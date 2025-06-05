美國下邊這五國已離不開中國
一說拉美，人們總繞不開「美國後院」的這個稱呼，而且常常還要加上那句「離天堂太遠，離美國太近」的經典感嘆。
然而，拉丁美洲的政治經濟格局自本世紀以來已經悄然巨變。美國在拉美的影響力可謂江河日下，與此同時，他們與中國的關係卻日益緊密。
最新的一個標誌就是免簽國名單「擴容」：從今年6月1日起，中國開始對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭五個南美國家試行免簽政策，為期一年。
對於中國人而言，坐飛機去南美一般至少得轉機1-2次，在路上花一天多。但憑藉國際貿易，中國已和萬里之外的南美國家形成了「海內存知己，天涯若比鄰」的友好關係。
目前的五個免簽國當中，中國已經成為了巴西、智利、秘魯和烏拉圭的第一大貿易夥伴，阿根廷的第二大貿易夥伴。
中國都在這些國家賣了什麼，又買走什麼？我們翻遍了這幾個國家的海關、貿易部、主流媒體，深挖了一波最新的數據與趨勢。
巴西：希望無限的藍海
在過去的15年裏，中國始終是巴西最大的貿易夥伴。到2024年，中國與巴西的雙邊貿易總額已高達1881.7億美元，相當於建造15艘福特級航母。
2024年，巴西的大豆、玉米、牛肉、豬肉、雞肉、棉花和花生油的最大買家都是中國。
這一年，中國從巴西進口了7260萬噸大豆，相當於巴西大豆出口總量的四分之三；同年，巴西總共出口了289萬噸牛肉，接近半數銷往中國。
中國的產品與技術也同樣暢行巴西。2024年，中方對巴西的出口額高達720.8億美元，同比暴漲了22%。
巴西，正在如饑似渴地進口着中國的工業製成品和中間品，主要包括機械設備、化學與化工品、計算機與通訊技術設備、儀器儀表、紡織品、鋼材、運輸工具等。
中國新能源汽車在巴西的表現尤其矚目。2024年巴西新能源車銷量超過17萬，同比猛增了85%，其中70%是比亞迪。另外，中國長城汽車在聖保羅收購了奔馳的一家工廠，預計2025年7月投產。
中國的服務業企業也紛紛逐鹿巴西。2025年5月，美團的海外版Keeta開始與滴滴旗下的99Food、巴西本土品牌iFood等公司共同爭奪外賣市場。
此外，中國的農業設備和技術正在為巴西帶來農業生產的新機遇。2023年4月，中巴兩國簽署了《關於促進社會發展和抗擊飢餓與貧困的諒解備忘錄》，中國的農用無人機、拖拉機、計量設備、灌溉系統等，正逐漸深入巴西的田間與農場。
巴西工業化起步較早，但自上世紀90年代就開啟了去工業化進程。如今雖然有相對完整的工業體系，但大量生產所需的資本貨、中間產品和關鍵技術長期依賴進口。加上人口年輕、儲蓄率低、城鎮化率高等特點，巴西市場對於中國製造來說，無疑是一片商業藍海。
秘魯：撬動海運格局的支點
自2010年秘魯與中國的自由貿易協定生效以來，秘魯對華出口幾乎翻了五倍。截至2024年，中國已連續十年成為秘魯最大的貿易夥伴。
據中國海關總署，2025年1至3月，中國與秘魯雙邊貨物進出口額為113.78億美元，同比增長8.9%。據亞德克斯全球經濟與商業研究中心研究，秘魯如今有超過70.1萬個工作崗位與中國市場有關。
中國從秘魯買走了什麼？主要是礦產品。
2024年，秘魯礦產品對華出口總額達229.29億美元，占秘魯對華出口總額的90.9%。其中，銅是絕對大頭，二百多億美元礦產品貿易額中，超過三分之二是銅礦貿易。對秘魯而言，中國買走的銅佔到了全年銅出口總量的42.4%。其他還有鐵、銀、鉛、金等。
秘魯的農產品也被中國一通買買買。2024年，中國從秘魯買走了16.23億美元的水產，裏面超過14億都是魚粉。另外還有一些水果，雖然金額不如礦產，但在秘魯很受重視。
與此同時，中國貨在秘魯也是大為走俏。2024年中國對秘魯出口了156.92億美元，同比增長16.6%。其中用於生產的資本貨物和建築材料達65.02億美元，幾乎在秘魯撐起了此項進口的半壁江山（41.3%)。
具體來看，秘魯從中國進口的產品包括手機（8.58 億美元）、筆記本電腦（4.87 億美元）、電信設備（2.19 億美元）等等。
