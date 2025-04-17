關稅戰影響有多廣？智庫：對華依賴的美國蓄電池業將立即面臨衝擊

在特朗普（Donald Trump）揮動關稅大棒下，中美兩國近期大打關稅貿易戰，全球供應鏈料受衝擊。據美國智庫指，若中美繼續脫鈎，美國的蓄電池產業將立即面臨衝擊。目前中國是美國最大的電池供應國，佔2024年美國鋰離子蓄電池進口量的70%以上。而且電池製造所需的稀土提煉，全球近9成來自中國。



美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）報道，若美國繼續對中國商品徵收145%關稅，中國生產的電池或會因價格過高而被擠出當地市場。即便韓國在電池製造方面也具競爭力，且暫僅面臨10%關稅，但短期內轉變供應鏈並不容易，新建工廠投入營運需數年才能完工。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty Images）

此外中國還控制製造電池所需的關鍵原料，包括稀土、石墨等。美國高度依賴中國的稀土進口，一旦中國縮緊供應，衝擊將會立即顯現。中國近期為回應美國關稅措施，已宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制。

中國電池製造商寧德時代（CATL）目前控制全球電動車電池市場約37%份額，遠超其他競爭對手。排名第二佔17%市場份額的比亞迪（BYD），同樣也是新能源領域的中國龍頭企業。