夾公仔機助日本機舖起死回生　為何在台灣卻被視為商場沒落象徵？

走進東京池袋的週末午後，喧囂的電子音效中，你已很難看見《街頭霸王》（Street Fighter）這類格鬥機台的身影。取而代之佔據黃金店面的，是一排排望不到盡頭的夾公仔機。這不是產業衰退的跡象，反而是起死回生的信號。根據法新社報導，日本夾公仔機營收佔比已從90年代的20%飆升至60%。然而，同樣的機台場景搬到台灣，卻往往被視為商圈沒落的象徵。究竟，日本是如何將「夾公仔」做成支撐產業的「體驗經濟」，而台灣又為何陷入「無人店」的紅海競爭？



傳統機台退守地下室！夾公仔機憑什麼成為日本遊樂場的「營收救世主」？

這是日本遊樂產業最劇烈的一次板塊挪移。根據日本遊樂產業協會（JAIA）數據，雖然過去30年間，全日本遊樂場數量蒸發了八成，但整體產業營收卻沒有崩盤。靠的是什麼？正是那些曾經被視為配角的夾公仔機。

產業專家鴫原盛之觀察到一個關鍵轉折：

夾公仔機正在支撐整個產業。

隨着家用主機與手遊瓜分了傳統街機的市場，格鬥與賽車遊戲被迫退居地下室或高樓層。反觀夾公仔機，它串聯起機台製造商、獎品供應商與通路商，形成一條龐大的「實體娛樂供應鏈」。在日本，這不是夕陽產業，而是轉型成功的典範。

花費六倍價格也要夾？消費者買的究竟是「玩偶」還是「多巴胺」？

在經濟學的理性假設中，消費者不該花3000日圓去夾一個市價可能僅值幾百元的玩偶。但20歲的學生野木鈴奈打破了這個邏輯：

即便無法保證成功，但我享受的是那種成就感。

野木鈴奈每週兩次的「朝聖」，展現了新世代的消費觀，她買的不是商品本身，而是「不確定能否抓到的刺激感」。日本業者精準捕捉到這種心理，透過機台難度的微調與獎品的獨特性，將「購物」轉化為一場小型的「冒險遊戲」。當投幣的那一刻，消費者獲得的多巴胺，遠比商品本身的標價更值錢。

為什麼在日本是「產業火車頭」！到了台灣卻變成「商圈沒落指標」？

這或許是台灣讀者最想問的問題。為何在台灣，夾公仔機店越開越多，大家卻覺得這條街「快不行了」？核心差異在於商業模式的底層邏輯，日本做的是「服務業」，台灣做的是「租賃業」。

在日本，夾公仔機店依然保有大量的店員，他們負責擺位、炒熱氣氛、甚至在顧客夾不到時「悄悄幫一把」。這是有溫度的互動體驗。

反觀台灣，多數走的是「場主與台主」的無人店模式。對房東而言，這只是在找不到長期租客時的「過渡性填空」；對台主而言，則是單純的被動收入投資。缺乏服務、缺乏互動，當一條街只剩下冰冷的機台與監視器，自然給人一種「正經生意做不下去」的蕭條感。

IP授權與粉絲經濟！是日本夾公仔機無法被取代的護城河嗎？

我很喜歡寶可夢，所以經常來尋找。

專業玩家倉崎明的一句話，點出了日本夾公仔機長盛不衰的終極秘密，就是人物IP（智慧財產權）。對粉絲而言，這不僅是遊戲，更是「身份認同」的展現。日本遊樂場與動漫IP深度綁定，推出大量「遊樂場限定」的景品，這些商品在一般通路買不到，創造了極高的「稀缺性」。

這種「粉絲經濟」構築了強大的護城河。台灣的夾公仔機若想擺脫「低端殺時間」的標籤，或許該思考的不是如何降低租金，而是如何像日本一樣，讓機台內的商品，成為消費者心中無法拒絕的渴望。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何日本靠它救活千億產業！台灣卻把它當作商圈沒落象徵？專家點出關鍵差異：營業額暴漲60%的秘密曝光】