美國7月就業數據遜預期　特朗普下令炒勞工統計局長：數據被操縱

美國勞工部轄下的勞工統計局（BLS）8月1日公布的最新數據顯示，美國7月非農業就業只增加了7.3萬個工作，增幅不如預期。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日宣布，已下令團隊立即開除負責統計工作的勞工統計局長Erika McEntarfer，指後者是由前總統拜登（Biden）任命，過去曾多次統計錯誤。特朗普其後再發文稱，該就業數據結果被操縱，目的是要讓共和黨和他難堪。



路透社1日報道，美國勞工部當日稍早公布的數據顯示，美國7月非農就業新增職位7.3萬個，少過市場預期的11萬個；勞工統計局同時也大幅修正5月和6月的數據，從分別增加14.4萬及14.7萬職位，下調至增加1.9萬及1.4萬個職位

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年8月1日宣布，已下令開除負責統計工作的勞工統計局長Erika McEntarfer。（網絡截圖）

特朗普同日稍後在社交媒體Truth Social發文，指控Erika McEntarfer在2024年美國總統大選前已捏造數據，以求讓時任民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選。

他指出，勞工統計局在去年3月及大選前夕的8月、9月誇大了就業成長，並反問指：「沒有人能錯得如此離譜吧？」

特朗普稱，Erika McEntarfer將被一位更有能力、更有資格的人取代，又指相關數據必須公平準確，不能被人為政治操縱。

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮外向記者發表講話。（Reuters）

在經濟疲軟跡象和特朗普調整關稅的影響下，美國股市8月1日暴跌。道瓊工業指數下跌542.40點，創6月13日以來的最大單日跌幅；標普500指數指數下跌101.38點，創下5月21日以來最大單日跌幅；而納指下跌逾472點。