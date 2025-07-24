譚德塞稱加沙大規模飢餓是人為　餓童尋死對親訴：至少天堂有得食

以色列對加沙軍事行動持續，大量巴人因物資不足挨餓。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7月23日表示，由於物資被封鎖，加沙正在遭受一場人為釀成的大規模飢餓。同日，包括無國界醫生、國際樂施會等109個國際組織聯署譴責以色列阻止當地人道組織分發物資，令當地倉庫堆滿數噸食物、食水、醫療物資和燃料，加沙人卻只能挨餓，警告恐造成更嚴重災難。



人道組織在聯署信中指出，加沙內外的倉庫存放了數噸救援物資，但人道組織無法進入加沙地區或分發物資。聲明指：「以色列政府在全面封鎖下實施的限制、延誤和分割措施已導致混亂、飢餓和死亡。」

聲明中還引述一名在當地救援人員的聲明，稱飢餓的孩子們告訴雙親，「他們想去天堂，因為至少天堂有食物」。加沙衛生部門周三表示，過去24小時內至少有10人餓死，這讓餓死的總人數升至111人，包括80名兒童。

2025年7月20日，加沙地帶，圖為汗尤尼斯地區的納賽爾醫院中，一名母親哀悼自己餓死的3個月大的女兒。（Reuters）

以色列政府發言人門瑟（David Mencer）否認加沙的長期食物短缺是以色列引起，將饑荒歸咎於哈馬斯，指控「哈馬斯人為製造食物短缺」，總統赫爾佐格（Isaac Herzog）在視察加沙行動以軍部隊時堅稱，以軍行動「符合國際法」，指責哈馬斯「企圖破壞」物資分發，旨在「阻止」以軍行動。

以色列在5月時因應國際壓力放鬆封鎖，讓救援物資得以進入加沙。英國《衛報》指，目前每日有約28輛貨車之多的援助物資進入加沙，這些物資在分發前儲藏在當地倉庫，不過如今分發受阻，無法運出倉庫。