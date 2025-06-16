相較於呼籲克制　中國為何「支持伊朗捍衛自身合法權益」

撰文：陸一
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以色列襲擊伊朗，伊朗絕地反擊，相互打擊已過48小時，主要大國基本表態。部分國家嚴厲譴責以色列侵略行徑，俄羅斯、土耳其、埃及、沙特等阿拉伯國家紛紛譴責。多方呼籲雙方克制、避免戰爭升級。歐盟表態遲緩且模棱兩可，僅呼籲避免事態升級。相對特別的是，日本首相石破茂第一時間說，以方的行動完全不能接受，令人極為遺憾，日本對此表示強烈譴責。毫無疑問的，美國一如既往支持以色列，而中國則是唯一明確支持伊朗「捍衛自身合法權益和人民生命安全」的國家。

分拆來看。美國自是力挺以色列的行動，特朗普（Donald Trump，又譯川普）甚至妄圖借以色列的軍事施壓，迫使伊朗在後續談判中妥協讓步。完全沒有懸念。

歐盟的表態明顯偏向以色列，這也完全在情理之中。畢竟西方國家一直就對伊朗有敵意。重要的是，歐盟知道以色列有美國的支持，這是得罪不起的。弱肉強食是西方崇尚的叢林法則。

而沙特等阿拉伯國家，因為實力較弱，能第一時間站出來公開對以色列強烈譴責就已經不錯了。他們既不想得罪以色列，也更怕得罪美國。當然，最怕的是戰爭升級危及自身。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）甚至妄圖借以色列的軍事施壓，迫使伊朗在後續談判中妥協讓步。（Reuters）

伊朗和以色列外長分別與中俄兩個世界重要大國通了電話。俄羅斯雖然在第一時間就對以色列進行了強烈的譴責，可重點是要求雙方保持克制避免戰爭升級。而俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在與美國總統特朗普的通話中，普京譴責了以色列對伊朗的軍事行動，並表達了對衝突可能升級的嚴重關切。普京還提到，俄羅斯準備調解以色列與伊朗的衝突。可見，普京的關注點是準備調停和避免戰爭嚴重升級。

俄羅斯此次的表態有些意外，第一時間急着當「和事佬」。要知道，伊朗在此次衝突中損失慘重。而以色列，自然希望雙方停止互相攻擊，如此一來，它就能在不遭受重大損失的情況下達成既定目標。俄羅斯這種做法，無異於對以色列的變相縱容。俄羅斯第一時間就急着當「和事佬」，充分暴露出俄羅斯如今心氣嚴重不足。伊朗可是俄羅斯的重要盟友，堪稱其在中東的利益代理人。面對如此重要的盟友，俄羅斯卻採取這般態度，實在讓人唏噓。當然，俄羅斯深陷烏克蘭戰爭泥沼，確實無力過多干預中東事務。這場曠日持久的烏克蘭戰爭，仿佛正一點點磨平「普大帝」昔日的鋒芒。

俄羅斯深陷烏克蘭戰爭泥沼，確實無力過多干預中東事務。這多少解釋了普京在此事的態度。（Sputnik Via Reuters）

對比來看，在中伊外長的通話中，中方明確譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，堅決反對針對伊朗官員並造成平民傷亡的粗暴攻擊，支持伊朗維護國家主權、捍衛自身合法權益和人民生命安全。這裏面強烈譴責以色列並非是重點，「支持伊朗維護國家主權、捍衛自身合法權益和人民生命安全」才是最重要的表態。什麼叫「捍衛」？中國的立場明確堅定，這背後原因何在？

「打擊侵略者」本就是國家的正當權利，也是其應盡之責，這與國家大小強弱無關。當然，相關國家在行動時，也會基於自身利益考量，評估事態可能對本國造成的損害程度與後果。否則的話，侵略者會更加肆無忌憚。動不動就對一個主權國家進行先發制人的軍事打擊，這是絕不能允許或默認的事。

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其實，也不難理解各國表態為何多是「官話」、「套話」，伊朗自身的態度和氣勢早已被以色列嚴重壓制。雖說伊朗也對以色列展開了還擊，但力度明顯不足，甚至比不上去年針對以色列轟炸的回應強度和氣勢。雖然精神領袖、總理以及軍方首腦雖然放了不少狠話，但竟都未敢將此定性為「戰爭」。僅外長在遞交聯合國的檔中提及，這相當於以色列對伊朗宣戰。連伊朗自己都將如此嚴重的入侵事件視作普通軍事衝突，也難怪其他國家不把它當回事了。

而從實際反擊動作中，看似激烈，但都未中以色列通電。其實一個感受是，伊朗害怕與以色列激烈對攻。目前的攻擊行動似乎有所保留，刻意避免給以色列造成重大損失，以免招致以軍更猛烈的報復。氣勢上先輸一籌，這場衝突中伊朗就難免處於下風，以色列則更有底氣徹底摧毀伊朗重要的核設施和軍事基地。

中國如今的強硬姿態，與自身實力的飛躍式提升密不可分。（Reuters）

當下，局勢已遠非伊朗是否棄核這般簡單，中東地區面臨的核心問題已然轉變為去軍事化。以色列絕不容許中東任何國家擁有強大的常規軍事力量。沙特即便與美國簽署了數千億美元的軍售大單，所能購得的也不過是些低端的軍事裝備。美國同樣不會坐視中東再崛起一個軍事強國。

面對這樣的格局，在這樣的背景下看回北京的表態。中國此次明確表態，既堅守了原則，也是在給伊朗敲響警鐘。一味軟弱和妥協，換不來和平與發展，只會讓美以更加肆無忌憚。結合看中國外交部不久前發佈「不跪、不退」的片段，這也並非是在說中國自身，而是為相關國家加油打氣。中國強硬表態支持「（伊朗）捍衛自身合法權益和人民生命安全」，實則也是在向世界宣告，中國支持任何國家對特朗普發起的關稅戰採取反制措施。

中國如今的強硬姿態，與自身實力的飛躍式提升密不可分。中國不僅要堅定地維護自身利益，更明確表示要捍衛國際公平正義。只要是有國家敢於挺身而出反對霸權，中國必將給予堅定不移的支援。在中國硬氣地與美國交鋒之後，如今視中國為「可靠合作夥伴」的國家日益增多。中美在日內瓦和倫敦會談達成共識後，就連歐盟對中國的態度也在悄然發生轉變。中國就是要表明或證明，中國不但有能力自保，也有能力保護合作國。既然實力和強硬才能贏得尊重，那中國今後就必須靠實力說話。

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