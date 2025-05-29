加沙民眾連日搶食物致數人死　巴方代表安理會發言激動拍枱落淚

世界糧食計畫署（WFP）說，大批巴勒斯坦的饑餓民5月28日闖入聯合國位於加沙中部的一座倉庫。這一事件至今已造成4人死，巴勒斯坦代表周三在安理會上發言時拍枱落淚。



世界糧食計畫署在最新的聲明中強調：「加沙需要立即增加糧食援助，這是讓人們放心不會挨餓的唯一方法。」聲明又指，加沙所有糧食援助和其他援助物資被全面封鎖80天後，人道主義需求已失控。以色列對加沙實施長達兩個多月的全面封鎖，直到上周才允許少量物資進入。

加沙居民嚴重缺乏物資，大批人於周三湧入聯合國世界糧食計劃在加沙中部的援助中心，並衝進倉庫搶奪麵粉等食物，混亂中導致數人死亡；而在前一日，亦有大批民眾闖入美國支持的援助組織倉庫，取走食物等物資。據報，當時有以軍在遠處開槍，加沙衞生部表示造成1死、48傷，但以軍表示只是鳴槍示警。

在昨日聯合國安理會以巴問題會議期間，巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾（Riyad Mansou）指控以軍，自3月停火結束以來，有1,300名加沙兒童餓死，發言時還激動得拍枱和落淚。

加沙居民嚴重缺乏物資，大批人於周三湧入聯合國世界糧食計劃在加沙中部的援助中心，並衝進倉庫搶奪麵粉等食物，混亂中導致數人死亡。(Reuters)

曼蘇爾說：「數以千計兒童饑餓至死，畫面顯示母親們抱着他們不會再動的遺體，輕撫他們的頭髮，向他們說話和道歉，這令人無法接受，怎會有人...真的無法相信。」

中方重申，加沙持久停火刻不容緩。中國常駐聯合國代表傅聰表示：「繼續延長戰事不會使人質獲釋，只會導致更多的死亡和仇恨。中方強烈重申，實現加沙持久停火刻不容緩，以色列必須立即停止一切軍事行動，緩解人道災難迫在眉睫，以色列必須解除封鎖，全面恢復人道物資準入。」