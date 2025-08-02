對巴西徵50%關稅　特朗普：盧拉隨時可致電我

英國媒體8月2日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）隨時可以致電他，討論兩國之間的關稅和其他摩擦。



據路透社報道，特朗普在白宮對記者說：「他（盧拉）想什麼時候跟我談都可以，」特朗普還補充指，他喜歡巴西人民，但「管治巴西的人做了錯事。」

隨後，巴西財長阿達德（Fernando Haddad）在受時指特朗普的言論「很棒」，並表示他確信盧拉有同樣的想法，並願意與美國總統通話。

巴西總統盧拉在X撰文指願意與美方對話：

盧拉其後在X上撰文指，巴西一直對對話持開放態度，儘管他沒有具體提到特朗普或他早前的言論。

特朗普的新關稅8月1日生效，從下週開始對巴西進口貨品徵收50%的關稅，儘管這個關稅有多項豁免，以打擊他所謂的針對前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的「政治迫害」（witch hunt）。博爾索納羅因在2022年大選中敗選後策劃政變而正接受審判。

特朗普政府早前宣布對一位負責博爾索納羅案的巴西最高法院法官實施制裁。盧拉拒絕接受制裁和關稅，稱其「毫無道理」，是對巴西司法系統的「不可接受的」介入。

財長哈達德表示，他計劃下週與美國財長貝森特（Scott Bessent）通話，這將為盧拉和特朗普之後的會晤鋪路，但他強調，雙方元首會面需要做好準備。

哈達德早前曾表示，巴西需要確保盧拉不會遭受與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）相同的待遇。今年2月28日，澤連斯基在白宮與特朗普和副總統萬斯（JD Vance）爆發罵戰，澤連斯基在記者面前遭到特朗普的猛烈抨擊。