特朗普解僱勞工統計局長　任職政府逾20年　獲萬斯魯比奧投票任命

美國勞工部轄下的勞工統計局（BLS）8月1日公布最新數據顯示，美國7月非農就業只增加7.3萬個職位，增幅不如預期。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日宣布，已下令立即開除負責統計工作的勞工統計局長Erika McEntarfer，指其是由前總統拜登（Joe Biden）任命，過去曾多次統計錯誤。據美媒報道，McEntarfer在政府任職逾20年，2024年在參議院以86比8高票獲得任命，現任副總統萬斯（JD Vance）與國務卿魯比奧（Marco Rubio）當時都投下支持票。



在政府任職超過20年 擁有豐富的經濟學背景

據美聯社報道，McEntarfer過往的研究重點是失業、退休、勞動力流動性和薪酬剛性，此前曾在美國人口普查局經濟研究中心、財政部稅收政策辦公室和白宮經濟顧問委員會擔任公務員職務（非政治任命）。

2025年8月2日，圖為美國前勞工統計局長Erika McEntafer。（美國勞工統計局官網）

McEntarfer擁有巴德學院（Bard College）社會科學學士學位和維珍尼亞理工學院和州立大學（Virginia Tech）經濟學博士學位。

獲民主共和兩黨高票確認出任勞工統計局局長

McEntarfer於2023年被提名擔任美國勞工統計局局長，參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會建議將她的提名提交參議院全體會議進行表決。

2024年1月，她經參議院兩黨86票贊成、8票反對的投票確認出任勞工統計局長。投票確認她任命的共和黨參議員包括時任俄亥俄州（Ohio）參議員、現任副總統萬斯，以及時任佛羅里達州（Florida）參議員、現任國務卿盧比奧。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vancee）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤並爆發言語衝突。圖為在爆發罵戰後，萬斯的表情跟與會的國務卿魯比奧（Marco Rubio），形成鮮明對比。（X@kathrynw5）

在McEntarfer獲確認任命之前，一個名為「美國勞工統計局之友」（Friends of the BLS）的組織表示，McEntarfer的背景使她成為該職位的理想人選。該組織由曾在民主黨和共和黨政府任職的勞工統計局局長、統計協會成員以及資深經濟學家組成。

「美國勞工統計局之友」當時表示：「確認McEntarfer博士為新任美國勞工統計局局長有很多理由，歸根結底是：該機構與整個統計系統一樣，正經歷激烈而重大的變革時期，而McEntarfer博士豐富的研究和統計經驗使她能夠成為勞工統計局應對這些挑戰所需的強大領導者。」

前同事和同事譴責特朗普的解僱

McEntarfer的前任，於2019年獲特朗普任命，並在拜登總統執政期間擔任勞工統計局長至2023年的比奇（William Beach）表示，特朗普稱解僱McEntarfer「毫無根據」，並在一篇X貼文中表示，這「開創一個危險的先例，破壞該局的統計使命」。

前勞工部首席經濟學家格林（Sarah J. Glynn）定期聽取McEntarfer有關勞工統計局調查結果的簡報。她指出，McEntarfer很願意花時間解釋可以從數據中得出什麼結論，或無法得出什麼結論。

格林強調，如果數據不支持政府官員的說法，McEntarfer會直言不諱，她也從未就政府應該如何呈現或解讀數據發表意見，她只是單純回答有關數據的問題。

格林指：「她以注重數據準確性、不在工作中摻雜政治色彩而享有盛譽。」

哈佛大學高級研究員布希（Heather Boushey）曾與McEntarfer在白宮經濟顧問委員會共事，她表示McEntarfer在工作中從不談論政治。

2025年8月1日，美國勞工統計局（BLS）公布最新數據顯示，美國7月非農就業只增加7.3萬個職位，增幅不如預期。總統特朗普（Donald Trump，右）同日宣布，已下令立即開除負責統計工作的勞工統計局長Erika McEntarfer（左），指其是由前總統拜登（Joe Biden）任命，過去曾多次統計錯誤。（美國勞工統計局，Reuters）

布希表示：「她每天都專注於對自身領域進行最佳分析和最佳方法，而不是參與政治。這是我在她身上一次又一次看到的。她才華橫溢，在勞動經濟學家中普遍廣受好評。她來我的辦公室對話，都不是為了談論政治或某件事的政治影響。她絕對不會參與政治。」