告別庫克：15年苦行創4萬億市值帝國　開拓全球供應鏈成果鏈之王

2011年10月4日，iPhone 4S發布會，這是庫克(Tim Cook)正式接任蘋果CEO不到兩個月後，迎來的第一場重大考驗。也是蘋果在喬布斯不再親自站台後的首場重要新品發布會。



庫克身穿藏青色的襯衫，衣擺束入褲腰，略顯拘謹地在臺上踱步介紹，語氣平穩、娓娓道來，一板一眼地像個產品經理。讓習慣了喬布斯激情演講的觀眾有些不適應。

庫克也沒有像喬布斯那樣獨挑大梁，他只負責了開場和環節串聯，具體的產品演示則交給了其他高管，更為強調團隊協作的概念。

這場發布會似乎從一開始就注定反響平淡。外界本就帶「後喬布斯時代能否持續創新」的放大鏡觀察，而庫克在首秀中推出的並非媒體與消費者普遍期待的iPhone 5，只是外觀與iPhone 4幾乎一致的iPhone 4S。

2010年7月16日，美國加州，蘋果行政總裁喬布斯（Steve Jobs，右））和首席營運長庫克（Tim Cook，左）在蘋果總部舉行的新聞發布會上發表講話。（Getty）

失望情緒迅速反映在股價上，蘋果股價在發布會期間一度下跌5%。

這場發布會的重頭戲，更多聚焦於iPhone的內部升級，比如被蘋果大力宣傳為「革命性智能個人助理」的Siri。

在ChatGPT尚未問世的年代，Siri被視為「通往未來的鑰匙」。

但受限於當時服務器壓力和識別率問題，很多用戶發現，Siri其實並沒有演示中那麽「聰明」，也由此開啟了長達數十年的「Siri為什麽這麽笨」的經典吐槽史。

難以延續喬布斯的舞臺魅力，也沒有喬布斯時代那種「one more thing」的驚艷之感，當年，大量媒體以「令人失望」（disappointing）、「未達預期」（underwhelms）、「未能激發熱情」（fails to excite）、「缺乏驚喜」（lack of surprise）等尖銳評價，去定義這場發布會。

彼時的庫克或許未曾想到，從這場發布會起，「創新不足」的標簽伴隨了他整整十五年。

但與此同時，這場發布會也成為一個重要轉折點——他開始將一家依靠「天才靈感」驅動的公司，逐步轉型為憑借「卓越運營與生態系統」支撐的萬億級商業帝國。

上任之後，庫克充分發揮其運營專長，迅速拓展全球運營商合作版圖，尤其加大了在中國市場的投入；對比喬布斯時代的「擠牙膏」式供貨，他憑借頂尖的供應鏈管理能力，實現全球同步大規模發售，推動了蘋果市值與利潤大幅增長。

最終，依托蘋果生態築起的強大「護城河」，iPhone 4S依舊取得了驚人銷量。

就在發布會的第二天，喬布斯因病去世。這也讓iPhone 4S意外成為了一件「紀念品」，甚至醞釀出了「4S=For Steve」的民間解讀。

就此，庫克時代正式開啟。

iPhone 4是喬布斯親自上台發佈的最後一部手機，被普遍認為是一款「劃時代的產品」。（觀察者網）

15年如「苦行僧」：每天淩晨四點起床，開會到深夜

當地時間4月20日，蘋果公司突然宣布，庫克將於9月1日正式卸任CEO一職，轉任董事會執行主席。由有着「蘋果金童」之稱的硬件部門負責人特努斯（John Ternus）接棒。

