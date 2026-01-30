太空算力戰｜中國航天擬5年內發射AI數據中心　挑戰馬斯克SpaceX

將人工智能（AI）算力搬上太空，已逐步從概念走向現實，中國的行動尤為引人關注。



路透社1月29日的報道注意到，中國計劃在未來五年內發射天基人工智能數據中心，此舉將直接挑戰馬斯克（Elon Musk）麾下太空探索技術公司（SpaceX）向太空部署數據中心的雄心。

中國航天科技集團29日表示，「十五五」時期，將謀劃推動太空旅遊、太空數智基礎設施、太空資源開發、太空交通管理等新領域發展。

在太空探索領域 馬斯克實力不容小覷：

太空數智基礎設施方面，將建設吉瓦級（gigawatts）太空數智基礎設施，創建雲、邊、端一體的新型太空體系架構，實現算力、存力、運力等深度融合，賦能「天數天算」、「地數天算」、「天地同算」。

路透社注意到，該集團去年12月發布的一份政策文件也顯示，中國計劃將人工智能處理這一高耗能的工作轉移至軌道，利用「吉瓦級」太陽能樞紐，到2030年打造出具備產業規模的「太空雲」體系。該文件明確，將天基太陽能與人工智能計算相融合，是中國「十五五」規劃的核心支柱之一。

從國家規劃到具體科研項目，中國太空算力佈局正加速落地。去年5月，國星宇航「星算」計劃實施首次發射，這也是之江實驗室「三體計算星座」的首次發射。該「星算」計劃旨在構建一個由2800顆計算衛星組成的太空算力網絡，預計2035年前完成全部組網；北京郵電大學牽頭建設的「天算星座」二期也正式啟動，將重點圍繞空天計算、6G網絡、智能遙感等多個前沿領域展開創新研究。

11月，北京市科委、中關村管委會等單位組織召開的「智繪星空 勝算在天——太空數據中心建設工作推進會」，就正式發布了在700至800公里晨昏軌道建設運營超過千兆瓦功率的集中式大型數據中心繫統規劃，以實現將大規模AI算力搬上太空。

隨着大模型和AIGC（人工智能生成內容）技術快速演進，對計算能力的需求呈爆發式增長，而算力規模的持續擴張本質上受制於能源供給。目前，部署在地面的超算中心和智算中心年耗電量動輒以億度計，對水電、火電等傳統能源高度依賴，由此帶來的能源消耗和碳排放問題日益凸顯。

相比之下，太空算力能源供給優勢顯著，如可持續供電、高轉換率、綠色低碳。除中國外，多家外國科技公司也已相繼宣佈計劃將人工智能及數據中心送往太空，引發科技界的熱烈討論。

馬斯克上周在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇上表示，SpaceX計劃在未來2至3年內，發射太陽能驅動的人工智能數據中心衛星。馬斯克說：

在太空建造太陽能數據中心是理所當然的事……未來兩年內，太空會成為部署人工智能成本最低的地方，最遲也不會超過三年。

他還表示，軌道上的太陽能發電量，是地面太陽能電池板發電量的五倍。

去年11月初，美國初創公司StarCloud發射了搭載英偉達H100晶片與谷歌Gemini大模型的試驗衛星。這家公司計劃在太空中構建吉瓦級分佈式數據中心，項目已獲得英偉達初創加速計劃支持。

亞馬遜及藍色起源創辦人貝索斯（Jeff Bezos）公開預測，未來10到20年內，千兆瓦級的數據中心將被建造於太空。他認為這些太空數據中心最終將超越地球上的數據中心效能。

路透社還稱，中美兩國正展開激烈競爭，雙方均試圖將太空探索轉化為堪比民航的商業化可行產業，同時力爭率先搶佔太空主導權帶來的軍事與戰略優勢。中方立下目標到2045年將中國打造為「世界領先的航天強國」。

依託快速發展的商業航天初創企業，中國2025年完成了93次航天發射，創下歷史紀錄。

不過截至目前，中國航天發展的核心瓶頸是尚未完成可回收火箭的測試工作。而美國競爭對手SpaceX的獵鷹9號可回收火箭，不僅令「星鏈」在近地軌道衛星領域形成近乎壟斷的地位，還被應用於軌道太空旅遊業務。火箭的可回收性，是降低火箭發射成本、減少衛星入軌費用的關鍵。

中國航天科技集團29日還表示，未來集團將實施商業運載能力提升工程，就是要研製具備國際競爭力的商業運載火箭，實現航班化運輸。可重複使用商業火箭方面，形成近地軌道20噸級重複使用狀態運載能力，實現重複使用火箭規模化、商業化成熟應用。重型運載火箭方面，完成重型運載火箭研製和相關重複使用試驗，具備近地軌道百噸級入軌能力。

外界注意到，中國航天科技集團公布上述規劃前，中國科學院於27日正式成立國內首個星際航行學院，旨在培養星際推進、深空航行等前沿領域的新一代航天人才。這一新機構的成立，標誌着中國正開啟從近地軌道運營向深空探測轉型的戰略佈局。

與此同時，美國正致力於讓太空人重返月球，而自1972年美國阿波羅計劃最後一次登月後，人類便再未踏足月球。在這一領域，美國未來十年也將面臨來自中國的激烈競爭。

