審查由27個成員國中的17國支持，理由是以方在加沙行動中涉嫌嚴重侵犯人權。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

