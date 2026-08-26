羅興亞危機踏入第9年：兒童求醫更遲、病情更重

在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）龐大而擁擠的難民營內，一場遠離國際鎂光燈的人道危機正嚴重影響羅興亞難民的年輕一代。越來越多兒童前往醫療設施時病情已惡化，並同時面對多重而複雜的身體及心理健康問題。

圖、文：無國界醫生



無國界醫生位於庫圖巴朗醫院的新生兒科部，院內醫護人員正為新生兒提供醫療護理。（Nazmul Islam/MSF）

距離逃離緬甸極端暴力事件已過了九年，在目前這群被無限期困在營地內的130萬名難民中，兒童佔超過一半。而隨着國際援助資金持續縮減且前景未明，令家庭難獲基本糧食、醫療護理和教育，兒童終日面臨生存風險。

除了身體的困苦，營內的兒童及其家人亦承受着沉重的心理壓力──他們被迫無了期生活在看不見出路的困境中，而當前的政治局勢至今未能有實質的解決方案，亦無法確保他們的長遠安全及尊嚴。在無國界醫生於當地最大的醫院兼主要轉介樞紐庫圖帕朗醫院（Kutupalong Hospital），醫療隊正目睹這場危機造成長期被忽視的影響。這間原本主要診治季節性及常見疾病的醫院，如今卻要應對愈來愈多危及生命的兒科個案。

在醫院的新生兒科部，一名醫生正在檢查一名新生兒的情況。（Nazmul Islam/MSF）

由於國際援助資金大幅削減，基層醫療站陸續縮減規模，這使得庫圖帕朗醫院等第二層轉介設施，不得不承擔遠超原本設計負荷的緊急醫療需求。現時，嚴重身體疾病、長期營養不良及急性心理健康問題正同時衝擊兒童健康，令他們病情更重，救治難度亦大增。

兒科病房內反覆入院的兒童

在庫圖帕朗醫院兒科病房內，25歲的雅斯米達（Yasmida）坐在病床旁，抱着18個月大的女兒薩迪亞（Halima Sadia）。薩迪亞身形瘦弱，因嚴重營養不良、發燒及持續感染而變得十分虛弱，甚至無法自行坐下或站立。雅斯米達於2017年逃離緬甸，歷經15天攀山涉水的艱險旅程後抵達孟加拉。如今，她與一家七口同住於難民營內，日常生活幾乎被女兒反覆染病所佔據，有時甚至一個月內需多次住院。

雅斯米達說：「我的女兒已病了很多天。自她出生以來，我們曾到營內不同醫院及醫療設施求診約10至12次，她更曾四度入住無國界醫生醫院。」

雅斯米達在深夜面對醫療緊急情況的經歷，反映營地居民面對的嚴重治安及交通障礙。「晚上在營地外出十分可怕，因為到處都漆黑一片，令我感到很害怕。有一次凌晨兩點，女兒病情極為嚴重。我和丈夫抱着她趕往醫院，但不久便遇上一群男子。他們毆打我丈夫，搶走他身上所有財物。那天晚上我們非常害怕，只好帶着女兒回家，直到第二天早上才帶她求醫。正因如此，如果孩子在夜間生病，我們根本不敢外出，結果錯過及時治療，病情只會愈來愈嚴重。」

無國界醫生庫圖巴朗醫院副院長沙哈里亞爾醫生（Dr. Md. Nadim Shahariyar）在兒科部門檢查一名出生僅10天、病情危重的嬰兒（Nazmul Islam/MSF）

這種延遲求醫的情況在難民營內十分普遍。庫圖帕朗醫院副院長沙哈里亞爾醫生（Dr. Md. Nadim Shahariyar）指出，雅斯米達和薩迪亞的故事只是更廣泛趨勢的縮影：「過去幾年，我們觀察到兒科住院情況出現顯著變化。其中最明顯的一點是，病人在送院時情況更危急，而且往往同時患有多種疾病。以往病人一般只患上一種疾病，康復進度亦良好。但近年，兒童來到醫院求醫時，病情往往已發展至較後期階段，並伴隨多種疾病及併發症，令臨床治療更具挑戰。」

無國界醫生庫圖巴朗醫院的醫療團隊正為一名出生僅10天的嬰兒提供緊急醫療護理（Nazmul Islam/MSF）

納迪姆醫生指出，人道援助資金的大幅削減，迫使許多家庭在日常生活中作出艱難取捨，直接導致延誤求醫。

「我們留意到資金大幅減少，令許多營內家庭連最基本的生活需要都難以應付。當父母必須優先解決食物、安全等生存問題時，往往會延遲帶患病子女到醫院求醫，直至病情變成危及生命的緊急狀況，導致醫院湧入更多重症個案。當兒童因營養不良或其他疾病而導致免疫系統受損時，康復會變得格外困難。即使接受治療，結果亦未必理想。營養不良就像一個無形的放大器，把原本可治療的兒童感染變成危及生命的緊急情況。」

