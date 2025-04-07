關稅戰｜美國國際貿易協會數據：哪州最依賴中國進口？

美國國際貿易協會（USITA）的數據顯示，2024年，美國從中國進口總額達到4,389億美元（約3.41萬億港元），主要包括電腦、消費性電子產品和服裝。中國是美國第三大貿易夥伴，去年佔美國進口總額的13.4%。去年內華達州進口中國商品最多，加州緊隨其後。特朗普祭出對等關稅後，這些州預計會受到嚴重影響。



▼根據USITA數據製作的地圖

美國國際貿易協會數據顯示，2024年最依賴中國進口商品的美國州是內華達州（Nevada）。（X/ @BenTallmadge01）

內華達州（Nevada）進口的中國商品佔比率最高，達26%。由於該州不是主要的製造業中心，關稅戰可能會導致各種消費品價格上漲。此外，企業也準備好應對更高的潛在成本。為了應對這些額外的稅費，一些企業已經提前儲備了物資，以緩衝價格上漲。

加州（California）排名第二，中國商品佔其進口量的25%。作為該州最大的進口來源地，中國佔製造業進口的近30%。

相較之下，蒙大拿州（Montana）對中國進口的依賴程度最低，只有1%的商品從中國進口。