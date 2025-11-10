馬來西亞：載百名羅興亞人偷渡船沉沒　7死13人獲救　其餘失蹤

馬來西亞海事局11月9日表示，一艘載有上百名緬甸羅興亞人（Rohingya）的船隻在泰馬邊境附近沉沒，至少7人死亡、13人獲救，其餘失蹤。



圖為2025年11月9日，一艘來自緬甸的偷渡船在泰馬邊境附近沉沒後，馬來西亞海事部門展開搜索。（Malaysian Maritime Enforcement Agency /Handout via REUTERS ）

警方和海事部門表示，一艘約載有300人的船隻數天前從緬甸若開邦出發。據信這艘船靠近馬來西亞後，船上乘客被分成3艘小船，各載約100人。其中一艘小船據信於6日在泰國南部達魯陶島（Tarutao Island）附近沉沒，部份人漂流至馬來西亞北部度假勝地蘭卡威島（Langkawi island ）。

另兩艘船情況不明

當局表示，救援人員於8日在蘭卡威島（Langkawi island ）附近170平方海里的海域展開搜索，而除已知一艘小船沉沒，另外兩艘船情況不明，搜救行動仍在進行中。

根據聯合國難民署的數據，今年1月至11月初，已有超過5,100名羅興亞人乘船離開緬甸和孟加拉，其中近600人被通報死亡或失蹤。