無國界醫生庫圖巴朗醫院心理健康部門的外觀。（Nazmul Islam/MSF）

青少年身心健康瀕臨臨界點

除了身體疾病外，一場心理健康危機亦正為年輕人帶來沉重打擊。長期壓力、極端貧困、教育機會不足，以及家庭衝突等因素，正導致青少年的精神困擾情況急升。13歲的碧緹（Beauty）和14歲的賈斯敏（Jasmine），都曾在擁擠的住所內走到情緒崩潰邊緣，甚至一度試圖自殺。她們其後在無國界醫生的心理健康輔導空間「Shantikhana」（孟加拉語意指「和平之家」）接受了精神科護理與心理輔導。

兩名羅興亞兒童在醫院的指定兒童遊樂區一同玩耍。（Nazmul Islam/MSF）

碧緹回憶她當時因嚴重的糧食短缺和家庭衝突而選擇走上絕路：「依靠配給的糧食，我們勉強只能靠白飯和扁豆維生，除此之外幾乎沒有其他食物。在長期痛苦和匱乏之下，我作出了那個決定。事發後，我來到Shantikhana。一位輔導員向我解釋了很多事情，並為我提供心理輔導。我現在明白，死並不能解決問題。」

賈斯敏則訴說著體制上的困境如何加劇家庭內部的緊張關係：「對我們這個年紀的人來說，營內的生活十分艱難。這裏的居住環境很差，許多人擠在狹小的臨時避難所內，而家庭幾乎沒有任何收入，這讓人感到非常沮喪。整體而言，這裏的生活只能說是勉強應付。如果營內的環境能夠改善，也許我們的感受會有所不同。」

一名護士使用血氧儀監測病人的血氧水平。（Nazmul Islam/MSF）

碧緹和賈斯敏的經歷，反映庫圖帕朗醫院錄得的嚴峻趨勢。2023年至2025年間，18歲以下兒童及青少年佔所有自殺企圖個案的27%（586宗個案中的160宗），即每四宗個案便有一宗涉及未成年人。同期，81%的兒童自殺企圖個案與家庭暴力有直接關係，而擠迫的生活環境及持續的生存壓力，進一步加劇問題。前來向無國界醫生尋求心理健康支援的15歲以下兒童比例，已由2021年的9.7%（131宗）升至2025年的29.4%（232宗）。

在無國界醫生庫圖巴朗醫院的心理健康部門，社工帶領心理社交支援活動。團隊透過不同活動營造輕鬆的環境，與病人建立信任、聆聽他們的經歷，並更深入了解其心理社交需要。（Nazmul Islam/MSF）

無國界醫生心理健康活動經理伊斯蘭（Shariful Islam）強調，這些自殺行為反映兒童及青少年在絕望環境中發出的求救訊號。「與五年前相比，我們觀察到心理健康病人的數目及病情嚴重程度均顯著上升。團隊亦發現，自殺意圖並非由單一原因造成，而是多種因素交織的結果。

問題根源包括人道援助不足、缺乏行動自由，以及在長達近九年的流離失所生活後對未來普遍失去希望。」

醫院的輔導教育員帶領心理社交支援活動，為婦女提供安全的空間，讓她們分享自身經歷。（Nazmul Islam/MSF）

超越緊急醫療救援：迫切需要有系統的解決方案

庫圖帕朗醫院的情況顯示，兒童疾病以及愈趨嚴重的兒童心理健康問題，並非個別的醫療事件，而是更廣泛保護及公共衞生危機的徵兆。營內各項支援因資金縮減而受到嚴重衝擊，基層醫療受損、營養支援計劃被削弱，基本生活條件亦持續惡化，迫使庫圖帕朗醫院等第二層轉介醫療設施承擔遠超原有設計容量的醫療需求。

一名患有肺炎兼營養不良的兒童、一名陷入急性心理困擾的青少年，或一名病情已無法受控制的長期病人，看似只是個別醫療個案，但綜合來看，他們正活生生地揭示出當一個被無限期圍困的群體，在支援體系逐步收縮下，所帶來的毀滅性健康後果。

緊急醫療介入無法取代政治責任。人道及醫療組織，以及國際社會各持份者，必須維持足夠的人道援助，確保增加糧食、醫療護理及保護，同時積極尋求持之而行的政治解決方案。