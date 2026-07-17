伊波拉疫情擴散兩月致700死　無國界醫生促擴大醫療應對規模

剛果民主共和國於5月15日宣布爆發伊波拉疫情，當地累計確診個案已接近2,000宗，死亡人數逾700人。短短兩個月內，是次由本迪布焦病毒（Bundibugyo virus）引發的伊波拉疫情，已成為歷來第三大、且傳播速度最快的伊波拉疫情。

目前，共有逾2,200名人員參與無國界醫生的伊波拉疫情應對工作，包括約800名由組織支援的當地衞生部員工。無國界醫生指出，疫情正以前所未見的速度持續蔓延，並擴散至新的地區，惟目前控制措施仍然不足，呼籲衞生當局及人道組織迅速增加資源，緊急擴大醫療應對規模。



圖、文：無國界醫生

無國界醫生緊急項目經理紐波特（Trish Newport）指：「每一次醫療延誤都會造成更多人死亡。現時愈來愈多人受感染，愈來愈多家庭失去摯親，應對工作亦變得更為困難。我們需要更強而有力、協調一致的國際行動並加快應對步伐，確保民眾能及時獲得伊波拉病護理及其他基本醫療護理。」

疫情的蔓延速度超越應對能力

截至7月12日，剛果民主共和國的確診個案在不到五星期內急增三倍，由650宗增至近2,000宗；死亡個案則由130宗增至逾700宗，增幅超過五倍。現時疫情規模已超過該國2018至2020年伊波拉疫情個案總數的一半。疫情至今持續擴散至更多地區，令人尤其憂慮。然而，當地醫療護理覆蓋不足、監測系統不勝負荷，以及治療中心承受的壓力遞增，導致主要城市以外的社區仍未獲得足夠支援。

伊波拉病治療中心的救援人員徹底清洗每一件使用過的個人防護裝備。©MSF

無國界醫生醫療項目經理拉吉醫生（Ayokunnu Raji）表示：

在蒙布瓦盧（Mongbwalu），我們每天都目睹這些缺口所帶來的致命後果。在伊波拉病治療中心，許多病人送抵時已情況危急。自組織開展疫情應對工作以來，我們已協助57名病人康復，但同時超過110名病人不幸離世。若能調配更多國內及國際資源，將有助遏止疫情進一步蔓延，阻止生命流逝。

多重危機夾擊下的應對挑戰

正在爆疫的剛果民主共和國，持續面對武裝衝突、人口流離失所及多重公共衞生危機。動盪的局勢令部分社區難以獲得醫療護理，而無國界醫生團隊亦需同時應對霍亂及瘧疾等其他迫切的醫療需求。隨着雨季臨近，預計瘧疾個案將大幅增加，令本已不勝負荷的醫療系統百上加斤。與此同時，剛果民主共和國及其他國家實施的行動限制措施，包括關閉邊境、自我監測要求，以及對人道工作者施加的相關措施，亦為專責應對伊波拉疫情的人員調動及輪換帶來額外挑戰。

讓應對工作更貼近社區

無國界醫生認為，要減慢並最終遏止疫情蔓延，關鍵在於讓應對工作更貼近社區，包括持續擴大檢測能力、加強接觸者追蹤及推動社區參與，同時加強醫療應對及疫情監測系統，以便盡早識別和隔離病人。

自疫情爆發以來，無國界醫生團隊在該國伊圖里省（Ituri）、北基伍省（North Kivu）、南基伍省（South Kivu）及喬波省（Tshopo）開設七間伊波拉病治療中心及超過15個隔離設施。截至7月14日，組織已接收超過968名病人，當中357人為確診個案。組織持續支援當地衞生部展開疫情監測與個案偵測，增強社區參與及加強培訓，以及確保民眾能安全獲得其他必要醫療護理。另外，組織已由金沙薩（Kinshasa）及海外運送數百噸醫療物資及設備至疫情爆發的各地。

紐波特強調：「我們不能繼續以現有有限資源應對目前嚴峻的疫情。只有採取強而有力、資源充足的醫療應對行動，才能真正反映當地實際需求，並防止這場疫情演變成我們無法控制的危機。為此，國際社會必須立即擴大援助。」

無國界醫生在布滕博(Butembo)的伊波拉病治療中心。該中心的醫護人員正在一間隔離病房內安裝呼吸器，協助一名呼吸困難的病人。©MSF

無國界醫生再次呼籲衞生當局及人道組織迅速增加資源，全面加強伊波拉疫情應對工作，包括社區參與、疫情監測、檢測與診斷、病人護理、康復者支援，以及安全且具尊嚴的遺體處理和喪葬工作，同時確保其他迫切的醫療需求亦得到妥善照顧。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。