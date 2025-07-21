以軍又向索人道物資群眾開槍　加沙北部67死數十人傷

加沙衛生部門7月20日表示，至少67名巴勒斯坦平民在加沙北部等待聯合國援助卡車時，遭以色列砲擊身亡。而在南部另一個援助點附近，另有6人罹難。衛生當局表示，以色列20日的槍擊和空襲，至少造成加沙走廊88人死亡。



圖為2025年7月20日，巴勒斯坦婦人在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital），哀悼其因營養不良而死亡的3個月大孩子。 （Reuters）

前一天同類事件36人亡

路透社引述加沙衛生部表示，當日於加沙北部的砲擊事件中，另有數十人受傷，是近期同類事件中死亡人數最高的一宗。而在前一天，至少有36人在7月19日黎明前往由加沙人道基金會（GHF）設立的援助分發點途中，被以色列軍方的炮火擊斃。

以色列軍方表示，其部隊20日向加沙北部的數千人鳴槍示警，以消除所謂的「直接威脅」。以軍表示，初步調查結果表明，加沙衛生部門報告的傷亡數字誇大，並且「絕對沒有故意針對人道救援的卡車」。

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聯合國世界糧食計劃署：暴力行為不能接受

聯合國世界糧食計劃署（WFP）則表示，一支由25輛卡車組成的WFP運輸糧食車隊，在進入加沙後不久就遭到「大批飢餓平民」包圍，隨後遭到槍擊。WFP發聲明重申，對於尋求人道援助的平民，任何暴力行為都完全不能接受。

另外，以軍再以傳單向巴勒斯坦平民發疏散令，敦促民眾撤離加沙中部代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）的居民區。當地居民表示，以色列其後以軍機空襲該地區3棟民房。而在此前，數十萬流離失所的加沙平民，正在代爾巴拉赫地區避難。