大阪博物館推「百萬黃金糖」掀瘋搶潮　買到等於淨賺約70萬日圓

日本大阪天保山糖果博物館近日展出一款純金打造的「金糖」，完美復刻1923年誕生、擁有百年歷史的國民零食。



這顆純金糖重達57克，外型忠實呈現經典的方柱錐形，目前每月僅限1人以100萬日圓（約5.1萬港元）抽籤認購。

「100萬純金糖」抽籤開跑 價值破172萬日圓民眾瘋搶

《每日新聞》報道，這場引發全日關注的「金糖抽籤」，由經營該博物館的吉十屋（Kishiju）發起。館方決定在今年1月至3月期間，每月僅釋出一個名額，讓幸運兒能以100萬日圓（含稅）的價格，將這顆重達57克的純金紀念糖帶回家。

以今年1月底黃金場外交易價創下新高計算，每克金價飆破3萬日圓，這顆57克的金糖單是黃金本身價值就高達約172.4萬日圓。代表只要抽中認購權，等於現賺超過70萬日圓（約3.6萬港元）。

更多大阪天保山糖果博物館的展品照片：

從嬰兒到老人全投籤！大阪「百萬金糖」引暴動

館方透露，許多家庭為了提高中獎率「全家總動員」，從剛出生的嬰兒到家中的長輩全部都送件申請。甚至有遊客直言，雖然手頭不一定寬裕，但「如果真的中獎了，我會不惜一切代價募到那100萬日圓！」。

這座位於大阪天保山的糖果博物館於去年12月開幕，館內不僅展出承襲大阪關西世博會精神的珍貴作品，還設有全日本各地的特色甜點專區。原本是為了推廣甜點文化，沒想到因「金糖100週年」與「高金價」的巧合，讓這顆金塊成為最具話題性的展品。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】