美國下邊這五國已離不開中國

一說拉美，人們總繞不開「美國後院」的這個稱呼，而且常常還要加上那句「離天堂太遠，離美國太近」的經典感嘆。



然而，拉丁美洲的政治經濟格局自本世紀以來已經悄然巨變。美國在拉美的影響力可謂江河日下，與此同時，他們與中國的關係卻日益緊密。

最新的一個標誌就是免簽國名單「擴容」：從今年6月1日起，中國開始對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭五個南美國家試行免簽政策，為期一年。

對於中國人而言，坐飛機去南美一般至少得轉機1-2次，在路上花一天多。但憑藉國際貿易，中國已和萬里之外的南美國家形成了「海內存知己，天涯若比鄰」的友好關係。

目前的五個免簽國當中，中國已經成為了巴西、智利、秘魯和烏拉圭的第一大貿易夥伴，阿根廷的第二大貿易夥伴。

中國都在這些國家賣了什麼，又買走什麼？我們翻遍了這幾個國家的海關、貿易部、主流媒體，深挖了一波最新的數據與趨勢。

巴西：希望無限的藍海

在過去的15年裏，中國始終是巴西最大的貿易夥伴。到2024年，中國與巴西的雙邊貿易總額已高達1881.7億美元，相當於建造15艘福特級航母。

2024年，巴西的大豆、玉米、牛肉、豬肉、雞肉、棉花和花生油的最大買家都是中國。

這一年，中國從巴西進口了7260萬噸大豆，相當於巴西大豆出口總量的四分之三；同年，巴西總共出口了289萬噸牛肉，接近半數銷往中國。

中國的產品與技術也同樣暢行巴西。2024年，中方對巴西的出口額高達720.8億美元，同比暴漲了22%。

巴西，正在如饑似渴地進口着中國的工業製成品和中間品，主要包括機械設備、化學與化工品、計算機與通訊技術設備、儀器儀表、紡織品、鋼材、運輸工具等。

中國新能源汽車在巴西的表現尤其矚目。2024年巴西新能源車銷量超過17萬，同比猛增了85%，其中70%是比亞迪。另外，中國長城汽車在聖保羅收購了奔馳的一家工廠，預計2025年7月投產。

中國的服務業企業也紛紛逐鹿巴西。2025年5月，美團的海外版Keeta開始與滴滴旗下的99Food、巴西本土品牌iFood等公司共同爭奪外賣市場。

此外，中國的農業設備和技術正在為巴西帶來農業生產的新機遇。2023年4月，中巴兩國簽署了《關於促進社會發展和抗擊飢餓與貧困的諒解備忘錄》，中國的農用無人機、拖拉機、計量設備、灌溉系統等，正逐漸深入巴西的田間與農場。

巴西工業化起步較早，但自上世紀90年代就開啟了去工業化進程。如今雖然有相對完整的工業體系，但大量生產所需的資本貨、中間產品和關鍵技術長期依賴進口。加上人口年輕、儲蓄率低、城鎮化率高等特點，巴西市場對於中國製造來說，無疑是一片商業藍海。

2025年5月13日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與巴西總統盧拉在簽署儀式和聯合新聞發布會後握手。（Reuters）

秘魯：撬動海運格局的支點

自2010年秘魯與中國的自由貿易協定生效以來，秘魯對華出口幾乎翻了五倍。截至2024年，中國已連續十年成為秘魯最大的貿易夥伴。

據中國海關總署，2025年1至3月，中國與秘魯雙邊貨物進出口額為113.78億美元，同比增長8.9%。據亞德克斯全球經濟與商業研究中心研究，秘魯如今有超過70.1萬個工作崗位與中國市場有關。

中國從秘魯買走了什麼？主要是礦產品。

2024年，秘魯礦產品對華出口總額達229.29億美元，占秘魯對華出口總額的90.9%。其中，銅是絕對大頭，二百多億美元礦產品貿易額中，超過三分之二是銅礦貿易。對秘魯而言，中國買走的銅佔到了全年銅出口總量的42.4%。其他還有鐵、銀、鉛、金等。

秘魯的農產品也被中國一通買買買。2024年，中國從秘魯買走了16.23億美元的水產，裏面超過14億都是魚粉。另外還有一些水果，雖然金額不如礦產，但在秘魯很受重視。

與此同時，中國貨在秘魯也是大為走俏。2024年中國對秘魯出口了156.92億美元，同比增長16.6%。其中用於生產的資本貨物和建築材料達65.02億美元，幾乎在秘魯撐起了此項進口的半壁江山（41.3%)。

具體來看，秘魯從中國進口的產品包括手機（8.58 億美元）、筆記本電腦（4.87 億美元）、電信設備（2.19 億美元）等等。

秘魯還是中國在拉美第二大投資目的地。2024年11月，由中國建造、控股並獨家經營的巨型港口錢凱港高調開港。

錢凱-上海直航開通首月，上海口岸與秘魯的進出口總額立刻增長了46.1%。截至今年2月，錢凱港區內貨物總額已超2.92億美元，已為秘魯政府貢獻了約5000萬美元稅收。

