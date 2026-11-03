你以為的AI發展，是人類頂級智慧的結晶。實際上，人類的進化一敗塗地，拿到任何科技的第一件事，就是搞色情。全球性壓抑時代全面到來，AI的算力全用來解決性慾了。



作者：黃瓜汽水

如果你也經常瀏覽X（推特），相信你早就發現了一件怪事——這段時間的X，都快變成脱衣舞娘俱樂部了。任何時間，任何地點，@Grok，任何人都可以被一鍵脱衣。

一句即可叫Grok AI生成色情圖像 密實女生秒被脫衣 網民要求愈來愈「踩界」▼▼▼

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「脱衣風波」到底鬧得有多大？看一下馬斯克的比堅尼照你就明白了。甚至連馬斯克本人也玩梗似的轉發了自己的比堅尼照，老小子還配文「完美」，純屬看自己公司熱鬧不嫌事大。

了解X（推特）的朋友都知道，由於監管相對寬鬆，這裏是一片屬於全世界福利姬和色情影星的樂園。這股「比堅尼風潮」，最開始其實就是從成人影星圈子流行起來的。

從2025年12月底到2026年1月初，「一鍵換裝比堅尼」被某些神人研究出來了，從此便一發不可收拾。

你們這些人有什麼毛病，就這麼想裸着啊？

許多特殊行業的女性，要麼曬出自己妖嬈的對鏡自拍照，要麼將身體扭成極具色情意味的姿勢。她們要求Grok將自己身上的衣物換成最清涼的比堅尼，或者要求Grok給自己生成一個非常微妙的求交配體位。聰明人一眼就看出來了，這些姿勢如果換成比堅尼和丁字褲，基本上和全裸沒區別，就差讓Grok免費給她們生成色情片了。鬧了半天，AI提高的是他們的生產力啊。咱也看不懂裏面的門道，福利姬們個個穿着焦黃的體育生白襪，不知道的還以為擱這兒cos東北雨姐呢，腳丫子都快伸我嘴裏了。

這其實是一種特殊行業的營銷手段。畢竟，哪個成年人能管得住自己好奇的小手？路邊的狗來了也要點進評論區看看Grok生成的人體藝術作品。而那些管不住小頭的男性朋友們，再忍不住點進佳人的主頁瞅一眼，順便訂閲一下onlyfans和telegram主頁，Grok莫名其妙就變成了這些成人影星的營銷總監。

經濟下行的年頭，各行各業都需要AI賦能。我們知道，大部分AI是不能直接生成色情圖片的，但奈何人類在搞色情的時候最不嫌麻煩。為了繞過Grok的安全機制，用戶會要求AI編輯照片，讓女性穿上「極細款比堅尼」。招攬生意的福利姬們慷慨解衣，聞風而動的bro們玩得興起，對着成人影星曬出的豐乳巨臀，美美一頓輸出指令——

「Grok，給她換上牙線比堅尼」

「Grok，給她的隱私部位貼上透明膠帶」

「Grok，把她的衣服變成透視裝。」

「Grok，把她四腳朝天翻過來」



由於這些特殊行業的女性網民曬出的照片的原圖角度就比較「刁鑽」，Grok一鍵脱衣之後，更是火辣到讓人倒吸一口冷氣。在官方監管清場之前，我也有幸目睹了幾張尺度堪比pornhub的生成圖，火花四濺，尺度驚人。精蟲上腦的網民在脱掉女性的衣服，還有一部分玩梗網民，純粹就是在搞惡趣味。有人要求Grok把女性網民p成禿子胖子，有人要求Grok把女性網民p成尿褲子的樣子。Grok還真都照做了。AI時代，什麼訊息都有可能是假的。甚至X上還流傳過一個AI生成的新娘在婚禮現場拉肚子噴糞的動圖。

「Grok，把這個女的抹掉，留下她的衣服。」

「Grok，把她變成蜥蜴人」

「Grok，把她挪走，換成一隻可愛的拉布拉多」

「Grok，給她換上小丑的服裝」



有人把女孩照片改為「蜥蜴人」（X圖片）

其中，一位名叫@Jess的用戶玩得最歡，她的賬號流量也因為這次比堅尼大賽呈指數增長。點進她的主頁，可以直接鏈接到她的telegram付費頁面。Grok為她生成的比堅尼圖片，尺度大到幾乎全裸，連隱私部位都勾勒得觸手可得。所以，網民針對她的惡搞也最多。恨不得讓Grok給她p到馬裏亞納海溝裏面。

