日本2025工傷數據出爐：死亡僅700人　傷亡群體中銀髮族佔3成

根據日本厚生勞動省統計，2025年因職業災害死亡的人數（不含COVID-19傳染病相關數據）為700人（較前一年減少46人），創下歷史新低。因職災停工4天以上的死傷人數為13萬5333人（較前一年減少385人），連續5年維持在超過13萬人的水準。



60歲以上的死傷人數為4萬2318人，刷新歷史新高。全體中銀髮族所佔的比例逐年增加，25年達到31.3%。

傷亡群體中銀髮族所佔的比例逐年增加，2025年達到31.3%。（Unsplash@Beth Macdonald）

死亡人數大幅減少

職業災害的死亡人數在30年前的1990年代曾超過2000人，但現在已減少至接近當年的3分之1。另一方面，因職災停工4天以上的死傷人數在2009年錄得10萬5718人後，近10年左右呈現緩慢增加的趨勢。

依行業別來看，死亡人數最多的是營造業，25年為214人（佔整體的31%），製造業為115人，卡車等陸上貨運業為80人。從因職災停工4天以上的死傷人數來看，行業別榜首為製造業的2萬6371人。

從職業災害的發生率來看，2023年每1000名勞工的年度發生率（年死傷千人率），60歲以上為4.022。與30多歲的年齡層相比，男性約為2倍，女性約為4倍。

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