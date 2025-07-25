無國界醫生聯逾百組織警告：加沙大規模饑餓　員工及民眾日益瘦弱

加沙戰爭持續逾20個月，以色列政府繼續對當地實施全面圍困，令近200萬巴勒斯坦人挨餓且缺乏醫療物資和其他生活所需。由於物資耗盡，當地的救援人員與民眾一樣目前亦需排隊領取糧食，冒着被槍擊的風險讓家人得以糊口；各人道組織目睹其同事和工作夥伴日漸消瘦。

由以色列政府控制的「加沙人道基金會」（ Gaza Humanitarian Foundation）運作至今約兩個月，統籌當地糧食分發，惟糧食分發點的屠殺近乎每天出現，過百個援助組織於23日發表聯合聲明，警告必須讓救命援助進入加沙，結束圍困並立即停火。



圖、文：無國界醫生

加沙人道基金會自5月底起在加沙推行糧食分發系統，並只開設四個物資分發中心，迫使數以千計、已被圍困逾百日而挨餓的民眾長途跋涉前往分發點以獲取少量食物。截至本月13日，即大約一個半月內，聯合國確認有875名巴勒斯坦人在尋求糧食期間被殺：其中201人命喪在救援物資的運輸路線上，其餘皆在糧食分發點喪生；另有數千人受傷。

同時，以軍在上周日（20日）下達大規模流徙令，強迫近200萬疲憊的巴勒斯坦人流離失所，並擠進佔整體不足12%的加沙土地。世界糧食計劃署已經警告，目前情況令其救援行動難以繼續。

在加沙，一名五個月大女嬰患有嚴重急性營養不良，她留醫在無國界醫生支援的納賽爾醫院（Nasser Hospital）。（無國界醫生提供）

以平民挨餓作為戰爭手段足以干犯戰爭罪行——然而在加沙境外，乃至境內的倉庫中，數以噸計的糧食、淨水、醫療物資、搭建避難所的物品和燃料被封存，只因人道組織遭阻止存取或運送這些援助物資。目前，平均每日有28輛貨車的物資量在加沙分發，但對逾200萬當地民眾而言猶如杯水車薪，許多人已數周未獲發任何援助。

以色列政府全面圍困加沙下，該國所施加的限制、拖延和分散手段，已在當地造成混亂、饑餓和死亡。急性水漾腹瀉等疾病正在加沙蔓延，街道上垃圾堆積如山，成人因饑餓和脫水倒臥街頭；當地醫生呈報的急性營養不良病例比率創新高，兒童與長者尤甚。

由於嬰兒保溫箱不足，數名嬰兒被迫共用同一個保溫箱，這增加了感染的風險。（無國界醫生提供）

一名救援組織的代表說：「每天早上，『今天我會否有東西吃？』這提問迴盪整個加沙。」；另一名提供心理社交支援的救援人員則表示，當地兒童承受毀滅影響：「孩子告訴父母他們想上天堂，因為那裏起碼有食物。」

由聯合國主導的人道救援體系並非失敗，而是被阻止正常運作。人道組織有足夠能力和物資應對當地需求，但由於不獲通行，組織無法觸及有需要的群眾，包括其在當地勞累且饑餓的團隊。儘管歐盟和以色列於7月10日宣布將逐步擴大援助規模，但當在加沙看不到實質轉變時，這些「進展」的承諾盡變空洞。

2025年2月，大批病人前往無國界醫生所支援的一間基礎醫療護理中心求醫。（無國界醫生提供）

零碎的措施和象徵式舉動，例如空投物資或存漏洞的援助協議，只是掩蓋不作為的煙幕，既不能取締各國保護巴勒斯坦平民的法律和道德義務，也不能確保人們可獲有意義的大規模援助——人道援助體系不能在虛假的承諾中運作，而人道工作者亦不能在變幻不定的時間線上行動，或等待無法實現的政治承諾。

組織呼籲各國能夠也必須及早拯救生命，否則將無命可救，同時敦促各國政府採取果斷行動，包括要求立即和永久停火；解除所有官僚行政限制；開放所有陸路過境點；確保能前往接觸加沙所有人；拒絕軍方控制的物資分發模式；恢復由聯合國主導、緊守宗旨的人道應對，並持續資助緊守原則、不偏不倚的組織；尋求如停止輸送軍火武器和彈藥等實際措施以結束圍困。