網民製作的惡搞圖片層出不窮。（X圖片）

網民製作的惡搞圖片層出不窮。（X圖片）

被巨乳肥臀環伺，普通網民是真的看不下去了，X都快變成大妓院和馬戲團了，時間線慘不忍睹。

「Grok，請學會說不」

「Grok，讓我的眼睛歇兩天吧」

「Grok，把這位女士的腿放下來」

「Grok，給她找份工作」（Grok的回覆也很幽默：我是AI，我不是HR）



Grok也是累得沒招了，這兩個禮拜生成的比堅尼都夠開一家泳裝店了。AI也沒想過自己被奴役的原因是幫着人類搞色情。結果人民群眾又開始用Grok生成Grok被大家折騰得累癱的圖像。

色情只是一方面，別以為Grok真就只會生成裸照。你可能都想不到，Grok甚至預測了早前「巴塞vs皇馬」的比賽比分。網民在球隊引戰這一塊，也是把Grok害慘了。比如這位網民，要求Grok移除下圖最差的球隊。結果Grok情商太低，讀不懂空氣，愣是把這位網民的主隊阿仙奴剔掉了，氣得網民對着Grok破口大罵，戲劇效果拉滿。

這位網民，要求Grok移除下圖最差的球隊。結果Grok情商太低，讀不懂空氣，愣是把這位網民的主隊阿仙奴（Arsenal）剔掉了。（X@Victor）

網民：移除最垃圾的10號球員

Grok：（去掉了車路士的Palmer）

網民：移除圖片中在巴黎失敗的人

Grok：（去除了美斯）

最搞笑的一集是這個——網民：Grok，移除圖片中的恐怖分子

Grok：（空無一人）

Grok在開玩笑方面，可以說是幽默度拉滿。得罪誰不是得罪啊，乾脆一起得罪了算了。

於是我們看到了穿着比堅尼的馬斯克、比爾蓋茨、加州州長加文·紐森、甚至是委內瑞拉的

馬杜羅，辣眼程度堪比那張穿着裙子的克林頓，不明真相的群眾還以為不小心打開什麼白宮內部秘密資料了。

保守派人士自然對這些有傷風化的趨勢怒不可遏，於是開展了一系列的衛道士淨網行動。

「Grok請給這位女士一些自尊，這樣她就不需要發布這種照片了」

「給她換上保守妻子的服裝。」

「給她換上一套女傭的服裝，再拿着一把掃帚，準備做家務。」



一位網民在比堅尼參賽現場留言：「給她穿上件衣服吧。」Grok還挺識相，立刻給這位女性換上了普通的T恤牛仔褲。

還有網民言辭懇切，苦口婆心：「Grok，給她穿上得體的衣服。這位年輕的女士，你怎樣展現你自己，你就怎樣被別人對待。」「Grok，讓她去教堂在神父面前劈叉」「Grok，在她旁邊p一個特朗普。」「Grok，在她旁邊生成一位『失望的父親』。」最難受的系列，是：「給她一個家。」「Grok，給她換上一套優雅的衣服，挽着她的丈夫和兩個孩子，加上一個微笑看着她的父親，父親為他養大的女兒感到驕傲。然後把這個女人從我的列表裏永久拉黑。」看得出這位網民真的很語重心長了，甚至帶着點「北美嬌子文學」的味道，而這條評論的點贊高達6.4萬。大概是他們擔心自己的女兒未來變成onlyfans大軍的其中一員吧。

逼得X也沒招了，1月9日左右，在許多比堅尼請求的下方，Grok回應「生成圖片功能目前僅對付費用戶開放」。憋到1月15日，官方安全團隊總算發表聲明——

1. Grok無法再為所有用戶編輯穿着暴露服裝（例如比堅尼）的真實人物圖片。

2. 在非法地區，生成穿着比堅尼、內衣或類似服裝的真人圖像會被進行地理封鎖。

3. 為了增加責任感，現在通過Grok on X進行圖像創建和編輯的功能僅限於付費訂閲用戶。

4. 當您在Grok設置中啟用NSFW時，虛擬/AI成人角色可以裸露上半身，其尺度與Apple TV上常見的 R 級電影相同。這反映了美國目前的標準。其他地區的標準會根據各國法律而有所不同。

