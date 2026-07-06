日本隱形貧困：失業司機靠$4800長俸住車上　四處漂泊求只安全

日本的汽車休息站，白天是遊客和司機歇腳的地方，夜晚卻成了一些貧困者的棲身之所。日本放送協會（NHK）此前對日本1160個路邊休息區進行調查。結果顯示，其中335個（佔總數的29%）出現以車為家的流浪人。



這些人的苦難不為外界所知，成為日本社會裏的「隱形貧困群」。其中有一些是貧困婦女，在休息站內艱難度日。

日本2002年推出《無家可歸者自立支援特別措施法》，官方將「無家可歸者」定義為在城市公園、河流、道路、火車站等公共場所生活的人。然而，這一定義近年被指已跟不上現實變化，因為新型貧困群體的居所已逐漸轉移到網咖和漫畫咖啡館。

官方將「無家可歸者」定義為在城市公園、河流、道路、火車站等公共場所生活的人。（Getty Images）

東京都政府此前的調查顯示，每天約有4000人因沒有固定住所，只能在這些場所過夜。與此同時，日本汽車休息站也正成為貧困者新的棲身地點。

從網咖到便利店 日本無家可歸者四處尋覓棲身之處

靜岡縣民間救貧組織「POPOLO」秘書長鈴木和樹（44歲）指出，日本的無家可歸現象已演變成一種「混合型」現象。

除了網吧和24小時便利店，也有約一成無家可歸者睡在車裏。白天，他們把車開到商場、公園等地消磨時間；到了晚上，再把車停在休息站內，過着孤獨而漂泊的生活。

「POPOLO」發現，不少車居流浪者的生活狀況已跌至谷底。透過車窗可見，車內毯子、衣物和生活垃圾混雜堆放。

「POPOLO」發現，不少車居流浪者的生活狀況已跌至谷底。（示意圖，Unsplash@Clay Leconey）

一名68歲的貨車司機失業後，每月只能依靠約10萬日圓（約4800港元）養老金生活。由於付不起房租，只好住在車裏。他在車內生活了一年半，體重驟減近30公斤。車檢過期後，他的車就未曾離開過路邊休息區。

調查還顯示，在以車為家的貧困者中，約兩成為女性。一名40多歲的女性長期在群馬縣和長野縣鄉間的休息站之間輾轉。當社工接近她時，她說：

我已經在車裏生活三年了。

社工觀察到，她通常會把車停在休息區燈光較亮的地方，以保護自身安全。她只在明亮、容易被人發現的地方過夜；但她也擔心長時間停留在同一個休息站會引人注意，只能開着車住不同的休息站。

《讀賣新聞》指出，隨着網路普及，流浪者的生活範圍正在擴大，棲身場所也日益多樣化。日本雖設有支援無家可歸者的機制，例如提供臨時住宿等救助措施，但以車為家的流浪者不在現行福利救助範圍內，他們因而成為社會中孤立、難以獲得救助的「隱形貧困群體」。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】