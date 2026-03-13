伊朗戰爭：意大利撤走駐伊拉克部隊　傳美國增派軍艦赴中東｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】 以色列（Israel）與美國2月28日起連續多天對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）喪生，引發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點，能源樞紐霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）狀況也受關注，全球出現石油危機。

特朗普要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統佩澤希齊揚則強調伊朗不會投降，德黑蘭方面3月9日選出哈梅內伊次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新一任最高領袖。

美國以色列伊朗開戰觸發全球動盪，本文會持續更新有關中東局勢的最新消息。



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香港時間3月13日

伊朗允許兩艘懸掛印度國旗油輪通過霍爾木茲海峽

【23:47】伊朗已允許兩艘懸掛印度國旗的液化石油氣（LPG）運輸船通過霍爾木茲海峽。

【22:53】意大利外交部一位消息人士表示，目前並未與伊朗就確保意大利船隻或油輪安全通過霍爾木茲海峽進行任何談判。消息人士稱：「意大利領導人在外交接觸中希望促成全面軍事降級，但不存在任何旨在以犧牲其他船隻為代價來保全部分商船的幕後談判。」

美媒：美國擬增派軍艦到中東

【22:45】《華爾街日報》引述匿名美國官員指，美國國防部正考慮派遣更多軍艦到中東，以準備護送油輪通過霍爾木茲海峽，但同時指即使增派軍艦，美軍也不會立即開始護航，直到伊朗威脅降低為止，這可能需要一個月甚至更長時間。

【22:24】美國KC-135軍用加油機3月12日在伊拉克西部墜毀的事件中，美國中央司令部指死亡人數升至6人，即機上6人全數罹難。

據司令部較早前指，事故發生在友軍空域且牽涉另一架飛機，並稱事故不是由敵方火力或友軍誤傷造成。軍方聲明指，「事故涉及兩架飛機，其中一架墜毀於伊拉克西部，另一架安全降落。」

2026年3月12日，伊朗載有爆炸物的快艇似乎襲擊了伊拉克水域的兩艘油輪並縱火焚燒。（Reuters）

意大利：撤離駐伊拉克部隊

【21:29】意大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，意大利正撤離駐紮在伊拉克埃爾比勒（Erbil）軍事基地的部隊。

他指「一枚導彈早前擊中我們在埃爾比勒的基地，意大利方面無人傷亡」，他稱出於安全考慮，決定撤離軍事人員，目前有102人返回意大利，另有約40人轉移至約旦。

他指撤離行動在後勤方面較為複雜，由於部隊無法直接乘飛機撤離，很可能需要透過陸路撤離，或許會途經土耳其。

意大利總理梅洛尼較早前稱，意方無意參與這場戰爭。

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【20:44】赫格塞思指，目前未有明確證據顯示伊朗在霍爾木茲海峽設水雷。

美國防長：伊朗導彈數量下降90%

【20:24】美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）稱，伊朗軍事能力顯著削弱，指其「沒有防空系統，沒有空軍，也沒有海軍」，他稱伊朗導彈數量下降90%，「昨天他們的單向攻擊無人機數量下降95%，正如世界所見，他們正孤注一擲在霍爾木茲海峽，我們正在應對這種情況。

赫格塞思又就霍爾木茲海峽問題表態指，不會允許該海峽繼續處於受爭議狀態。他指美國主要目標之一是摧毀伊朗海軍，以努力確保「能源流動」。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

伊朗最高精神領袖哈梅內伊的兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在空襲中倖存，並成為伊朗新最高領袖，但他在空襲後的身體情況備受關注。赫格塞思指其受傷，可能毀容（disfigured）。他並稱，伊朗領導人正移動至地堡和民用區域。

【19:09】美國總統特朗普被問及美國會否在霍爾木茲海峽展開護航行動，他稱「若然我們需要，就會這麼做。」