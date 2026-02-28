Pokémon30週年　吸金2萬億成全球最強IP　稀有卡片價格高達780萬

30年前的2月27號，全球第一款寶可夢（Pokémon，又譯寵物小精靈）遊戲問世，換句話說，寶可夢已經30歲了。這款IP，在GameBoy遊戲上暴紅後，相繼變成卡牌遊戲、動畫電影、手機抓寶遊戲，甚至在今年2月，還開設了全球首座「寶可夢樂園」。有數據顯示，寶可夢吸金破2.3萬億港元，堪稱全世界最會賺錢的IP。



寶可夢迎來發行30週年，官方於2月27日釋出紀念影片，從皮卡丘（Pikachu，又稱比卡超）開始回顧每個世代的經典角色。東京JR新宿站大型LED看板一口氣展示1025隻寶可夢，而位於東京讀賣樂園的史上首座常設主題樂園也於2月5日開幕，開賣首日因購票人潮過多導致網站當機，再次證明這個IP歷經30年仍具有驚人的吸金能力與全球影響力。

寶可夢的起源可追溯至30年前的開山之作《寶可夢紅／綠》，這款GameBoy遊戲在暢銷榜單上名列前茅後，卡牌、動畫、電影接力問世，讓IP利益最大化。當年結合AR技術推出的抓寶遊戲，在全球掀起現象級熱潮，時至今日仍未退燒。任天堂也持續推陳出新，主打無壓力、無競爭的寶可夢IP首款慢活沙盒遊戲預計3月初開賣，好幾款遊戲營收都超過10億美元（約78億港元），儘管製作費不及3A遊戲（AAA/Triple-A game），卻仍讓死忠玩家願意買單。

根據統計，在全球收益最高的媒體特許經營權榜單中，寶可夢以驚人的2880億美元（約2.3萬億港元）總收入獨佔鰲頭，Hello Kitty、小熊維尼、米奇老鼠都望塵莫及。近幾年寶可夢更搶攻全球正在掀起的「童心未泯」商機，美國加州的寶可夢商店入場消費者清一色都是成年人。總經理Johnny Gagne表示，當消費者購買這些以前的寶可夢卡牌和玩具時，它們會把人拉回到過去一起玩耍的美好時光，這本身就能帶給人快樂。

集換式卡牌對戰捲土重來，也讓寶可夢卡牌價值翻倍，甚至有人將其當作新的投資標的。「Toy Insider」主編Marissa Silva認為，集換式卡片現在正經歷巨大的復興，這很大程度上要歸功於寶可夢，粉絲們對此非常著迷，大家都在享受拆卡的樂趣，執著於卡包裏藏著哪些卡牌，TikTok無疑是推動這股潮流的重要力量。據了解，某些卡片一張就售出數十萬美元，甚至有一張極其稀有的卡片在2022年2月以接近100萬美元（約780萬港元）的價格成交，部分卡片在拍賣會及私下交易中的成交價都超過10萬英鎊（約106萬港元）。

寶可夢對戰的熱忱不限於卡牌遊戲，今年的寶可夢歐洲國際錦標賽在倫敦盛大登場，比賽項目五花八門，吸引7千人來挑戰，數量更是冬奧運動選手的兩倍。國際巨星們也為之瘋狂，歌手Jisoo最愛伊布、足球巨星拉明耶馬（Lamine Yamal，又譯亞馬爾）喜歡基格爾德，Lady Gaga也表示她最喜歡的寶可夢是胖丁（舊譯波波球）。不論國籍、不分年紀，寶可夢的魅力走過30年，已成為全球最賺錢的IP之一，而佔地2.6公頃、預計將有600隻寶可夢登場的東京主題樂園，更成為這個里程碑的最大亮點。

