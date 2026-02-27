日本少子化問題嚴重　新生嬰兒連續十年創新低　勞動力缺口或擴大

日本新生兒數量連續十年創下歷史新低。在高齡少子化壓力持續加劇的情況下，日本首相高市早苗領導的內閣受促加快推動社保制度改革，以確保養老金等福利體系具備可持續財源。此外，人口結構斷層加深，日本的勞動力缺口未來可能進一步擴大。



日本厚行勞動省在周四（2月26日）發布的數據顯示，包括外國居民生的寶寶在內，2025年的日本新生寶寶同比下降2.1%至705,809人，過去十年下降30%。

這次發布的數據令當局無法樂觀的是，新生兒人數下降的速度大大超出了官方此前的預期。日本國立人口和社會保障研究所2023年發布的報告曾預測，包括外國居民生的寶寶在內，日本新生兒數量要到2042年才降至70萬左右，如今則是提前了17年。

日本首都圈的出生人數佔全國三成。東京地區的出生率這次略升1.3%，是九年來首次出現增長。這除了與新婚人數增加、人口持續流入都市圈有關外，東京都女知事小池百合子去年推出的「兒童第一」津貼，給生二胎家庭免費托兒津貼也起到了推動作用。

圖為2024年4月28日，日本的寶寶被父母帶到參加在東京淺草寺舉行的傳統活動「哭泣相撲」（泣き相撲）。儀式中兩名相撲手將各自抱着一名嬰兒，裁判則做鬼臉並大聲喧嘩，讓寶寶哭出來。人們相信這種儀式可助孩子們健康成長並辟邪。（Reuters）

高市政府上台後也宣布，將在4月開始發放名為「兒童及育兒補助金」的津貼，增設企業托兒中心等措施。不過，負責應對人口萎縮問題的部長還得兼任包括領土爭端以及食品安全等其他11個職務，這使得外界認為，高市對推動生育的重視程度不如歷屆政府。

日本政府周四表明，正努力建設更強勁的經濟，以減輕雙職工家庭的育兒經濟負擔。日本內閣官房副長官尾崎正直說：「我相信取得了一些成功，但不幸的是，我們未能逆轉（出生率下降）這一趨勢……我相信（關鍵因素）是實現強勁的經濟增長。」

《日經新聞》指出，人口減少是全球問題，多國女性的生育率普遍低於2.1，也面臨人口紅利轉變為人口負債的局面。

近期，日本防衛大臣小泉進次郎在各地活動時多次被請託抱嬰兒，且多數孩子被抱起後就放聲大哭，逗趣反應成為一大看點，也在網路上掀起「小泉進次郎抱嬰兒系列」的話題熱潮。（X@shinjirokoiz）

日本的養老金體系依賴現役勞動人口繳費來維持運轉。如果生育率持續低迷，社保制度改革又遲遲不落實，日本養老金制度的可持續性將面臨嚴峻挑戰。

此外，勞動力短缺也將拖累經濟增長。在無法儘快通過人工智能等技術提高生產力的情況下，日本必須引入更多外國勞工以彌補缺口。然而，如果高市政府收緊外國人口政策，這無疑與緩解勞動力短缺的需求背道而馳。

本文獲《聯合早報》授權轉載

