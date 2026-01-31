蒼井空一句「喜歡中國」遭日本網民罵是中國狗　高EQ神回應獲大讚

最近，日本德藝雙馨蒼井空老師在社交平台上的一段發言，再次被推到了中日輿論場的交匯處。



事情本身並不複雜。1月25日，日本《體育日本報》報道，44歲的蒼井空更新了自己的X賬號，寫下了一段她關於中國的個人感受。她說她在中國有很多朋友，因此當政治層面出現對立時，會感到難過。因為那樣一來，彼此見面會變得困難，無論是去中國，還是朋友來日本，都會受到影響。她還補充說，雖然負面的新聞總是更容易被看到，但其實也有很多好的消息存在，最後一句話落得很直白：

我喜歡中國。

這類表述在今天的輿論環境中，並不算討巧。果然，很快就有人在評論區對她進行攻擊，甚至直接罵她是「中國的狗」。面對這種羞辱式的言辭，她的回應方式也很「蒼井空」：她反問對方：

你覺得我是中國的狗嗎？我覺得挺可愛的，汪汪汪

這句話隨後被大量轉發，在中文社交平台上引來一片支持聲浪。

但如果把視線只停留在這次爭議本身，很容易忽略一個背景事實——她與中國之間，並不是臨時起意的情緒表態，而是一段持續了相當長時間的現實聯繫。

早在2025年8月，蒼井空出演ABEMA的綜藝節目《しくじり先生 俺みたいになるな!!》時，就公開談過自己在中國的經歷。她並沒有迴避原因，明確表示，自己在中國擁有極高人氣，與過去的職業經歷直接相關。節目中，她還給出了一個具體數字：在節目錄制當時，她在中國社交平台微博上的賬號，粉絲數約為2000萬人。

節目裏提到的幾個細節，至今仍然被頻繁引用。她說，曾有一場原本只設定為約500人規模的活動，現場卻湧入了數千名粉絲，粉絲一度衝上舞台，活動在開始僅3分鐘後就被迫中止。

中國有樂隊發表過一首以她名字命名的歌曲；她的書法作品，也曾在拍賣會上以約1000萬日元的價格成交。這些情形放在日本娛樂圈裏，本身就顯得相當「失衡」，也正因如此，才不斷被拿出來反覆討論。

當然，最讓外界津津樂道的還是那筆「天價出場費」。主持人提到網上瘋傳的「蒼井空一場活動收1000萬元人民幣」，她也大方承認，「當時確實有這麼說，按匯率大約是1億5000萬日元」。

也正是在這些事實被重新翻出來之後，日本網絡上的討論開始呈現出另一種面貌。有日本網民困惑地問，「她為什麼在中國那麼火」；有人質疑她口中的「朋友」，認為如果是真正的朋友，就不該受到政治影響；也有人判斷那不過是「工作關係」，甚至直接指責她「賣國」「在那裏賺了很多錢」；當然，也有更冷靜的聲音，承認「中國人裏意外地好人很多」，只是這種認知來得比較晚。

「總之，只要對方能帶來利益，不管她是哪國人，都能被當作朋友一樣對待。報道稱她在中國人氣爆棚，原因據說是因為她之前的職業背景。在錄製節目時，她在中國社交平台微博上的粉絲數量大約有2000萬。靠這個也確實賺了不少錢。」

在職場上的中國同事，笑容也漸漸少了。原本計劃冬天回國探親，但因為擔心回去後可能無法順利返回日本，最後放棄了回鄉。這種情況多少還是讓人覺得有些可憐。

這些評論彼此矛盾，情緒混雜，有的帶着偏見，有的只是單純不理解，但它們拼在一起，恰好構成了這次事件最真實的輿論切面。沒有統一立場，也談不上結論，更像是一群人在各自的經驗裏做出判斷。

如果把蒼井空這次的發言放回這樣的背景中，就會發現，她並沒有試圖討論宏大的中日關係，也沒有對政治立場做出系統表達。她反覆強調的，只是非常具體的事情——朋友、見面、來往，以及這些日常關係在政治緊張時被迫中斷的現實。

這種表達方式，未必能讓所有人滿意，但它也解釋了為什麼她的發言會同時引發支持與反感。對一些人來說，這是真誠；對另一些人而言，這是不合時宜。只是可以確定的是，在這一輪爭論中，被反覆提及的，並不是外交術語，而是一個藝人如何看待自己與另一個社會之間的真實聯繫。

如果回看整件事，會發現爭論的核心並不在於她說得對不對，也不在於她是不是「立場模糊」。真正反覆被觸及的，是一個更具體、也更現實的問題：當政治關係進入對立狀態時，為什麼最先被牽扯進去的，總是普通人的日常關係。朋友能不能見面，來往會不會被中斷，說不清的情緒和猜疑會不會被不斷放大。

蒼井空的發言沒有給出答案，也沒有試圖化解這些矛盾。它只是把一個早就存在、卻常被忽略的處境擺在了枱面上——在政治對立之下，兩國百姓往往並沒有選擇權，卻要承擔最直接的後果。至於這種挾裹是否合理，又該由誰來承擔代價，恐怕並不是某一位藝人，或者某一次發言能夠解決的事情。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】