由於錢凱港的開通，亞洲大型貨輪不必借美國或墨西哥的港口停靠，南北美洲西岸的海運格局或將發生重大變化。

此外，中國還計劃與巴西和秘魯合作修建兩洋鐵路。對於中秘合作，我們還能期待更多。

2024年11月，亞太經合組織(APEC)領導人會議在秘魯首都利馬（Lima）揭幕。（央視新聞）

秘魯外長Elmer Schialer11月9日在首都利馬接受路透社訪問。（Reuters）

智利：優勢產業高度互補

中國從2009年以來就一直是智利的最大貿易夥伴。

2024年，中國與智利的貿易總額達到了587億美元。智利出口給中國市場的份額佔了總出口額的37.3%，是第二買家美國（買下智利出口總額的16.1%）的兩倍有餘；從中國進口的份額占進口總額的24.3%，比第二大賣家美國（19.1%）高出5個百分點還多。

2025年前4個月，中國對智利進出口總額達到了1631.9億人民幣，創下了同期的歷史新高。

在過去的十多年裏，中國十分青睞智利車厘子。高峰時期，中國人買走了智利90%的車厘子。2025年前4個月，智利向中國出售了高達175億人民幣的車厘子，佔了智利對華出口商品總值的16.2%。

在車厘子之外，智利還盛產銅和鋰。2024年，智利出口了26.3億美元的碳酸鋰，僅僅是中國就20.2億美元，超過總量的70%。同年，它還賣掉了301億美元的銅礦石，其中66%銷往中國；173億美元的精煉銅，28%賣給中國。

中方對智利的主要出口品則為機電產品、紡織品、鋼材、家電等，其中手機的表現尤為亮眼。

2024年，榮耀手機在智利的市場份額飆漲了60%，成為智利乃至整個拉丁美洲增長最快的智能手機品牌之一。同時，小米和華為也分別以15%和3%的市場份額在智利手機銷量榜上佔據第三和第五。中國手機在智利已經擁有了舉足輕重的地位。

2006年以來，中智兩國的貿易的體量年均增速達11.2%，從708.5億元一路高歌猛進到去年的4379.5億元人民幣。由於中智兩國優勢產業高度互補，雙方的經濟吸引力仍在上升。

阿根廷：農產品、礦產品量大質優

中國雖然只是阿根廷的第二大貿易夥伴（第一是鄰國巴西），但雙方的經貿往來依然搶眼。

2025年前兩個月，中國是阿根廷第一大賣家和第五大買家，阿國從中國進口了30.25億美元的貨物，同比增長74%。由此可見，中國貨正在風靡阿根廷。

中國的服裝與紡織品在阿根廷大受歡迎。2025年1-2月，阿根廷進口了2330萬件服裝，其中80%（約1880萬件）來自中國，進口金額佔比超過50%。較之前一年，這個進口數量實現了近90%的增長。

在消費品之外，用於生產領域的中國工業製品也在阿根廷十分暢銷，風力發電機組、光伏電池等尤其受到青睞。

對中國來說，阿根廷則是一個量大質優的農產品和礦產品供應國。

2024年，中國買下了阿根廷四分之三的出口牛肉。2025年1-2月，阿根廷對華出口了大量冷凍去骨牛肉（同比減少38.7%）、冷凍魷魚（同比增長257.1%）、碳酸鋰（同比增長101.2%）。這三項在阿根廷對華貿易中佔到了一半以上的出口額。

圖為2025年1月23日，阿根廷總統米萊（Javier Milei）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上發言。（Reuters）

烏拉圭：處處都是中國產品的身影

外貿在烏拉圭經濟中佔有舉足輕重的地位，貢獻了超過三成的GDP。自2012年以來，中國就一直是烏拉圭最大的貿易夥伴、第一出口市場。

據中國海關總署統計，2024年中烏雙邊貿易額為65.9億美元，其中中方出口額32.7億美元，進口額33.2億美元，同比增長分別為24.4%、10.1%和42.7%。

烏拉圭最重要的出口產品，排名前三的分別是紙漿、牛肉和大豆。中國則是這三種產品的最大買家，無一例外。2024年，中國買走了烏拉圭42%的紙漿、31%的牛肉和80%的大豆。

烏拉圭從中國進口的東西可謂包羅萬象，以工業製成品為主：殺蟲劑、除草劑、手機及通信設備、帶輪玩具、自動數據處理設備及部件、貨車、客車及其零件……從農業生產、日常出行到聯絡通信，處處都是中國產品的身影。

乍看之下，南美五國似乎遠在天邊，但實則早已通過貿易往來，與中國結下了千絲萬縷的深厚聯繫。

如今，在這象徵友好與信任的免簽一年中，我們期盼南美客人親臨這片古老而又日新月異的東方大地，觸摸彼此更真實的脈搏。

本文轉載自微信公眾號「地球知識局」

