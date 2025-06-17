無國界醫生： 歐盟成員偽善、不作為　縱容以色列在加沙屠殺巴人

加沙戰爭持續至今逾20個月，根據當地衞生部，戰爭已造成超過5.5萬巴勒斯坦人死亡、逾12萬人受傷。無國界醫生昨日（16日）在比利時布魯塞爾舉行記者會，指出歐盟及其成員國的偽善與不作為，容讓以色列繼續在加沙肆無忌憚地屠殺巴勒斯坦人，且毫無懲處。組織呼籲大規模向加沙提供不偏不倚和以需求為本的人道援助、保護平民，並立即恢復持續停火；歐洲各國政府必須採取果斷行動，以加快實現這些目標。



圖、文：無國界醫生



無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）表示：「加沙戰爭是當代對一個族群發動的最惡劣、最致命、最殘酷的戰爭之一。這是一場有組織、針對巴勒斯坦人的大屠殺，亦是有目的之種族清洗——要阻止這一切，需要政治勇氣、法律權責和道德承諾。加沙所承受的苦難，遠非空泛言辭所能回應。」

以軍有系統摧毀加沙 巴勒斯坦人面臨種族清洗

超過20個月以來，以色列當局和軍隊在加沙展開懲罰巴勒斯坦人的行動，包括大規模強迫流離失所和種族清洗。聯合國的數據顯示，加沙有至少190萬人流離失所，佔總人口約九成，其中很多人數度流離失所，部分人更經歷10次或以上的流徙。

戰爭爆發後，無國界醫生的團隊每天從以軍的蓄意行動中，目睹與種族滅絕相符的行為模式，包括大規模殺戮；摧毀重要的民用基礎設施；破壞房屋、醫院、市場、供水網路、道路和電力網；封鎖食物、水、藥物和其他基本人道物資的供應。這些行動顯示，以色列正蓄意和有系統地摧毀巴勒斯坦人生活的必要條件。

無國界醫生呼籲大規模向加沙地帶提供不偏不倚、以需求為本的援助，保護平民，並立即恢復持續停火。（無國界醫生）

人道援助成爲武器 分發系統失敗且不人道

由以色列和美國支持成立的「加沙人道基金會」自上月底開展工作以來，數百名巴勒斯坦人在其援助分發點等待領取生存基本必需品時遭到槍擊，數十人在事件中被殺。無國界醫生認為該基金會只是美國與以色列操控援助的計劃之一，人道援助現已被當作武器：成為談判籌碼、被設限，甚至被完全阻斷。

洛克耶表示：「這種強加的援助分發系統失敗、不人道並危險。它使數千名巴勒斯坦人面臨不必要的風險，若人道組織獲准按照當地迫切的需要，不偏不倚、安全地提供規模相當的援助，這些流血事件本可避免。」

「人們在加沙經歷的一切已超越承受極限，必須立即停止。隨着對被圍困民眾的軍事猛攻愈演愈烈，歐盟各國只說不做的虛偽行為日益顯露無遺。」

無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）在記者會上指，加沙戰爭是一場有組織、針對巴勒斯坦人的大屠殺。（無國界醫生）

傷病者醫療需求不斷上升 醫療設施卻成攻擊目標

加沙戰爭爆發以來，無國界醫生的員工和病人被迫從至少 18 間不同的醫療設施撤離，並遭受50宗暴力事件，包括醫院被空襲、事先協調好的非衝突避難所遭坦克炮彈射擊、醫療中心面臨地面進攻、組織的車隊被開火攻擊——至今有11位無國界醫生員工在加沙被殺害。

加沙南部的納賽爾醫院（Nasser Hospital）原本為該地區數千名傷病者的主要轉介醫院，如今卻因反覆的撤離令，以及對員工和病人實施行動限制而幾乎無法繼續工作。最近數周，無國界醫生團隊接收超過500名需要醫療護理的傷病者，同時支援院方醫護人員應對因持續轟炸和襲擊而不斷湧入的大量傷者。

雖然人道組織開設臨時醫院以填補醫療缺口，但這些醫院根本無法取代正規醫院。現在仍然運作的醫院必須獲得保護，援助也應獲通行，否則將有更多人喪生。

加沙在過去20個月被持續狂轟猛炸，遍地頹垣敗瓦，約有190萬人流離失所。（無國界醫生）

歐盟各國矛盾偽善 批評以方同時供予武器

歐盟和歐洲各國政府擁有政治、經濟和外交手段，可以切實地向以色列施壓，迫使該國停止對加沙的攻擊並開放當地邊境，讓人道援助不受阻礙地進入。然而，截至目前，歐盟及其成員國似乎已放棄在這方面的政治領導地位。更糟的是，儘管部分歐洲國家批評以方發動戰爭的方式，卻仍持續供應用作殺戮、殘害與焚燒加沙平民的武器，這些受害者最終成為醫院的傷病者。

一些政府繼續對加沙駭人的局勢表示關注，發表要喚起遵守國際人道法的聲明，但另一邊廂繼續提供武器去殘殺、傷害組織救治的孩童，這樣的矛盾行為充分凸顯其虛偽。洛克耶強調：「人們在加沙經歷的一切已超越承受極限，必須立即停止。隨着對被圍困民眾的軍事猛攻愈演愈烈，歐盟各國只說不做的虛偽行為日益顯露無遺。」無國界醫生再次呼籲立即無條件停火，確保人道援助不受阻礙，並須遵守國際人道法，包括保護平民、醫護人員和設施。