秘魯還是中國在拉美第二大投資目的地。2024年11月，由中國建造、控股並獨家經營的巨型港口錢凱港高調開港。
錢凱-上海直航開通首月，上海口岸與秘魯的進出口總額立刻增長了46.1%。截至今年2月，錢凱港區內貨物總額已超2.92億美元，已為秘魯政府貢獻了約5000萬美元稅收。
由於錢凱港的開通，亞洲大型貨輪不必借美國或墨西哥的港口停靠，南北美洲西岸的海運格局或將發生重大變化。
此外，中國還計劃與巴西和秘魯合作修建兩洋鐵路。對於中秘合作，我們還能期待更多。
智利：優勢產業高度互補
中國從2009年以來就一直是智利的最大貿易夥伴。
2024年，中國與智利的貿易總額達到了587億美元。智利出口給中國市場的份額佔了總出口額的37.3%，是第二買家美國（買下智利出口總額的16.1%）的兩倍有餘；從中國進口的份額占進口總額的24.3%，比第二大賣家美國（19.1%）高出5個百分點還多。
2025年前4個月，中國對智利進出口總額達到了1631.9億人民幣，創下了同期的歷史新高。
在過去的十多年裏，中國十分青睞智利車厘子。高峰時期，中國人買走了智利90%的車厘子。2025年前4個月，智利向中國出售了高達175億人民幣的車厘子，佔了智利對華出口商品總值的16.2%。
在車厘子之外，智利還盛產銅和鋰。2024年，智利出口了26.3億美元的碳酸鋰，僅僅是中國就20.2億美元，超過總量的70%。同年，它還賣掉了301億美元的銅礦石，其中66%銷往中國；173億美元的精煉銅，28%賣給中國。
中方對智利的主要出口品則為機電產品、紡織品、鋼材、家電等，其中手機的表現尤為亮眼。
2024年，榮耀手機在智利的市場份額飆漲了60%，成為智利乃至整個拉丁美洲增長最快的智能手機品牌之一。同時，小米和華為也分別以15%和3%的市場份額在智利手機銷量榜上佔據第三和第五。中國手機在智利已經擁有了舉足輕重的地位。
2006年以來，中智兩國的貿易的體量年均增速達11.2%，從708.5億元一路高歌猛進到去年的4379.5億元人民幣。由於中智兩國優勢產業高度互補，雙方的經濟吸引力仍在上升。
阿根廷：農產品、礦產品量大質優
中國雖然只是阿根廷的第二大貿易夥伴（第一是鄰國巴西），但雙方的經貿往來依然搶眼。
2025年前兩個月，中國是阿根廷第一大賣家和第五大買家，阿國從中國進口了30.25億美元的貨物，同比增長74%。由此可見，中國貨正在風靡阿根廷。
中國的服裝與紡織品在阿根廷大受歡迎。2025年1-2月，阿根廷進口了2330萬件服裝，其中80%（約1880萬件）來自中國，進口金額佔比超過50%。較之前一年，這個進口數量實現了近90%的增長。
在消費品之外，用於生產領域的中國工業製品也在阿根廷十分暢銷，風力發電機組、光伏電池等尤其受到青睞。
對中國來說，阿根廷則是一個量大質優的農產品和礦產品供應國。
2024年，中國買下了阿根廷四分之三的出口牛肉。2025年1-2月，阿根廷對華出口了大量冷凍去骨牛肉（同比減少38.7%）、冷凍魷魚（同比增長257.1%）、碳酸鋰（同比增長101.2%）。這三項在阿根廷對華貿易中佔到了一半以上的出口額。
烏拉圭：處處都是中國產品的身影
外貿在烏拉圭經濟中佔有舉足輕重的地位，貢獻了超過三成的GDP。自2012年以來，中國就一直是烏拉圭最大的貿易夥伴、第一出口市場。
據中國海關總署統計，2024年中烏雙邊貿易額為65.9億美元，其中中方出口額32.7億美元，進口額33.2億美元，同比增長分別為24.4%、10.1%和42.7%。
烏拉圭最重要的出口產品，排名前三的分別是紙漿、牛肉和大豆。中國則是這三種產品的最大買家，無一例外。2024年，中國買走了烏拉圭42%的紙漿、31%的牛肉和80%的大豆。
烏拉圭從中國進口的東西可謂包羅萬象，以工業製成品為主：殺蟲劑、除草劑、手機及通信設備、帶輪玩具、自動數據處理設備及部件、貨車、客車及其零件……從農業生產、日常出行到聯絡通信，處處都是中國產品的身影。
乍看之下，南美五國似乎遠在天邊，但實則早已通過貿易往來，與中國結下了千絲萬縷的深厚聯繫。
如今，在這象徵友好與信任的免簽一年中，我們期盼南美客人親臨這片古老而又日新月異的東方大地，觸摸彼此更真實的脈搏。
本文轉載自微信公眾號「地球知識局」