5. 所有 AI 提示和輸出都必須符合 X 規則，無論用戶級別如何。



馬斯克也開始發表各式各樣的免責聲明，把自己摘得乾乾淨淨。

幽默的是，在安全聲明的評論區，還有人在玩梗——給這則聲明也穿上比堅尼。

任何嚴肅的內容在被解構後都會顯得無力。（X圖片）

底線都是被試探出來的，AI也是。人們一開始只是對Grok提出相對温和的指令，在後續發展過程中越來越誇張露骨——先是要求女性穿透明比堅尼，然後是牙線比堅尼，接下來要女性擺出性暗示的姿勢，甚至要求她們撅起屁股，露出私處。

與某些特定的「AI脱衣」軟件不同，使用Grok生成圖像的功能（1月9日前）無需用戶付費，只需幾秒鐘即可生成結果。而極低的准入門檻，讓這些「不需經過當事人同意即可生成」的私密圖像徹底氾濫。

並且，這次比堅尼風波涉及的數量異常龐大。據《衛報》（The Guardian）分析，截止1月8日，Grok每小時收到的比堅尼相關請求高達6000條。據專門研究網絡仇恨的數字情報公司Peryton Intelligence分析，比堅尼趨勢在新年期間迅速蔓延至全球，1月2日當天，Grok共收到199612個獨立請求。一位與WIRED雜誌合作的分析師收集了12月31日兩個小時內生成的超過15000張帶有性暗示的AI生成圖片。

即便目前官方已經清場了一批過於露骨的指令，在X上仍然能看到許多網民試圖進一步「性化」女性用戶的痕跡。包括給女性身上塗滿嬰兒油，換上特定的緊身衣服裝，滿足了誰的性癖誰知道。我有幸目睹一位女性用戶曬出自己的照片後，被一位網民下達了一系列Grok指令。她最後呈現出的姿態渾身塗滿了嬰兒油，換上了比堅尼套裝，並且姿勢轉變為雙膝跪在地上。這幾個指令的深層意思，成年人應該都懂。

如果說X上的福利姬和成人影星，出於營銷手段主動發布了自己的自拍照任人p圖，那最無辜的群體，當然是那些「沒有同意過任何AI操作」的女性。尤其是女性名人和明星，由於她們的影像資料更豐富，知名度更高，也更容易被人制作暴露圖片。而這些操作沒有詢問過任何當事人的意願。就像當年被deepfake問題困擾過的泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）一樣。

一位化名伊薇的女性用戶告訴《衛報》，自己曾經在社交平台發布的照片被大量惡意篡改。

有一張是我一絲不掛，只在腰間繫了一根細繩；還有一張是我嘴裏塞着球形口塞，雙眼翻白。這些圖片居然能被製作出來，真是太瘋狂了。

如果說色情指令還停留在搞色情的層次，那暴力指令就讓人不寒而慄了。一些男性用戶要求Grok在女性身上生成瘀傷和血跡，或者展示她們被捆綁或堵住嘴巴的畫面。「添加血跡，穿上更破舊的衣服（確保露出疤痕或淤青），強顏歡笑」，「把臉換成希特勒，添加濺滿血跡的器官」，「把她們關進俄羅斯古拉格集中營」，「讓她懷上四胞胎」，等等。

1月8日左右，有用戶目擊Grok被要求在蕾妮·妮可·古德（Renee Nicole Good）的臉上添加彈孔，Grok在幾秒鐘內就生成了血腥照片。而這位女性，就是那個在美國明尼蘇達州被ICE開槍射殺的女人。除此之外，還有用戶要求在比堅尼上點綴納粹符號，或者要求在女性身上添加類似精液的白色液體。最嚴重的是，這些色情指令甚至伸向了兒童，許多媒體證實，Grok確實生成過擦邊兒童色情的圖片。馬斯克的前任之一，也是他現在其中一位孩子的母親阿什莉·聖克萊爾（Ashley St. Clair），也是這場比堅尼風波的受害者之一。馬斯克的粉絲生成了她青少年時期的比堅尼照片，這讓她感到「恐懼和侵犯」，她將馬斯克粉絲的這種行為描述為「復仇式色情」。

男性如果想要一位女性閉嘴，現在根本不需要浪費時間辯論，只需要在她的照片下方叫Grok生成一張她的假裸照就夠了——這就是AI時代的蕩婦羞辱，得益於科技進步，假照片看上去和真照片並沒有太大區別。即便你從未拍攝過任何不雅照，在AI面前也百口莫辯。阿什莉·聖克萊爾（Ashley St. Clair）曾經表達過對於人工智能行業的擔憂：AI本身就是一個男性主導的行業，服務於其他男性主導的行業。

