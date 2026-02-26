美軍集結中東之際 彭博：伊朗加快出口原油 日均出口量是1月3倍
美軍在中東海域集結之際，伊朗正加快向油輪裝載原油，此舉可能是為應對潛在的美國軍事打擊做準備。
彭博社2月25日（周三）報道，商品數據情報公司Kpler的數據顯示，2月15日至20日期間，伊朗位於南部波斯灣的哈格島（Kharg Island）原油出口量達近2010萬桶。
這個數字幾乎是1月同期裝載量的三倍，相當於日均增加300多萬桶，遠超伊朗的常規日均裝載量。
在那幾天，哈格島東南水域觀測到的油輪數量從8艘增至18艘，增幅超過一倍。到2月22日，仍能觀測到有9艘油輪停泊。
這一變化正值美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中東地區部署大量軍事力量，規模堪比2003年美國攻擊伊拉克之前的兵力集結。
2025年6月，在為期12天的伊以空戰期間，美軍對伊朗的核設施發動空襲。伊朗在美軍打擊前夕，曾緊急將大量原油裝入油輪，運離港口，並且儘可能多地運往哈格島。2024年緊張局勢升級期間也出現過類似情況。
石油生產和出口是支撐伊朗經濟的關鍵支柱，而這場裝油競賽將使德黑蘭在潛在中斷前儘可能釋放石油產能。
報道稱，這些主要從哈格島出口的原油須經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，多由竭力迴避偵測的油輪承運。
衛星圖像分析平台TankerTrackers.com聯合創始人馬達尼（Samir Madani）表示，目前尚不清楚伊朗油輪的後續動向，但若美國最終發動襲擊，這些油輪很可能分散航行。
他預計伊朗本月日均出口量會在150萬至160萬桶之間，2月15日以來運輸量的激增，推高了這一預期。