這一結果既在意料之外，也在情理之中。

近幾個月，有關庫克即將退休的傳言不斷發酵，但他在公開場合始終否認相關消息。

上個月，庫克在《早安美國》節目中明確表示，所謂退休傳聞不過是「謠言」。

「我從未說過要退休，我深深熱愛着我的工作，」他說道，「28年前我加入蘋果，此後的每一天，我都為此滿懷熱愛。」

而在庫比蒂諾總部隱秘的董事會議室內，氛圍卻早已悄然變化，幾分疲憊之意在私下悄然蔓延。

蘋果內部人士透露，庫克曾向部分高管坦言，自己已感到身心俱疲，希望逐步卸下日常管理重擔。公司的繼任者規劃也從2025年起明顯提速。

《華爾街日報》寫道，在執掌蘋果的大部分時間裏，庫克對公司保持着近乎「苦行僧」式的投入：每天淩晨四點前便起床，審閱全球銷售數據。

他還會在周五與運營及財務高管召開例會，會議常常持續至深夜，被不少人戲稱為「與Tim的約會之夜」。

随着2025年iPhone 16e、iPhone Air的推出，2026年折叠屏iPhone的加入，叠加iPhone 16、iPhone 16 Plus等旧机型持续在售，预计2026年底Apple在售iPhone机型将至少达8款。（mashable）

2004年至2014年的蘋果首席財務官奧本海默（Peter Oppenheimer）評價道：「他承擔了世界上最重大的責任——地球上任何人都無法承擔的重大責任——而且他做得非常出色。」

據報道，1998年，從計算機製造商康柏公司被喬布斯招募加入蘋果後，庫克重塑了蘋果的產品庫存管理模式，並於2007年出任首席運營官，輔佐喬布斯將蘋果從破產邊緣拉回正軌。

在2010年奧本大學的畢業典禮演講中，他曾表示，蘋果和創始人喬布斯為他提供了「每天從事真正有意義的工作的機會」。

2011年庫克接手蘋果時，正處於一個特殊且壓力巨大的節點：公司站在輝煌的頂峰，卻也面臨着巨大的不確定性。

一方面，新款iPhone的發布已然成為文化風向標，關註度堪比好萊塢重磅大片；iPad剛剛開創了平板電腦市場，MacBook Air引領着輕薄本趨勢，蘋果的財務狀況也十分穩健。

另一方面，公司始終籠罩在喬布斯病重的陰影之下。喬布斯在辭職信中直言已「無法繼續履行職責」，並在庫克上任僅僅六周後去世。

當時，全世界都在追問同一個問題：沒有喬布斯掌舵，蘋果還能否打造出具有行業變革性的全新產品？

這個問題一問就是15年，而事實也證明，盡管多年來業績斐然，但庫克確實並非是喬布斯那樣的「創新夢想家」。

他更像是一位「守成者」與「運營大師」。在庫克的帶領下，蘋果將iPhone打造成超級平臺，並圍繞其構建起服務生態，陸續推出Apple Watch、AirPods等硬件產品。

本就以精細化運營全球消費電子供應鏈聞名的庫克，上任後更重新定義了現代科技企業的運營模式。蘋果的產品組裝供應鏈從中國的大型生產基地延伸至印度、巴西，遍布五大洲的零售網絡也廣受市場認可。

圖為2015年3月9日，蘋果公司(Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）在加州的蘋果發表會上推出Apple Watch。（Reuters）

庫克手下的蘋果更像「金融巨頭」，而非科技巨頭？

《紐約時報》評價稱，庫克的卸任標誌着「美國商業史上最成功的其中一段高管任期就此落幕」。

在他執掌蘋果期間，公司年利潤翻了兩番，突破1100億美元；市值更是增長十倍以上，達到4萬億美元；全球活躍設備保有量也從2億台增至25億台。

如此亮眼的財務成績，也讓投資人對他的離開倍感不舍。

「他是一位極其成功的CEO，在接手這樣一個被認為很難接替前任的職位時表現出色。作為投資者，我不願看到他離開CEO這個崗位」，美國櫻桃巷投資公司（Cherry Lane Investments）合夥人梅克勒（Rick Meckler）直言。

研究公司Forrester首席分析師迪潘詹·查特吉同樣認可庫克為蘋果帶來的財務穩定性，但也批評他未能推出如同iPhone 一般、足以支撐蘋果未來二十年成功的劃時代產品。

他甚至評價稱，庫克承接了喬布斯留下的基業，將蘋果打造成了一家「業績穩健、抗風險能力強的金融巨頭」，而非真正意義上的科技巨頭。

文章獲《觀察者網》授權轉載