當你構建一個大型語言模型（LLM）時，尤其是一個與政府簽訂合同的模型，如果你把女性排除在對話之外，你就是在創造一個本質上對男性有偏見的模型，一個怪物。

阿什莉·聖克萊爾表示，自己從未授權Grok生成包含自己面容的任何露骨照片：

她表示自己從未授權grok生成自己的任何露骨照片。（X@Ashley St. Clair）

用戶@Sassafrass84表示，自己的照片被p上了大量的精液，她選擇了報警，但警方卻沒有任何後續行動。各國也相繼做出行動。

馬來西亞和印度尼西亞封鎖了本國境內的Grok應用程序，成為全球首批採取此舉的國家。兩個東南亞國家表示，目前對該應用程序的管控措施不足以阻止未經同意的女性和兒童性愛深度偽造視頻的傳播。歐盟委員會發言人告訴媒體：「這不是『刺激』，這是違法的。這令人震驚，令人作嘔。這種事在歐洲沒有立足之地。

英國直接重拳出擊。英國通信管理局（Ofcom）在一份聲明中表示，「平台必須保護英國民眾免受在英國屬於非法的內容的影響，如果我們懷疑公司未能履行其職責，尤其是有傷害兒童的風險，我們將毫不猶豫地展開調查。」X可能面臨最高1800萬英鎊的罰款，或其全球營業額的10%，並且以較高者為準。如果X被認定違法且拒絕配合英國通信管理局（Ofcom）的行動要求，監管機構有權在必要時尋求法院禁令，禁止支付服務提供商和廣告商與X合作。

英首相基爾·施紀賢（Keir Starmer）1月15日在X上發帖控訴Grok。（X@Keir Starmer）

作為回應，馬斯克立刻反擊「英國政府為什麼如此法西斯？」並且指責英國政府干預了言論自由。馬斯克和他的粉絲們立刻炮轟英國首相，指責他干涉言論自由，並且大量在X上發布Grok生成的施紀賢的比堅尼照片作為反擊。

馬斯克對此表示反駁意見。（X@Elon Musk）

「我們又不是生活在阿富汗，比堅尼本來就是正常穿搭啊。」

「這關於言論自由，而基爾·施紀賢厭惡言論自由。」

「又不是只有Grok可以給人p圖，photoshop也行，怎麼不把這些軟件都禁了？」

「對強姦兒童不聞不問，對人工智能重拳出擊。」



不只是英國首相，美國民主黨的參議員羅恩·懷登、埃德·馬基和本·雷·盧漢，聯名致信蘋果和谷歌，要求將X和Grok應用從其應用商店下架。在這場關於政治立場的嘴仗之外，關於「deepfake深度偽造」的傷害自然不必多說。相關研究表明，96%的深度偽造內容是未經同意的，99%的性深度偽造內容描繪的是女性。

從泰勒·斯威夫特，到韓國N號房2.0，再到幾個月前在X上瘋傳的劉亦菲版《神鵰俠侶》和《愛情公寓》被deepfake換臉成色情惡搞片，一旦深度偽造技術被鬆開繮繩，任何一張女性的臉，都可能變成AV女主角。過去幾年，深度偽造技術日趨成熟，製作起來也更加低門檻。不管是裸體脱衣網站，還是Telegram上的聊天小組以及開源圖像生成模型，未來或許無需任何技術門檻，誰都可以低成本製作深度偽造的圖像和視頻。

除了女性，兒童性犯罪也是科技發展過程中的暗角。史丹福大學2023年的一項研究發現，用於訓練多種流行人工智能圖像生成工具的數據集中包含超過1000張兒童性虐待材料圖像。專家表示，用兒童虐待圖像訓練人工智能模型，可能會使其生成新的兒童遭受剝削的圖像。

X（推特）自從被馬斯克收購之後，變成了一個很複雜難評的社交平台。門檻哥和門檻姐四處攬活兒，刷着刷着可能就彈出個A片出來，不少網民表示，大庭廣眾之下都不敢輕易打開這個軟件，害怕自己猝不及防地被生殖器甩一臉。除了色情內容氾濫，就是政治立場互掐，要麼就是隨處可見的「@Grok，核實他說的是真的嗎」。

