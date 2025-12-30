「千人斬」成人女星被驅逐出境後竟拿印尼國旗塞入褲這樣做再捱轟

英國知名成人影星「邦妮」（Bonnie Blue）過去曾因挑戰與1000多名男性發生性行為而爆紅，前段時間她因在峇里島涉嫌製作色情內容遭逮捕並驅逐出境，沒想到近日一段影片再次將邦妮推向風口浪尖，只見影片中，她站在印尼駐倫敦大使館外，將印尼國旗塞到牛仔褲中拖行，並擺出性暗示手勢。大不敬的行為引來大量網友撻伐，批評：「這是對民族尊嚴的侮辱。」



邦妮死性不改 印尼駐倫敦大使館前褻瀆印尼國旗

在一段影片中，只見邦妮站在印尼駐倫敦大使館外，手拿印尼國旗被一群蒙面男子包圍，邦妮對着鏡頭表示：

是的，我在峇里島因拍攝（做出性暗示手勢）而被捕，所以是時候讓我來到大使館，他們才能親眼見證我（拍攝色情內容）。

英國成人影片女星邦妮在印尼駐倫敦大使館前拍片褻瀆印尼國旗並狂做性暗示手勢。（ig@canggulosophy）

她將印尼國旗塞在牛仔褲中拖行 並做出性暗示手勢：

說完，一旁的蒙面男子們也跟着歡呼。隨後，影片顯示邦妮將印尼國旗塞在牛仔褲中拖行，並看着鏡頭再次做出同樣的性暗示手勢，並表示：「我來這裏只是為了繳我那8.5英鎊（約89.3港元）罰款。」

疑似在大使館前進行性行為並拍攝

在另一則明顯為同一時間錄製的影片中，邦妮對着鏡頭表示：「顯然我對峇里島的文化不敬，但那絕對比不上這些男孩接下來要對我展示的不敬行為。」並看向一旁不斷歡呼的男子們。對印尼國旗大不敬的行為，為邦妮招來大量的謾罵，有網友表示：

「真是一號噁心的人物」

「你現在所做的事對我們國家（印尼）的文化非常不尊重」

「她真是令人感到羞恥」



甚至有網友在影片下方留言區貼上一張疑似為影片後續的截圖，只見邦妮跪在地上，臉面向其中一名蒙面男子的生殖器，似乎正在進行性行為。

印尼外交部：已正式提出申訴

對此，印尼外交部發言人伊馮娜．梅溫康（Yvonne Mewengkang）向媒體表示：

我方駐倫敦大使館已依據英國適用的法律、程序與權責，向包括外交部與警方在內的英國相關主管機關正式提出申訴，要求妥善處理此案。

她也補充提到，紅白旗是主權、榮譽和民族認同的象徵，無論身在何處，每個人都必須尊重它。

根據報導，邦妮的澳洲簽證已在2024年遭取消。上個月邦妮與17名男性遊客在巴東一間工作室遭突襲逮捕，其中14名澳洲籍男子遭到無罪釋放，邦妮與另外3名男子則遭到調查。不過，經過2天的訊問後巴東警方表示，這次突襲行動並未發現任何色情物品，所有接受訊問的人皆表示當時「在工作室中參與真人秀節目錄製」。

因有關涉及色情內容的指控並未獲得證實，邦妮最後僅因交通違規行為被判20美元（約155.6港元）的罰款，或一個月的監禁。

