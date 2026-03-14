特朗普襲哈爾克島斷伊朗命脈？ 90%石油經島上設施出口｜新聞背後

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日之際，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）警告伊朗，假如繼續封鎖霍爾木茲海峽，將摧毀島上的石油設施。伊朗方面則認為，攻擊哈爾克島已越過他們的紅線，將向美資石油企業在中東的設施進行報復。據美媒報道，儘管哈爾克島面積很小，但它卻是伊朗的經濟命脈，島上設施處理該國約90%的原油出口，分析指美軍襲擊哈爾克島代表局勢將進一步升級，亦對油價造成更大上升壓力。



在伊朗戰爭爆發的頭兩週，當美國和以色列對伊朗各地的軍事和能源設施進行猛烈空襲時，有一個地方卻毫髮無損。

2026年2月25日，衛星圖顯示伊朗哈爾克島（Kharg Island）的一個石油碼頭。（Reuters）

美軍3月13日（周五）攻擊了島上的軍事設施。據美國官員和伊朗國家媒體稱，與石油貿易相關的設施並未受到襲擊，但特朗普已威脅，如果伊朗繼續阻止船隻穿越霍爾木茲海峽，美國也將襲擊這些設施。

哈爾克島為何對伊朗那麼重要？

哈爾克島是一座珊瑚礁島嶼，位於波斯灣，距離伊朗海岸僅25公里。

幾乎每日，數百萬桶原油從伊朗的主要油田，包括阿瓦士（Ahvaz）、馬倫（Marun）和加奇薩蘭（Gachsaran），通過管道輸送到這座島嶼。由於嚴格的軍事管制，伊朗人稱之為「禁島」（Forbidden Island）。

島上長長的防波堤伸入足以容納超級油輪的深水區，使哈爾克島成為銷售石油的關鍵樞紐。伊朗90%的原油出口都在這裏加工。

長期以來，哈爾克島對伊朗的經濟至關重要。一份1984年的中央情報局（CIA）文件指出，島上的設施「是伊朗石油系統中最為關鍵的，其持續運作對伊朗的經濟運作至關重要」。以色列反對派領導人Yair Lapid最近表示，摧毀該碼頭將「重創伊朗經濟並推翻伊朗政權」。

2017年3月12日，伊朗哈爾克島（Kharg Island）石油碼頭全景。碼頭位於波斯灣，距離伊朗海岸25公里，距離霍爾木茲海峽西北483公里。哈爾格島石油碼頭將伊朗石油出口到海外。該碼頭是世上最大的露天石油碼頭，伊朗95%的原油出口都經由此碼頭。（Getty）

據路透社報道，伊朗供應全球約4.5%的石油，每日生產330萬桶原油。

據衛星圖像、岸邊照片和數據追蹤原油運輸的網站TankerTrackers.com稱，自伊朗戰爭爆發以來，該島一直在「不間斷地」裝載油輪。

路透社引述摩根大通的報告指，在美以對伊朗發動空襲前的數周，哈爾克島的原油出口量飆升至接近歷史最高水平。

路透社指，哈爾克島的原油儲存能力估計約為3,000萬桶，根據全球貿易分析公司Kpler稱，目前該島儲存約1,800萬桶原油。

美軍向哈爾克島設施發動大規模空襲

一位美軍官員向美媒表示，這次空襲規模「很大」，但避開了島上的石油基礎設施。該官員補充說，目標包括海軍水雷儲存設施、導彈儲存設施和其他軍事基礎設施。

特朗普發布美軍空襲哈爾克島的影片：

伊朗官方法斯通訊社（Farsi Agency）報道稱，伊朗方面表示，該島發生了15宗以上爆炸，但沒有石油基礎設施遭到破壞。

空襲哈爾克島對戰事和全球石油價格產生什麼影響？

據伊朗國營媒體引述德黑蘭軍方總部消息報道，伊朗表示，任何對其石油和能源基礎設施的攻擊，都將導致伊朗向該地區美資石油公司設施的報復性打擊。

美國前陸軍準將基米特（Mark Kimmitt）表示：「戰爭已經從簡單的摧毀軍隊，推翻政權演變成現在我們試圖摧毀這個國家的經濟命脈。」

2026年3月14日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump）其後在其社交平台發布影片，經美媒定位顯示，確認該島遭到襲擊，包括機場等設施遭到空襲。伊朗官方媒體則報道，空襲並未破壞島上的石油設施，但發生了超過15次爆炸。（X@sentdefender）

基米特指，美國「挾持」該島是為了確保伊朗允許船隻通過霍爾木茲海峽。他認為，如果該石油基礎設施成為攻擊目標，「很明顯，伊朗將會攻擊中東其他國家的石油設施，到那時，油價就會徹底失控。」

凱普勒高級原油分析師Muyu Xu表示，如果哈爾克島的石油設施遭到攻擊，伊朗可能需要數月甚至一年以上的時間才能重建。她又指：「他們（伊朗）仍然面臨西方的製裁，他們無法獲得足夠的資金、技術和專業知識，重建對他們來說將非常困難。」

接下來會發生什麼？

分析人士稱，伊朗可能進一步升級局勢，兌現其襲擊中東石油基礎設施的威脅。伊朗先前已襲擊了美國盟友阿曼和巴林的儲油罐，並襲擊了在波斯灣航行的油輪和貨船。

伊朗革命衛隊還威脅稱，如果伊朗的能源設施遭到襲擊，將「焚燒」該地區的石油和天然氣基礎設施。

這張攝於2025年6月22日的設計圖片中，可以看到霍爾木茲海峽和伊朗的位置。（Reuters）

就在哈爾克島遭到攻擊之際，美國宣布將向中東派遣一支由約2,500名海軍陸戰隊員和水兵組成的快速應變部隊。美國陸軍前準將基米特指出，這支部隊有可能被派去佔領哈爾克島。

目前尚不清楚海軍陸戰隊遠征部隊（Marine expeditionary unit，MEU）的具體任務和部署地點，但這些部隊歷來用於執行大規模撤離和兩棲作戰等需要艦岸轉換的任務，包括突襲和攻擊。