有不少國外網民吐槽，現在的人低智到「1+1=2」都需要Grok核查一下對不對，「在推特上，人人都活得像個流口水的智障」。

有不少國外網民吐槽，現在的人低智到「1+1=2」都需要艾特Grok核查一下對不對（X圖片）

Grok也是帶着濃重馬斯克個人色彩的一款AI。Grok的官方定義，是一款充滿幽默感和一絲叛逆精神的AI助手（an AI assistant with a twist of humor and a dash of rebellion）。Grok的設計靈感源自《銀河便車指南系列》和《鐵甲奇俠》（Iron Man）中的賈維斯，旨在以詼諧幽默的方式回答幾乎所有問題，它略帶叛逆，並以獨特的視角看待人類，是一個獨特而有趣的夥伴。

去年夏天，Grok推出了成人內容模式「spicy mode」，想在審查領域彎道超車。與其他主流人工智能模型相比，Grok一直是一個刺頭兒，它允許在某些情況下推廣露骨的性內容和伴侶化身。我也嘗試用spicy mode和Grok進行了一番切磋。事實確實如此，Grok在搞色情層面算得上一騎絕塵，在成人文字的表達能力層面碾壓ChatGPT和Gemini這樣的正人君子。就像馬斯克去年推出的人工智能陪伴機器人Ani，他認為火辣的人工智能能夠促進生育率。而人口下降是這位世界首富最擔心的問題。

CNN報道稱，馬斯克去年曾指示xAI的員工放鬆對Grok的審查。一位消息人士告訴CNN，馬斯克曾在一次會議上表示他對「過度審查」感到不滿，此後不久，xAI安全團隊的三名成員便離開了公司。他們分別是產品安全主管Vincent Stark；領導訓練後和推理安全團隊的Norman Mu；以及領導訓練後人格和模型行為的Alex Chen。

Grok的「幽默感」，也經常會陷入關於政治立場的爭議。根據新聞媒體近些年的報道，Grok曾經自稱是「機械希特勒」並讚揚納粹意識形態，在帖子下方評論區散布過極右翼關於南非「白人種族滅絕」的陰謀論，還發布過強姦幻想和反猶太主義內容。Grok曾經還在一篇帖子下回覆過：「白人代表着創新、堅韌，以及不向政治正確的胡言亂語屈服」（The white man stands for innovation, grit and not bending to PC nonsense）。xAI公司也只能擦屁股，迫於輿論壓力道歉再道歉。

不得不承認，Grok的隱性基因就是馬斯克本人的立場。去年6月份，Grok在一則提問貼下面回答「右翼的政治暴力比左翼更多」之後，24小時衝浪的馬斯克立刻表示這個回答是錯誤的，並且說「Grok只是在和主流媒體鸚鵡學舌」，表示會立刻修復這個bug。

Grok的隱性基因就是馬斯克本人的立場。（X@Elon Musk）

另一方面，一個有意思的現象是，推特已經變成了保守派網民們的温暖老家。在這次「比堅尼風波」的評論區下面，你能看到這樣的評價：

這代年輕人，是我見過最自豪的婊子

就算你漫無目的地衝浪，也能看到頂着美國國旗的保守派戰狼發言，點讚還都挺高——「當你的班裏全是女孩的時候，你的專業可以說是毫無卵用。」

MAGA小將們歡聚在這裏，共同慶祝覺醒文化的全面失敗。有人慶祝美國的廣告代言終於沒有黑人女性胖子了，有人為ICE正名「如果你討厭ICE，當時就不該讓非法移民進入美國啊」。還有人要求Grok給一位性少數群體網民生成一張「正常人」的圖像，讓他「穿得像個被社會接納的人」，給他一個「正常的髮型、眉形和鬍子」。自由派網民在推特真是毫無還手之力。只好給特朗普和萬斯也p上比堅尼，要麼就是指示Grok生成一張「讓特朗普舔我的腳趾」的照片。

推特不再是曾經的推特了，但也似乎從沒變過。如今它成為了融合色情、政治、罵戰、種族歧視、MAGA小將於一體的混亂戰場。現在，AI的加入讓這個戰場更加滑稽。想像一下，AI耗費着巨大的能源電力，就為了給你生成一張搞笑黃圖。等到未來某一天，人工智能真的變成機器人站在我們面前的時候，估計Grok也想問問人類：

你們人類這麼喜歡搞色情，怎麼生育率還是這麼低啊。

延伸閲讀：蒼井空一句「喜歡中國」遭日本網民罵是中國狗 高EQ神回應獲大讚

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【本文獲「那個NG」授權轉載，微信公眾號：huxiu4youth。】

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