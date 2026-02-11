買不起5元文具　印尼10歲童樹上輕生　遺手寫信「媽媽妳不要哭」

印尼最南端省份東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）一名就讀小學4年級的10歲男童，疑似因家境清寒，無力負擔約1萬印尼盾（約港幣5元）購買書本與筆等文具費用，在1月29日留下給媽媽的遺書後走上絕路。



「再見了媽媽」 10歲童留字條訣別

據《雅加達環球報》（Jakarta Globe）報道，事發在恩加達縣（Kabupaten Ngada）的偏遠農村，就讀某公立小學的男童，1月29日上午11時，被人發現在祖母家旁的樹上尋短，經搶救仍宣告不治，讓家屬悲痛萬分，難以接受。

印尼一名10歲男童，疑因無力負擔約5港元的文具，給媽媽留下遺書後走上絕路。（示意圖/pexels@ron-lach）

男童曾手寫親筆信，上頭寫下：

媽媽，我要走了。請讓我走，不要哭，媽媽。妳不需要哭，也不用找我。再見了，媽媽。

據了解，男童身世坎坷，父親在他出生前就離家，由47歲母親務農獨自拉拔5個孩子長大，但微薄的收入難以支撐全家生計，因此家中只有2個小孩持續接受正規教育。

平日男童多與年近80歲的祖母，住在一間由竹牆與鐵皮屋頂，搭成的簡陋小屋內：「我們總是盡力滿足他的需求。」但男童最後仍因繳不出學費與文具費，擔心給家裡造成負擔而走上絕路。

社會安全網失靈 政府承諾檢討

印尼兒童保護委員會表示，小學階段的兒童對社會壓力極為敏感：「經濟困難可能確實存在，但警方的調查不能止步於此，必須深入釐清孩童的家庭互動模式，以及在學校是否遭遇排擠或霸凌。」

事實上，這類案件早在2023年爪哇省凱布曼（Kebumen）發生過，一名與祖母同住的小學生，因花光零用錢選擇投河輕生，「雖然方式不同，但背景驚人地相似」，因此委員會呼籲警方切勿草率結案，唯有徹底調查才能防止模仿效應與類似悲劇重演。

另外，儘管男童一家人家徒四壁，但當地居民卻指出，他們並未登記在住房補助、教育援助或其他社會福利計畫的名單中。對此，印尼社會事務部長賽富拉（Saifullah Yusuf）哀悼，坦言這是「數據問題」，強調政府必須確保貧窮數據的準確性，才能真正觸及需要保護與賦權的弱勢家庭；印尼基礎與中等教育部長阿卜杜爾（Abdul Mu’ti）也表示，正在審查校園支持系統是否存在缺口。

東京JR路軌驚見腐爛「無頭屍」！警搜出繩索：輕生可能性高

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】