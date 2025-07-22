古特雷斯指加沙人道狀況惡化　譴責殺害尋求食物平民行為

聯合國秘書長古特雷斯（ António Guterres）於7月21日透過發言人表示，對加沙人道狀況的加速惡化感到震驚，認為最後的生命防線正在崩潰。發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示，對於加沙愈來愈多兒童和成人營養不良，古特雷斯表示痛惜，並強烈譴責持續的暴力行為，包括槍擊、殺害和傷害試圖領取食物的人。



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杜加里克表示，平民必須受到保護和尊重，絕不能成為攻擊目標。他指出，加沙居民嚴重缺乏基本生活必需品，以色列有義務盡一切可能允許和協助聯合國，以及其他人道主義組織提供救助。”

杜加里克指出，古特雷斯注意到，加沙地帶的敵對行動近日正在加劇，人道主義系統正受到阻礙、破壞和威脅。其中，代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）部份地區被發布新的疏散令，使絕望的民眾進一步流離失所，同時限制了聯合國提供援助的能力。

圖為2025年7月21日，加沙有住宅樓遭以色列空襲，導致起火及竄出濃煙。（Reuters）

此外，儘管各方已獲告知，聯合國在代爾拜拉赫兩家賓館的位置，但兩家賓館仍然遭到攻擊，建築物受損、聯合國工作人員受驚。杜加里克強調，聯合國打算繼續留守代爾拜拉赫。

杜加里又稱，聯合國已準備隨時大幅擴大在加沙的人道主義行動，並補充說「現在是停火的時候了」。 他指出，古特雷斯再次緊急呼籲保護平民，包括人道救援人員，並提供必要資源以確保他們的生存，以及立即無條件釋放所有人質。