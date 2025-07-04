美國與越南達成貿易協議　瞄準中國「洗產地」對轉運貨物徵稅40%

越南成為首個與美國達成貿易協議的亞洲國家，協議中有關轉運貨物稅率等條款，為中國帶來新的不確定性。不過，美越協議並未顯著影響中國市場情緒，A股三大股指星期四（7月3日）收漲，在岸人民幣兑美元也創下近八個月新高。

美國總統特朗普星期三宣佈與越南達成貿易協議，越南對美出口商品關稅將下調至20%，通過越南的轉運貨物（transshipping）則將被徵收40%關稅；作為交換，越南市場將全面向美國開放。

參與談判的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同日發文，對轉運貨物作出解釋稱，如果其他國家通過將商品出口到越南，把該國的產品成分（content）賣到美國，才會被徵收40%關稅。

日內瓦和倫敦會談後，中美在經貿問題上的尖鋭矛盾已有緩和，但若美國與更多國家達成協議，中國輸美商品很可能因相對更高關稅而失去競爭力。北京也擔憂，隨着對等關稅90天暫停期限將至，更多國家可能在與美國的談判中接受一些條款，將中國排除在全球供應鏈之外。

對於美越達成貿易協議，中國商務部發言人何詠前星期四說，中國已注意到相關情況，正在展開評估。她重申，中國樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧，但堅決反對任何一方以犧牲中國利益為手段達成交易。

美越協議中，轉運貨物將被徵收40%關稅，意味着零部件來自中國、經越南轉運或僅進行極少的最終組裝後出口到美國的產品可能受到影響，而越南高度依賴在中國生產中的價值附加。

越南製造業在原材料進口方面較依賴於中國。（Reuters）

不過，美越協議星期四並未影響中國市場情緒。滬指早盤小幅下跌後回升，收漲0.18%；深成指和創業板指分別收漲1.17%和1.9%。在岸人民幣從一天前的7.1670兑1美元，升至7.1611兑1美元，創近八個月新高。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波接受《聯合早報》採訪時說，盧特尼克所指的「成分」，在國際貿易裏指的是越南輸美商品中來自第三國的附加值部分；根據商品附加值的國別來源徵稅，「在世界貿易組織里就有討論、現在的高水平貿易協議裏（如《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等）都有」，因此並不出人意料。

從美國對越南的轉口貿易商品徵收40%關稅推斷，陳波認為，中美后續貿易談判中，可能最終中國要面臨的關稅大約會是40%；美國與其他國家達成的貿易協議，可能都會有類似條款，即根據商品的各個來源國附加值來徵稅。

2020年12月30日，越南興安省，圖為服裝工人在工廠加工服裝。（Reuters）

不過，陳波也說，美越貿易協議的具體細節還有待官方文件公布後確認。「如果協議最後說的是附加值裏含有多少中國成分，就被認定為中國商品來徵稅，那麼就會對中國產業鏈造成很大傷害。」

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時則認為，美越達成貿易協議反映出特朗普的貿易政策不是簡單加關稅，很大程度上也是要進一步降低對中國產業鏈、供應鏈的依賴，為美國在對華戰略打壓中贏得更多主動，降低商業成本和代價，「揭示出特朗普貿易政策另一個很重要的視角」。

對於其他國家與美國的貿易談判，朱鋒說，美國降低對中國產業鏈的依賴是大概率事件，越南、馬來西亞等東南亞國家讓渡中國因素來加大與美國的市場和投資聯繫，「這是貿易戰背景下這些國家的基本政策選擇」。