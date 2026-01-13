緬甸涉對羅興亞人實施種族滅絕案　國際法院開審

海牙國際法院正式審理緬甸被指對羅興亞人實施種族滅絕的案件，提起訴訟的非洲國家岡比亞在庭上指控緬甸蓄意對少數族裔羅興亞實施「駭人聽聞的暴力」，企圖滅絕這一族群。



岡比亞司法部長賈洛（Dawda Jallow）星期一（1月12日）在國際法院陳詞時說：「這不是在討論深奧艱澀的國際法問題，而是真實的人、真實的故事，以及真實的群體——緬甸的羅興亞人。他們成了滅絕的目標。」

緬甸否認指控。

這是國際法院10多年來首次全面審理這類案件，估計將審理三個星期。法院裁決或帶來深遠的影響，可能波及南非就加沙局勢對以色列提起的種族滅絕訴訟。

聯合國緬甸問題獨立調查機制負責人庫姆吉恩（Nicholas Koumjian）說：「這起訴訟案很可能為種族滅絕的定義、舉證及如何補救樹立重要的先例。」

2019年，岡比亞在有57個成員國的伊斯蘭合作組織支持下，開始聲援羅興亞人，並向國際法院提起訴訟，指責緬甸違反聯合國1948年的《防止及懲治滅絕種族罪公約》。

加拿大、法國、德國、英國等11個國家也已提交書面聲明，支持這單訴訟。

這單事件源於2017年，緬軍被指暴力鎮壓若開邦的羅興亞人，迫使至少73萬人離開家園，逃往鄰國孟加拉國。

聯合國實況調查團早前得出結論稱，緬軍行動包含「種族滅絕行為」。美國也於2022年正式宣布緬甸行為構成種族滅絕。

不過，緬甸否認指控，稱軍事行動是針對武裝分子襲擊而採取的合法反恐行動，並指羅興亞人當年發動襲擊造成10多名安全人員死亡。

在2019年國際法院的預審聽證會上，緬甸時任領導人昂山素姬（Aung San Suu Kyi）也駁斥種族滅絕的指控，稱是「不完整且具有誤導性」，並指出相關事件屬於「內部武裝衝突」。

2022年，緬甸曾對國際法院管轄權提出異議，但遭到駁回。

據法新社報道，儘管國際法院缺乏執行裁決的機制，但若裁定岡比亞勝訴，將進一步加大國際社會對緬甸的政治壓力。不過，最終裁決可能需要數月、甚至數年時間才會出爐。

羅興亞難民盼國際法院能撫慰心理創傷

目前，約有117萬羅興亞人生活在孟加拉科克斯巴扎爾的難民營中。37歲的貝古姆說：「緬甸軍方發動驅逐行動時，他們焚燒村莊，殺害男性，女性則成為普遍暴力的受害者……我們想要正義與和平。」

羅興亞聯合委員會成員烏拉也說，希望國際法院能撫慰他們至今仍在承受的深重創傷。「施暴者必須被追責並受到懲罰。審判越早、越公正，結果就越好……那樣遣返進程才可能啟動。」

羅興亞人權活動人士芒登敏說：「我希望法院能夠明確指認，（緬甸）對羅興亞人所犯下的罪行是種族滅絕，而且是系統性且由國家主導的，旨在抹殺我們的存在。」

除了這單案件，同樣設在海牙的國際刑事法院正在調查緬軍首腦敏昂萊涉犯下反人類罪的案件。阿根廷也依據「普遍管轄權」原則審理相關案件，即任何國家法院可審理極其嚴重的罪行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

