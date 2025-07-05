關稅戰｜遭封堵「轉運」的越南面選擇題：中國還是美國？

美國總統特朗普（Donald Trump）7月2日在社交網站Truth Social表示與越南達成貿易協議。根據新的協議，越南將需要就所有運往美國的商品支付20%關稅，轉運的商品更要40%關稅。而另一方面，越南則對美國全面開放市場，美國能夠以零關稅向越南銷售產品。



協議中對轉運商品徵收40%關稅的措施，很顯然是針對中國商品「洗產地」一事。然而，越南一方面非常依賴進口中國零部件產品，以支撐其加工組裝型製造業；另一方面，美國又是越南最大的出口市場。新達成的貿易協議，讓越南發現自己過去數年因中美貿易戰雖則獲益不少，但在特朗普關稅戰2.0下根本無法倖免。



新協議對越南來說 是個好協議嗎？

越南成為首個與特朗普政府達成貿易協議的亞洲國家。儘管新協議中的關稅率低於4月2日越南遭徵的46%「對等關稅」，但20%關稅仍高於新加坡、英國等國面臨的10%關稅率。

此外，新關稅率對越南的影響，還要視乎美國未來與其他國家達成的新關稅率來評估。越南紡織服裝協會副主席Duong Thi Ngoc Dung表示，她正在關注印度、泰國、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、孟加拉等國的最終關稅率。

如果越南面臨20%的關稅，而其他國家只面臨10%到15%的關稅，這將給我們帶來巨大壓力，使越南產品更難保持競爭力。 越南紡織服裝協會副主席Duong Thi Ngoc Dung

但此次新達成的貿易協議，或許對越南來說是一個激勵，促進提升產品本土化，並向高附加值產業升級。

不明確的「轉運」定義 是要越南禁止所有含中國產品?

特朗普在7月2日的貼文中，僅表示轉運（Transshiping）將被徵40%，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）後補充解釋稱，轉運是指「其他國家的原料或組件，經由越南製成的產品出口到美國。」然而，兩人均未明確說明如何定義「轉運」。

轉運定義的不明確，引發了一系列疑問：轉運雖被禁止，但任何從越南出口到美國的產品，如果含有任何中國成分，都會被徵收40%的關稅嗎？並且，又該如何定義所謂的「中國成分」？是指「在中國製造的商品」？還是說，若果是一家中資在越南工廠所生產的產品，也算是含有中國成分？

2025年6月1日，在越南胡志明市，一家服裝廠內女工們正努力為全球客戶生產產品。（Getty）

對此，德國海因里希基金會（Heinrich Foundation）貿易部門主管Deborah Elms認為，「我擔心，除非越南的大部分出口產品完全來自越南，例如在越南種植或收穫，且沒有任何外國投入，否則它們將被認定為『轉運品』。」她還稱，如果真是這樣，越南將無法與其他國家競爭。

亞洲各國政府如今被要求重新定義整個供應鏈——這可能需要幾十年的時間才能實現——但代價是什麼？這一點還不是很明確。 全球貿易研究機構欣瑞基金會貿易政策主管Deborah Elm

夾心餅乾越南 討好美國 就惹惱中國

2018年中美貿易戰後，中國為避開關稅，將大量工廠遷移至越南。作為一個加工組裝型國家，越南製造業嚴重依賴來自中國的原材料、零件和設備，中國也因此成為越南多年來最大的貿易夥伴和進口來源國。然而，越南生產的產品，最大的消費市場卻是美國，這讓越南處於一個尷尬的中間位置：進口靠中國，出口靠美國。

在近幾個月與特朗普政府關稅談判期間，為迎合美國以降低關稅，越南工貿部加強了產品原產地檢查，並啟用了一套新的數位系統，用於即時監測異常情況。

但國際危機組織亞洲計劃副主任Huong Le Thu表示，若實施比這更嚴格的措施，恐將激怒中國。Huong Le Thu說：「越南走在一條非常細的鋼絲上……任何機制都或很容易激怒中國。」

中國國家主席習近平2025年4月14日抵達河內，越南中央總書記蘇林舉行歡迎儀式（REUTERS）

中國商務部發言人何詠前，在美越兩國達成貿易新協議後稱，「中方樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧，但堅決反對任何一方以犧牲中方利益為手段達成交易」。她說，如果出現損害中國利益的狀況，中國將堅決反制，維護自身正當權益。

外交部發言人毛寧，7月3日舉行記者會時也表達同樣觀點：中方一貫主張各方通過平等對話協商解決經貿分歧，同時有關談判和協議不應針對或損害第三方利益。

全球貿易研究機構欣瑞基金會（Hinrich Foundation）的貿易政策主管Deborah Elms接受《紐約時報》採訪時稱，「亞洲各國政府如今被要求重新定義整個供應鏈——這可能需要幾十年的時間才能實現——但代價是什麼？這一點還不是很明確。」